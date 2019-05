I dag er det 50 år siden første 17. mai-sending fra Nord-Norge

Mens vi i dag regner det som en selvfølge å få direkterapporter fra hele landet på nasjonaldagen, var det i 1969 en liten sensasjon å få en rapport nordfra.

17. mai 1969 markerte første gang NRK sendte fra Nord-Norge. Det utvalgte stedet var Tjøtta i Alstahaug i Nordland.

Den gang måtte programlederen unnskylde seg for at man skulle ut av hovedstaden.

– Vi vet av erfaring fra slike sendinger at folk i Oslo vil at vi skal holde oss i Oslo. Vi må be om at folk viser en viss moderasjon, sier programleder Oddvar Foss, før han tar fram pekestokken og viser på et norgeskart i studio hvor Tjøtta ligger.

Reporter Lars-Petter Kalkenberg foran et betydelig mer fargerikt Dønnesrosen Ensemble i 2019.

Over hele landet

For 50 år siden forklarte Westrheim at de ikke hadde mannskap og ressurser til å være flere steder enn Oslo og Tjøtta.

– Men det kommer nok, sa programlederen.

Og det fikk han rett i.

Tradisjonen med å vise hvordan nordmenn feirer nasjonaldagen har vokst til å bli en flere timer lang TV-sending – med innslag både fra inn- og utland.

I 2019 er reporterne til stede over hele landet. Og ute i verden.

I dag har teknologien gjort det lettere enn noen gang å kunne sende fra ulike steder.

I 1969 var det ikke avansert grafikk å støtte seg til.

Fra svart-hvitt til farger

For 50 år siden var fjellkjeden Syv Søstre og Helgelandskysten blant temaene på TV-sendinga, som den gang var i svart/hvitt.

Reporter Harry Westrheim fra NRK Nordland hadde gjort hjemmeleksa si:

17. mai på Helgeland anno 1969. Foto: NRK

– Her bor det mellom 200 og 300 mennesker, de har post, telefon og et par handelsmenn. De fleste lever av jordbruk og fiske, fortalte han til TV-seerne.

I år kunne reporter Lars-Petter Kalkenberg rapportere i klare farger fra Dønnesfjellet. Og opplyse seerne om både Dønnesgodset og kirkespillet Dønnesrosen.

– Her vi står ved det mange vil betegne som verdens vakreste kyst, kan vi se helt fra Namdalen i sør til Salten i nord, introduserte Kalkenberg.

Og fikk du ikke med den kongefamilien, barnetogene, stemningen fra årets sending. Ja, så kan du se alt på nytt igjen når du vil på nett.

Fikk du med deg denne? Norges største mausoleum: Åpnet kistene som modighetsprøve