Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, meiner eit slikt vedtak vil vere uheldig for norsk språk og for elevane.

Utdanningsdirektoratet kan godkjenne forsøk med valfritt sidemål, men lova opnar ikkje for ei permanent løysing.

Maria Strand Munkhaug (20) har engasjert seg for å fjerne obligatorisk sidemål.

– Personleg synest eg faktisk at nynorsk er OK, men eg veit at mange slit med å ha to skriftspråk, seier ho.

Munkhaug fekk sjølv karakter seks i faget. Men det hindrar ho ikkje i å ville fjerne sidemålet frå vidaregåande i Nordland.

Etter at Nordland fekk eit borgarleg fylkesråd har den unge fylkestingsrepresentanten frå Høgre endeleg fått gjennomslag for å søke om at Nordland skal bli prøvefylke for valfritt sidemål.

– Dette har vore ei kampsak for meg i mange år, så det er veldig kjekt at vi har fått det inn i plattforma som eg har vore med å skrive. Det er veldig stas.

FEKK STØTTE: – Ein historisk dag, seier Maria Strand Munkhaug. Foto: Petter Strøm / NRK

98 prosent har bokmål

Dersom fylkesrådet får innvilga søknaden, vil det gå hardt utover nynorsk som skriftspråk.

Over 98 prosent av elevane i den vidaregåande skulen har bokmål som hovudmål i Nordland. Det viser statistikk frå Statistisk sentralbyrå.

Elevane i Nordland vel dermed om dei vil lære nynorsk eller ikkje.

Og slik Munkhaug har forstått det, er det nok dei færraste som ønsker nynorsk i timeplanen. Ho har besøkt alle vidaregåande skular i Nordland over dei to siste åra.

– Det er ein gjengangar frå veldig mange elevar. Dei gir tilbakemelding om at det er kjipt at ein må ha nynorsk og at ein heller skulle få valt det sjølv.

Munkhaug trur dessutan at eitt skriftspråk vil føre til at fleire fullfører og står i norsk på skulen.

– Eg har hatt nynorsk sjølv på vidaregåande, og har ikkje brukt det sidan då eigentleg. Det handlar også om fridom over korleis timeplanen skal sjå ut og det trur eg vil motivere til å gå på skulen, fordi ein kan velje kva ein har lyst til å ha.

Opnar ikkje for ei permanent løysning

Utdanningsdirektoratet (Udir) skriv i ein e-post til NRK at Opplæringsloven § 1–5 opnar for forsøk på å innføre valfritt sidemål. Det er Udir som har ansvar for å vurdere søknadane.

Men lova opnar derimot ikkje for ei permanent løysning.

– Opplæringslova opnar ikkje for eit permanent og generelt fritak, det vil seie for alle elevar i ein fylkeskommune, skriv pressekontakt i Udir, Doris Amland til NRK.

Amland skriv vidare at dåverande Vest-Agder fylkeskommune søkte om fritak for opplæring i sidemål på påbygg til studiekompetanse i 2014, men fekk avslag.

– Oslo kommune har gjennomført forsøk med valfri skriftleg sidemålsopplæring i vidaregåande opplæring. Vi kan ikkje sjå at andre fylkeskommunar har gjennomført tilsvarande forsøk.

– Er det sannsynleg at Utdanningsdirektoratet fattar vedtak om å gi Nordland fritak frå sidemål i den vidaregåande skulen?

– Alle søknader om forsøk blir behandla konkret.

Språkrådet: – Uheldig

Åse Wetås er direktør i Språkrådet, og meiner eit slikt vedtak vil vere uheldig.

– Det er uheldig for norsk språk, som er både bokmål og nynorsk, og det er heilt klart uheldig for elevane som ikkje får moglegheita til å lære om begge dei to skriftspråka våre.

Ho meiner at eit vedtak som gjer at elevar ikkje skal få undervisning i enten bokmål eller nynorsk, er å seie at det er ein del av den norske skriftkulturen som elevane ikkje skal få kjennskap til.

Wetås trur også at det vil gi elevane problem seinare i yrkeslivet, ved å ikkje kjenne til norsk i sin heilskap. Ho trekker også fram at det sjeldan er liknande vedtak om for eksempel matematikk.

– Det ville ha vore utenkeleg for dei fleste, trur eg. Språk er kunnskap og språk er kultur.

BØR KJENNE BEGGE: – Vi vil jo i utgangspunktet at elevar i den norske skulen skal få moglegheit til å sette seg inn i norsk språk som omfattar begge dei to norske skriftspråka, seier Wetås. Foto: Oda Hveem

Maria Strand Munkhaug meiner at ordninga er særleg god for dei som slit med faget, då dei berre treng å fokusere på eitt skriftspråk i staden for to.

Til dette seier Wetås at det allereie finst individuelle fritaksformer for vurdering i faget, som kan søkast om på individnivå.

Men vil ein søknad gå gjennom?

Det er fleire som har søkt Utdanningsdirektoratet om ei prøveordning der obligatorisk sidemål i skulen blir fjerna.

Oslo kommune fekk medhald, mens Vest-Agder fylkeskommune fekk avslag.

Så korleis har Nordland tenkt å skilje seg ut?

– Vi må sjå og lære av kva andre har gjort for å ikkje gjere dei same feila som dei andre fylka, seier Munkhaug og held fram:

– Vi er i ein ny posisjon og prioriterer saka i den politiske plattforma vår som tiltredde i dag. Vi har lyst til å jobbe hardt mot utdanningsdirektoratet for å få gjennom ein slik søknad. Vi har fire år på oss. Dette er noko vi kjem til å jobbe med over tid.