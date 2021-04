Da Vera la ut hytta på Facebook eksploderte interessen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er stor interesse nå blant folk som ønsker å kjøpe seg hytte.

Det merker blant andre Vera Arntsen. For noen uker siden la hun ut et innlegg på Facebook, om at hytten hennes ville komme ut for salg.

Vera Arntsen fikk mange henvendelser da hun la den ut på Facebook. Foto: Privat

Responsen lot ikke vente på seg. Trøkket var enormt.

– Det har rett og slett eksplodert med henvendelser, og hytten er ikke lagt ut på Finn.no enda engang, sier Arntsen.

Inntrykket stemmer bra med tallene. Salget av fritidseiendommer i første kvartal har eksplodert i år, sammenlignet med tidligere.

Ifølge ferske tall fra SSB har hyttesalget økt med 49 prosent for første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette til tross for at årets første tre måneder vanligvis er den dårligste perioden for hyttesalg i Norge. Det viser seg at salget så langt i år er på nivå med de beste salgsperiodene tidligere.

Bedre økonomi

Dette er en videreføring av tendensen vi så i fjor. 2020 var et rekordår for hyttesalg i Norge.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, tror utviklingen er en konsekvens av pandemien.

SE MOT FJELLET: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, anbefaler deg å se mot fjellet dersom du er ute etter en rimelig fritidsbolig. Foto: Vegar Erstad / NRK

– De aller fleste har fått bedre økonomi i det siste. Primært skyldes det den lave renten. Men det skyldes også forbudet mot å bruke penger på ting som utenlandsreiser, konserter, teater, restaurantbesøk og slike ting, sier han.

– Situasjonen har også vist at vi ikke er ferdige med pandemien ennå. Så mange har nok innsett at det er fornuftig å kjøpet fritidsbolig nå.

Tallene fra SSB viser at snittprisen på hyttene som ble solgt i første kvartal var på nærmere 2,3 millioner kroner.

Det er nesten én million mer enn på samme tid for ti år siden.

– Markedet støvsuges for objekter og etterspørsel er langt større enn hva som tilbys, sier Erik Helli, styremedlem i Norges Hytteforbund.

Naturvernforbundet skeptisk

De siste 10 årene har fritidsbygg utgjort rundt en fjerdedel av den årlige nedbyggingen av norsk natur.

Samtidig finnes det ikke noen samlet oversikt over hvor mange hytter som er planlagt utbygd de neste årene i Norge.

Derfor tror Henning Lauridsen i Eiendom Norge innebærer at oppsvinget på hyttemarkedet vil fortsette en god stund til.

– Nå går vi inn i vår andre pandemisommer med liten sjanse for så mye reising. Jo lenger vi lever med reiserestriksjoner, desto større tro har jeg på at det får varige virkninger. Folk legger seg opp en vane med å være på hytta, sier han.

I 2019 vedtok Naturvernforbundet en uttalelse rundt hytteutbyggingen i Norge. Allerede da var de skeptiske til at vi bygger ned norsk natur for å sette opp hytter.

STRENGE FØRINGER: Truls Gulowsen i Naturvernforbundet mener det bør innføres strenge føringer for hytteutbygging i Norge. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Naturvernforbundets nye leder Truls Gulowsen, sier til NRK at de fortsatt står bak uttalelsen i 2019.

– I mange fylker er hyttebygging de viktigste årsak til nedbygging av natur. Fritidshusene krever også svært mye strøm, sier Gulowsen.

I tillegg stiller de nye krav til kommunene:

– Vi mener det bør vurderes å innføre krav om utleie til hytteeieren. Vi vil også ha et forbud mot nye hyttefelt, ved at nye hytter må legges i allerede åpnede områder.

Fakta om hyttesalg i Norge Ekspandér faktaboks I Nordland var snittprisen for ei hytte 492.000 kroner i første kvartal i 2011. Ti år senere er snittprisen nærmere 1,2 millioner kroner.

På fylkesnivå er prisene høyest i Oslo og Viken. Der ble fritidseiendommene solgt for en snittpris på drøye 2,6 millioner kroner i årets første tre måneder.

Det er stor knapphet for hytter ved sjøen. Disse hyttene selges dyrt, ifølge Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Færder og Lillesand er kommuner med mange hytter ved havet. Ifølge Lauridsen ligger snittprisene for hyttene i disse kommunene på over 7 millioner kroner.

– Men på fjellet og innlandet er det nærmest ubegrenset med muligheter. Skulle du ikke finne ei hytte for salg, er det mange tomter som står klar til å bygges. Så her er det mange muligheter for å oppfylle hyttedrømmen, sier Lauridsen.

NRK opplyser om at Vera Arntsen for øvrig er samboer med NRK-ansatt Knut Folkestad.