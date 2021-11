Mandag skrev NRK om naturfotograf Vegard Aasen som fikk oppleve et magisk møte mellom spekkhogger og ørn.

Aasen er imidlertid ikke alene om å drømme om et slikt bilde med hval.

Blant annet har Andøy vært et populært reisemål, men har de siste årene slitt med oppslutningen.

Litt lenger nord, i Lyngenfjord i Troms, er det derimot motsatt trend.

Krisztina Balotay har vært guide i området i seks år.

– Stedet har blitt utrolig kjent de siste årene. Norge er et av de få landene i verden hvor det er lov med snorkling i nærheten av spekkhoggere. Dette virker helt klart inn, sier hun til NRK.

Ønsket om å være nærmere enn nærmest - altså svømme med hvalene - har ifølge Balotay ført til at flere aktører tøyer strikken.

Båtene går tettere på hvalene, slipper flere turister i vannet og kjører mer aggressivt.

Nå mener hun en endring må skje før ting går galt.

– Det er galskap. Både med tanke på at en båt kan treffe dem, men også fordi dette er enorme dyr.

40 personer i vannet

Den erfarne guiden Balotay sier det aldri har vært så mange aktører som nå.

Søndag denne uken var det 9-10 båter som hadde dykkere om bord. Totalt 120-150 mennesker.

Aldri før har det vært så mange, sier Balotay.

– Det var på et tidspunkt rundt 40 personer i vannet rundt hvalene. De flyter i vannet langt unna båtene, uten synlige markører, og i helt svarte drakter, sier hun og legger til:

Knølhvalene blir opp mot 16 meter og kan veie 40 tonn. Finnene er dekket med skjell, og en ufrivillig bevegelse kan potensielt skade mennesker. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

– De hopper ut foran bevegende båter. Dette fører til at de svømmer farlig nært propeller. Jeg tror vi er veldig nært en situasjon der noen blir drept. Det er et enormt problem.

Respektløst mot dyrene

Jan Gyllensten var også på plass for å se på hvalene søndag. Han har vært sports- og naturfotograf i over 40 år. Han har deltatt seks OL og mer enn 50 EM og VM.

Han har bred erfaring med fotografering av ville dyr og har blant annet tatt bilder av grizzlybjørn i Alaska og isbjørn på Svalbard.

Det han så på søndag er ifølge ham helt feil med tanke på hvordan man bør oppføre seg rundt dyr.

Jan Gyllensten har brukt dagevis på å blant annet ta bilder av moskusfe i Dovrefjell. Å bruke lang tid og være forsiktig mener han er viktig for å la dyrene få fred i sitt habitat. Foto: Jan Gyllensten

– Det var tre grupper med knølhval og mange spekkhoggere utenfor Skjervøy på søndag. De fleste båtene holdt god avstand. Men noen av båtene med folk som skulle snorkle kjørte i full fart mot hvalene, sier han og legger til:

– Etter min mening er dette respektløst mot dyrene. Og mot andre som faktisk viser respekt og har avstand.

Gyllensten tror oppførselen kan ødelegge for mange om det ikke gjøres noe.

– Reguleringen kan bli enda strengere. Da vil det bli enda vanskeligere å få ta del i naturen.

Knølhvaler kommer nordover for å spise. Her bryter en hval overflaten i det den slurper i seg sild. Foto: Torgeir Beck Lande / NRK

Savner lovverk

Fredrik Myhre, marinbiolog og fungerende leder for havarbeidet seniorrådgiver ved fiskeri og havmiljø i WWF Verdens naturfond. Han sier til NRK at det store etegilde i nord er et fantastiske naturfenomen.

Men også han har fått med seg utfordringene.

– Det virker, med tanke på de tilbakemeldingene vi har fått, at det dessverre er for mange useriøse aktører som er til risiko både for hvaler, for andre båter og for dykkere de som eventuelt er i vannet.

– I tillegg ødelegger de useriøse aktørene for dem som driver skikkelig.

I likhet med Balotay peker han på at det er på høy tid med et tydeligere regelverk.

LOVVERK: Fredrik Myhre sier det er helt klart at det må på plass et tydeligere lovverk for å ta vare på både sjøpattedyrene og menneskene. Foto: Geir Barstein / WWF

– Det finnes en del retningslinjer som gir ganske klare anbefalinger på hvordan du bør oppføre deg som safariguide. Men det er bevist at langt fra alle følger disse. Da bør det komme et tydelig lovverk på plass som gjør at alle blir forpliktet til å følge de samme retningslinjene.

Myhre presiserer at det aller viktigste er å få på plass et lovverk som sikrer hvalens muligheter til et trygt leveområde og naturlig habitat. Men menneskenes sikkerhet vil også være viktig.

– Har du små og store båter som kjører inn og ut av et område med stor fart uten veldig god kontroll på det som er i vannet er det potensielt dødelig både for hvaler og mennesker.

Enormt press på hvalene

Forskrift om hvalsafari sier det er ulovlig å utøve hvalsafari på en måte som bidrar til at hvalene forstyrres i sitt naturlige habitat.

Krisztina Balotay sier dette ikke stopper aktører i å være svært nært dyrene.

Hun sier det ikke er tvil om at hvalene blir påvirket.

– Knølhvalene reiser 10.000 kilometer fra Norge til Karibia for å føde. Der er det ofte mindre mat, og de kan gå flere uker uten mat. Når de ankommer nord har de et stort behov for næring, forklarer hun.

– Deres spisemønster blir påvirket når det er forstyrrende mange mennesker rundt dem i vannet.

– Du sier situasjonen er så kaotisk at du frykter noen skal dø. Frykter du virkelig det?

– Selvølgelig gjør jeg det. Dette er galskap. Både med tanke på at en båt kan treffe dem, men også fordi dette er enorme dyr. De kan bli 16 meter og veie 40 tonn. De har fem meter lange finner dekket med skjell. Hvis en gruppe mennesker slippes midt i en hvalflokk kan hvalene, ufivilig, skade menneskene.

– Vi er mennesker, ikke designet for å være så nært en knølhval. Gjør hvalen en rolig bevegelse kan det medføre at noen dør.