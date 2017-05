Russeknuter har et rykte på seg for å handle om sex og fyll. «Ølkorken» innebærer for eksempel at man må drikke en kasse øl på 24 timer.

Liv Ingrid Flø Beck, seniorrådgiver på Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet. Foto: Liv Ingrid Flø Beck/FHI

– Høyt alkoholinntak på kort tid, samtidig med lite søvn og lite mat kan få alvorlige konsekvenser, sier Liv Ingrid Flø Beck, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Ni i promille på 24 timer

Folkehelseinstituttet har laget et regnestykke som viser hvor høy promille man teoretisk sett kan få ved å ta «ølkorken».

Det viser at en jente på 50 kilo, som drikker én øl i timen, vil ha seks i promille etter 24 timer. Dersom man har lavere forbrenning kan man ende opp med en promille på ni.

En gutt på 75 kilo vil ha nesten to i promille etter 24 timer ved samme alkoholinntak. Ved lavere forbrenning kan han få promille opp mot fire.

–​ Jeg for min del ante ikke at man kunne få så høy promille av den knuten, men jeg har heller ikke hørt om noen som har tatt den, sier knutesjef Fredrik Ringen ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

Mathias Odenbratt, Michael Hermansen, Tobias Madsen og Fredrik Ringen er russ i år. Foto: Anette Torjusen / NRK

Frivillige knuter

Ringen tror de fleste russ har et forhold til alkohol før russetiden, og dermed kjenner til sine begrensninger.

– Jeg tror de fleste som har erfaring med alkohol har drukket for mye en gang.

Etter snart tre uker med russefeiring har han ikke kommet over en eneste overstadig berusa medruss.

– Noe som ikke kan sies om man tar seg en tur på byen, en hvilken som helst lørdag. Dessuten er russeknuter frivillig, så man må nesten avgjøre selv hva man utsetter seg for.

Passer på hverandre

Promillen i seg selv er ikke alene avgjørende. Folkehelseinstituttet bruker nesten aldri promilleberegning til å forutsi alvorlighetsgraden av et alkoholinntak.

– I tillegg til å gi beruselse, gir alkohol også symptomer som kvalme og oppkast. Hvis du er kraftig beruset, kan du sovne så dypt at du ikke merker at du kaster opp. Oppkastet kan komme over i lungene slik at du blir kvalt, sier seniorrådgiver Beck.

Dersom noen av vennene dine sovner så dypt at du ikke får kontakt eller de blir bevisstløse, sørg for stabilt sideleie og tilkall hjelp.

– Da unngår man kvelning av oppkast i luftveiene. Ta kontakt med legevakt eller ambulanse hvis er blir bekymret.

Knutesjef Fredrik Ringen mener russen er flinke til å ta vare på hverandre.

– Vi følger selvfølgelig med på hverandre. Å hjelpe hverandre med å si stopp er heller aldri feil. Jeg mener at ingen er flinkere til å ta vare på hverandre enn det russen er.