I denne butikken er alt gratis: – Tilbudet har vært med på å holde meg i live

Det er snart ett år siden Kirkens Bymisjon etablerte en selvbetjeningsbutikk med gratis mat i Bodø, den første i sitt slag. Siden åpningen i fjor sommer har butikken blitt stadig mer populær.

Bjørnar Stenersen kommer inn døra med en grønn kurv, etter å ha ventet tålmodig i kø utendørs. Han en av de faste kundene her, og kommer innom en gang i uka.

– Tilbudet har vært med på å holde meg i livet gjennom tyngre perioder. De er engler de som jobber her, forteller Stenersen.

Snittet på antall kunder per dag har ligget rundt 80 til 90 personer, men i forrige uke var det 105 kunder på tre timer. Det er rekord. På bakgrunn av det økte behovet har de måttet utvide åpningstidene.

Skjult fattigdom

En ringerunde NRK har gjort viser at det er en økende behov for slike tilbud over hele landet.

For eksempel i Tromsø. Geir Arne Nordstrand er dugnadsleder på Matsentralen i Tromsø, og sier at etterspørselen er økende.

De har ingen butikk, men henter mat fra butikker og leverer videre. Maten sorteres og deles ut til kunder som er skrevet ned på lista deres. Akkurat nå leverer de til 155 husstander i Tromsø per uke.

Han peker på det han kaller «den nye fattigdommen», som innebærer at folk er langtidssykemeldt og dermed får redusert inntektene, som én årsak til det økende behovet.

De frivillige er i full gang med å plassere ut matvarene i hyllene i butikken i Bodø. Over hele landet ser man et økende behov for slike tjenester. Foto: Trine Jasmine Aaseth / NRK

Også i Oslo har man sett en jevn økning i behovet, en trend som har pågått i mange år.

Sverre Rusten er styreleder i Fattighuset i Oslo. Han peker på økende ulikheter mellom folk i det norske samfunnet. Særlig de økonomiske forskjellene.

I løpet av et år opplever så mange som 150.000 nordmenn å ikke ha råd til mat, ifølge en tidligere studie.

Ingenting å skamme seg over

I februar delte nettverket av matsentraler i Norge ut mer enn 200 tonn mat, overskuddsmat donert fra blant annet produsenter, grossister og butikker. Det tilsvarer hele 400.000 måltider. I fjor var tallet totalt 1400 tonn.

Tilbake i Bodø er Ola Smeplass mannen som står bak butikken som deler ut gratis mat. Han står i døra og ønsker alle velkomne.

Uansett hvilken bakgrunn folk kommer med, mener Smeplass at folk ikke skal trenge å føle noe skam når de kommer til butikken hans.

– Alle er velkomne. Vi driver ingen former for behovsprøving, forteller Smeplass.