Frykter de kommer til å tape penger på nye regler for campingvogner

– Vi har vært fullbooket til omtrent enhver tid helt siden skoleslutt, sier daglig leder ved Topcamp Mosjøen, Espen Langvatn.

I år som i fjor, er nordmenn interesserte i å se og oppleve eget land.

En ny undersøkelse fra Innovasjon Norge viser at hele syv av ti nordmenn planlegger å reise på norgesferie i år.

På campingplasser er det forventet fullt trykk i sommer. Også hos Espen Langevatn i Mosjøen.

– Det har vært en svært travel sesong, så det er bra, sier han.

Men nye i januar trer avstandsregler for campingplassene i kraft. Og Langevatn tror det kan få konsekvenser for driften.

Fra tre til fire meter

I dag skal campingvognene ha minimum tre meters avstand mellom seg.

Ifølge administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, er det veldig viktig å holde riktig avstand når man er så mange på et sted.

– De fleste campingplassene har oppstillingsplasser som gjør at tremetersregelen blir ivaretatt. Men tre meter er veldig lite, og ikke nok til å hindre en brann fra å spre seg videre.

Natt til tirsdag begynte det å brenne i flere campingvogner på Granmo camping i Oppdal. 400 personer ble evakuert, men heldigvis ble ingen skadet.

Og i januar økes avstandskravet mellom vognene fra tre til fire meter.

Espen Langevatn i Mosjøen er forberedt på de nye kravene.

Bygger ut campingplassen

– Vi har heldigvis tenkt forut i tid. Nede på gressområdet skal vi omarbeide nå til høsten, og i tegningen har vi allerede tatt høyde for at det skal være fire meter imellom, sier Langevatn.

Langvatn innrømmer at de nye kravene vil gi færre plasser og mindre enheter. Likevel synes han brannsikkerheten er det viktigste å ta hensyn til.

– Er det litt vind, vil nok fire meter også være i det korteste laget, avslutter han.

TOPCAMP: Mange nordmenn har oppdaget at camping er en fin måte å feriere på i 2020. Foto: Cato Ravatsbakk

Grensen øker, kapasiteten minsker

Andre som har kjent litt på trykket i sommer er Sandvika Camping i Lofoten.

For dem vil firemetersregelen gi både fordeler og ulemper.

– Det er for gjestens sikkerhet selvfølgelig. Dersom en vogn begynner å brenne, er sjansen stor for at neste vogn også tar fyr. Sånn sett er det jo bra, sier daglig leder Markus Normann.

Og fortsetter:

– Men på den andre siden vil vi ha færre plasser og generelt mindre kapasitet.

Vil tape mye

Det er ikke bare plass som er problemet til campingen.

– Det vil jo bli økonomiske tap i alle retninger. Både inntekter og utgifter, sier Normann.

For campingplassen vil det bli mer kostnad på utbygging, sprenging og graving i terreng.

Normann påpeker at det er avhengig av tillatelse fra kommunen.

– For meg som skal leve av dette, er det et enkelt regnestykke. Vi vil tape mye i inntekt, sier Normann.

Han kan likevel fortelle at de allerede har begynt å innrette seg etter firemetersregelen.

– Vi har planlagt og regnet ut hvor vognene skal stå. Man kan jo ikke bryte reglene, så sånn er det bare.

Men selv om det kommer nye krav til avstand på campingplassene, kan man aldri være helt sikker.

Derfor har Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening noen gode tips for å ivareta brannsikkerheten på tur med campingvogn, bobil og telt:

Tips for sikker campingferie Ekspandér faktaboks Se over gass og elektriske artikler man gjerne bruker til matlaging eller oppvarming. Det er nemlig der de fleste ulykkene er knyttet til. – Man bør ha like god kontroll på disse tingene ute på tur som hjemme i hus, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

Ta med røykvarsler, brannslukkingsapparat og gassvarsler. – Slukkingsapparatet skal være minimum to kilo, sier Søtorp.

– Den alminnelige årvåkenheten man har hjemme, må man også ta med seg på tur, avslutter Søtorp.