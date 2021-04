Intern russeknute oppfordrer til sex med barn

Det er ikke noe nytt at russ og russeknuter kan sjokkere. I 2017 skrev NRK hvordan en russeknute kunne gi en dødelig promille. Russelåter som trakasserer homofile og kvinner fikk kraftige reaksjoner samme år.

Påfølgende år gikk russen i Oslo og Akershus ut og fortalte at de ville ta et oppgjør med ukulturen gjennom snille russeknuter.

I fjor ble russetiden svært amputert på grunn av korona, men årets russ i Mo i Rana sjokkerer nå lokalsamfunnet.

Politiet har gått ut med informasjon om at en av årets uoffisielle russeknuter handler om å ha sex med barn under 16 år.

Saken har fått bred oppmerksomhet i lokal presse, både gjennom Rana No og Rana Blad.

Lovbrudd

Det er neppe mange som blir overrasket over at en og annen russeknute også i 2021 vil være «på kanten».

Men det råder ingen tvil om at det er langt over streken hvis en av «utfordringene» kan resultere i en fengselsstraff på minimum tre år.

– Når politiet får slik informasjon er vi nødt til å reagere på det og prøve å forhindre det. Det er et viktig tema som må belyses og snakkes om, sier Hilde Sigholt Selstad, leder for seksjon etterforskning, etterretning og forebygging ved politiet i Rana.

RYSTET: Russepresident Kevin Johansen Mediå sier den uoffisielle russeknuten sjokkerer. Foto: Privat

Russepresident Kevin Mediå sier dette var ukjent for russestyret.

– Vi ble helt rystet da vi fikk denne informasjonen og vi tar så klart stor avstand ifra det. Det er ikke russeknuter, det er lovbrudd.

Russeknuten er ikke en av de offisielle, men kommer angivelig fra mindre grupper i russemiljøet som har laget egne utfordringer.

– Viktig å snakke med ungdommen

Politioverbetjent Selstad ønsker å nå kommunikasjon med russen, foreldre, barn i målgruppen under 16 år og andre ungdommer som oppholder seg mye rundt russen.

– De må være klar over denne russeknuten. Vi ønsker at det skal være et tema i mange hjem og det er viktig å snakke med ungdommen sin om dette.

ØDELEGGENDE: Politiet sier et eventuelt overgrep kan være svært ødeleggende for begge parter. Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

Politiet understreker at dette kan være ille for begge gruppene. Både for dem som potensielt blir utsatt for et overgrep, men også for dem som eventuelt gjennomfører et overgrep.

– Det vil være ille for noen å få dette på rullebladet. En dum hendelse man gjør i russetida kan lukke mange dører i framtida, sier Selstad og understreker:

– Et slikt overgrep kan være skadende og ødeleggende for resten av livet.

Streng straff

Politijurist Marianne Eskildsen påpeker til Rana No at straffen for slike handlinger er streng.

– Under de rette forholdene vil dette være å regne som en voldtekt, og er barnet under 14 år vil det uavhengig av forholdene regnes som en voldtekt. Å innlede en seksuell relasjon med noen som er ute av stand til å motsette seg det, fordi de er sterkt beruset eller sover, er en voldtekt etter loven, og vi opplever en rekke anmeldelser hvor dette er tilfelle, sier hun til avisen og legger til:

– Husk også at en seksuell relasjon også er en seksuell handling, som beføling av kroppsdeler, noe som igjen kan gli over i penetrering og seksuell omgang, men du kan straffes for begge.

Til samme avis påpeker politikontakt hun at strafferammen for sex med barn mellom 14 og 16 år er inntil seks år i fengsel.

– Vi går inn i slike saker så snur vi hver stein. Det vil oppleves som et voldsomt inngrep og vi vil advare på det sterkeste mot å gjøre dette.

Politiet gjør en viktig jobb under russetiden i Norge. I Rana snur de hver stein for å unngå at noen blir et offer for overgrep. Foto: Henrik Sundgård

Holder seg til lovverket

Forebyggede gruppe ved politistasjonen i Rana har vært jevnlig i dialog med russen. De mener det er viktig å presisere at slike tilfeller som dette ikke gjelder all russ.

– Det er mange russ som oppfører seg bra og er klar over at man ikke skal gjøre slike ting. Men noen sitter med andre holdninger og synspunkt, sier Selstad til NRK.

Hun sier videre at tilbakemeldingen fra forebyggende er at de opplever det som en god dialog med russen og har en god kontakt med dem, det har de hatt siden i høst.

Russestyret i Rana skal i møte med politiet i morgen, og Mediå sier de håper de kan være med å forebygge at uheldige situasjoner skjer i russetiden.

Arbeidet med å lage de offisielle russeknutene er de fortsatt ikke ferdig, men han sier de tar flere hensyn.

– Vi er veldig for å legge til rette for både smittevern, helsemessige hensyn og selvfølgelig det å holde seg til vanlig lovverket.