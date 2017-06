Lokalene ser ut som en vanlig butikk. Det eneste som mangler er en kasse der kundene kan betale. Her er alle matvarer gratis og de som kommer kan fylle inntil én pose hver.

Sølvi Melvik er en av dem som har funnet vegen til matsentralen.

– Det er et veldig fint tilbud. Det er også litt anonymt sånn at ikke alle får øye på meg. Det er ikke alltid så artig å være den som har dårlig råd. Derfor er dette så bra.

Matvarene har kort holdbarhet og er henta tidligere på dagen i åtte butikker som Kirkens Bymisjon har avtale med. Etter to uker drift, mener prosjektleder Ola Smeplass at matsentralen er en suksess. Opp mot 50 personer er innom hver dag.

– Konseptet er rett og slett at vi henter mat som egentlig skulle vært kastet av butikkene. Dette er bra for folk som har dårlig råd, det er bra i forhold til miljøet og det er bra i forhold til respekt for mat. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Ola Smeplass i Kirkens Bymisjon henter mat som er i ferd med å gå ut på dato ved Coop Mega i Bodøsjøen. Margit Hansen er glad de nå kaster mindre mat. Foto: Kari Skeie / nrk

Også butikkene er fornøyd. Margit Hansen jobber ved Coop Mega i Bodøsjøen og får besøk av Kirkens Bymisjon hver dag.

– Det her er noe av det fineste vi har gjort. Det gleder mitt hjerte at vi får lov til å være med på dette. Det er ingen av oss som jobber her som liker å kaste mat, sier hun.

Skal framstå som en vanlig butikk

Matsentralen er åpen tre timer alle hverdager. Når matvarene er hentet, settes de på plass i kjøledisker og skap, lik de man ser i butikker. Ola Smeplass sier det er viktig at de som kommer opplever verdighet.

– I Norge er vi vant til selvbetjeningsbutikker. Det er ingen grunn til at dette skal være annerledes. At du skal stå å peke og at folk skal legge ting i en pose til deg, det er en måte å handle på som vi har slutta med i Norge.