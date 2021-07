Klokka halv ni rykket nødetatene ut til Granmo camping i Oppdal, hvor det ble meldt om brann i en campingvogn.

Personene skal ha kommet seg ut av vognen, men brannen har spredd seg til andre campingvogner.

Kontroll på brannen

– Det var er høyt smell. Veldig skremmende, sier en person som er på campingplassen.

Det er satt en sikkerhetsavstand på 300 meter på grunn av gassflasker i campingvognene.

Like før klokka halv ti melder politiet at de har kontroll på brannen, men at sikkerhetsavstanden vil bli opprettholdt, på grunn av eksplosjonsfare.

Brann i tre campingvogner

– Det brenner nå i tre campingvogner, fortalte operasjonsleder Trond Volden til NRK like før klokka ni.

Politiet ble varslet om brannen av brannvesenet kl. 08.28. Det er ikke meldt om noe personskade.

– Brannen er ennå ikke helt slukt, men brannvesenet har kontroll med tanke på spredningsfare, sier operasjonslederen til NRK like etter klokka halv ti.

SPREDNING: Brannen skal ha spredd seg til flere campingvogner på Granmo camping i Oppdal. Foto: NRK-tipser

Eksplosjonsfare

Det er fremdeles eksplosjonsfare på stedet. På grunn av gassflasker i campingvognene har politiet satt en sikkerhetsavstand på 300 meter.

– Det er fare for at disse kan eksplodere dersom de blir oppvarmet. Vi har heller ikke kontroll på tankene i vognene, og eventuelle gassgriller i området, forteller operasjonslederen.

Brannvesenet jobber med å lokalisere og kjøle ned gassflaskene for å få redusert eksplosjonsfaren.

BRANN PÅ CAMPINGPLASS: Det brenner på Granmo Camping i Oppdal. Folk blir evakuerte på grunn av eksplosjonsfare. Foto: Synnøve Stølen / Opp

Slukningsarbeid pågår fremdeles.

– Det er vanskelig siden brannvesenet også må holde en viss avstand. Alle tilgjengelige ressurser er på stedet, eller på vei mot stedet, sa operasjonslederen til NRK like før klokka ni.

Folk blir evakuerte inn i et forsamlingslokale på campingplassen.

– Det er fortsatt stor spredningsfare. Vognene står ganske tett på campingplassen, sa han til NRK like før klokka ni.