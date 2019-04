I dag åpner den nye innfartsåren til Bodø. Milliardprosjektet skal skape bedre trafikkflyt inn og ut av byen.

Den 2,8 kilometer lange tunnelen har to kjørefelt i hver retning. Statens vegvesen regner med at rundt 17.000 kjøretøy vil kjøre gjennom tunnelen hver dag det første året.

– Jeg må si jeg gleder meg på lik linje med befolkningen, sier prosjektleder Arild Hegreberg.

Arild Hegreberg er prosjektleder for Bypakke Bodø. Foto: Irene R. Skaue / Statens vegvesen

Tunnelen er åpen for folk fra 11.00, mens den offisielle åpningen skjer klokken 13.15.

Norges mest moderne

Statssekretær Alan Ellingsen (Frp) fra Samferdselsdepartementet og Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) er blant dem som skal åpne tunnelen.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød foran Bodøtunnelen. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Dette et viktig tiltak for å avvikle trafikken på en trygg og sikker måte. Strekningen inn mot Bodø er en av de mest belastede i hele Nord-Norge. Da er det viktig at vi får effektiv transport inn og ut, sier Pinnerød.

– Tunnelen er spekket med elektronikk, har flere nye sikkerhetstiltak og ny teknologi. Dette er den mest moderne tunnelen i Norge.

– En stor forbedring

Hegreberg i vegvesenet er forsiktig med å si at den firefelts tunnelen vil være en revolusjon for trafikantene i Nordland.

– Revolusjon er vel å ta hardt i, men det vil jo helt klart være en stor forbedring både for dem som kjører på veien. Og ikke minst de som bor langs veien. De vil jo slippe unna mye trafikkstøy og støv, sier han.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Bodøtunnelen har mye avansert utstyr som bidrar til trygg ferdsel, både i det daglige og hvis du kommer ut for hendelser. Bli med inn i et av de tekniske byggene; selve hjernen i tunnelen! Publisert av Bypakke Bodø Fredag 19. april 2019

Et av flere store prosjekter

Tunnelen er det største prosjektet i Bypakke Bodø, og et av flere store samferdselsprosjekter i Nordland. Før jul åpnet Hålogalandsbrua på E6 i Narvik. Den forkorter strekningen fra Narvik til Bjerkvik med 18 kilometer, mens E6 på Helgeland utbedres i en rasende fart.

Bypakke Bodø inneholder også bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. Totalt har det en kostnad på omtrent 3,53 milliarder kroner.

Prosjektet finansieres blant annet med bompenger. 2 milliarder skal hentes fra sju automatiske bomstasjoner over 15 år.

Første salve i Bodøtunnelen. Du trenger javascript for å se video. Første salve i Bodøtunnelen.