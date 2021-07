RØRVIKA: Den hvite stranda ligger ved innkjøringen til Henningsvær og er godt synlig fra motorveien.

Her er det delvis teltforbud.

Men akkurat hvor grensen går, er det vanskelig å finne ut av.

– Jeg syns ikke skiltingen var god nok, det burde vært tydeligere hvor det er lov og ikke lov til å telte, sier Arben Dulaij (20).

Sammen med kjæresten Mathea Luhr (18), dro paret til Lofoten en langhelg fra Vesterålen. Men da de hadde slått opp teltet, fikk de et par kommentarer fra sidelinjen.

– Det var to personer som påpekte at det ikke var lov til å telte her, ikke direkte til oss, men vi hørte hva de sa.

I Rørvika er det delvis teltforbud. En håndduk henger på skiltet som skal veilede turistene. Foto: Dina Danielsen

Paret forteller at de så skilt lenger opp i terrenget hvor det sto at det ikke var lov til å telte, men det var ikke noe kart på skiltet som forklarte dem hvor sonen begynte og sluttet.

De tenkte derfor at det var greit å slå opp teltet lenger ned i området.

Ikke ferdig med skilting

Lena Amalie Hamnes er Varaordfører I Vågan.

Hun har forståelse for at turistene er forvirret, og forteller at de ikke er ferdig med skilting og tilrettelegging i kommunen.

– Vedtaket ble ferdig den 14. juni, så det hadde litt med ferieavvikling å gjøre. Alt er ikke ferdig skiltet og vi jobber fortsatt med å tilrettelegge bedre.

Hun tror det meste vil være på plass til neste sommer og forteller at de har en myk tilnærming til forskriften i år.

– Teltturister er hjertelig velkommen til Lofoten, sier varaordfører i Vågan kommune, Lena Amalie Hamnes. Foto: Gry Falch Olsen

Det er ingen som risikerer hverken bot eller kjeft, ifølge varaordføreren.

– Jeg håper virkelig ikke at noen av dem som har teltet, og prøvd å følge reglene etter beste evne, har fått kjeft av noen.

Teltforbudet gjelder kun enkelte steder

Ifølge Hamnes er det ikke noe problem med dem som har slått opp telt i Lofoten i år. Tvert imot.

Mange unnlater å telte da de tror teltforbudet gjelder for hele Lofoten.

– Vi syns det er misvisende at det er slått opp i media at det er teltforbud i Lofoten, fordi det er et forsvinnende lite område dette gjelder, sier hun.

Rørvikstranda er en av tre plasser som Vågan kommune har et delvis teltforbud på.

Lokalbefolkningen skal slippe å måtte tråkke over stormkjøkken og snuble i teltstenger på godværsdager, mener varaordføreren.

– Det er en måte å forsøke å skape en god balanse på, sånn at både de som bor her og de som kommer på besøk, kan ha gleden av de mest populære turområdene.

På Hauklistranda er det også delvis teltforbud. Her mangler det skilting. Foto: Dina Danielsen

Disse stedene har teltforbud i Lofoten Ekspandér faktaboks 1. mai - 1. oktober: Moskenes kommune: Olenilsøya

Andøya

Vindstad

Tennes og Veines

Bollhaugen

Reinebringen

Sørvågvatnet

Langhaugen

Reine Vågan kommune: Stranda under fjellet

Kalle (del av)

Rørvika (del av) 1. januar - 31. desember: Vestvågøy kommune: Haukland (del av)

Peter Andresen er daglig leder i Lofoten friluftsråd. Også han mener mediene har vært for dårlig på å forklare hva som egentlig er årsaken bak forbudet.

– Det ble fremstilt veldig feil i media. Mange har misforstått og trodd at det er et generelt teltforbud i hele Lofoten, og det sliter vi med. Det har skapt mange misforståelser.

Tar selvkritikk

Til tross for kritikken som rettes mot mediene, tar også leder av friluftsrådet selvkritikk for at skiltingen ikke var på plass før årets turister ankom regionen.

– I en reell verden hadde vi selvfølgelig hatt en klar strategi fra starten av da vedtaket lå klart, så kunne vedtaket kanskje kommet litt tidligere på året. Det kom rett før sommeren, og det må vi ta litt selvkritikk på.

Dette skiltet viser QR-koden som turistene må skanne for å få opp hvor de kan telte. Foto: Dina Danielsen

Han forteller at skilting er en løpende prosess og at det jobbes med å få alt klart. Trolig vil det komme nye skilt til neste år når man ser hva som kan forbedres etter denne sesongen.

– I år ser vi på som et testår, og vi må forbedre oss, sier Andresen.

Foreløpig fins det en QR-kode på noen av skiltene, hvor man får opp et digitalt kart som viser hvor det ikke er lov å telte.