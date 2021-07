Nisjeturisme sliter nå som nordmenn ferierer i eget land.

En reiselivsbedrift som savner de utenlandske turistene er Hvalsafari AS på Andenes.

Guide Sara Mesiti i Hvalsafari AS på Andenes. Foto: Privat

Hvalsafari utenfor kysten av Nord-Norge tiltrekker seg turister fra hele verden. Tyskerne er den dominerende gruppen på disse eksotiske turene ut i havgapet.

Men innreiseforbud og stengte grenser har gjort at tyskere og asiater uteblir.

Nå går det mot milliontap for Hvalsafari i Andøy i år også. Bare en tiendedel booker nå i forhold til i 2019.

– Vi har hatt noen turer. Kanskje 1500 besøkende så langt i sommer. Det er langt fra normalen, sier Sara Mesiti fra Hvalsafari AS på Andenes.

Hvalsafari AS på Andenes har ikke fått koronastøtte. Foto: Daniele Zanoni / Hvalsafari AS

Velger bort hvalsafari

Hun tror svaret finnes i reiselivsstatistikker som viser hva nordmenn bruker penger på i ferien.

– Den forteller at nordmenn heller legger penger på overnatting og gode matopplevelser. Ikke så mye på organiserte aktiviteter, sier Mesiti.

Daglig leder i XXLofoten, Trygve Steen Foto: Karianne Klovning

Det er ikke bare hvalsafaribransjen som merker at utlendingene uteblir for andre sommeren på rad.

XXLofoten tilbyr turistene rib-turer til Trollfjorden for å se havørna på nært hold.

Raftsundet har en stor bestand med havørn, og et høydepunkt på turen er når havørna kretser noen få meter over hodet ditt.

Men i år har det vært færre slike turer.

Det er full aktivitet med ribturer, seilturer og padling hos reiselivsbedriften XXLofoten nå i juli. Foto: Karianne Klovning

Daglig leder Trygve Steen i XXLofoten forteller at det hjelper å ha flere bein å stå på.

Som padleturer, seilturer og fisketurer på Lofothavet i en autentisk fiskeskøyte.

– Vi er heldige siden vi har aktiviteter som også er attraktive for norske turister, sier Steen, som anslår at av kundene deres er halvparten norske og halvparten utenlanske.

Det er stort sett fullt trykk i fellesferien. Men etter at juli er over er ikke forventningene så store.

– De økte inntektene i juli dekker ikke opp for de andre månedene med lite aktivitet, konstaterer Steen.

Må stenge bedriften i perioder

Litt lenger sør i Nordland ligger reiselivsanlegget Arnøy brygge.

Her tilbyr de besøkende fiskeferier – både i privatmarkedet og bedrifter. Det er i all hovedsak utenlandske turister som besøker anlegget.

Daglig leder John Kristian Karlsen ved Arnøy brygge har måttet stenge ned bedriften i perioder denne sommeren.

Daglig leder for Arnøy brygge, John Kristian Karlsen, i hans tomme kafe Foto: Arnøy brygge

– Norske turister klarer ikke å fylle inn det samme volumet de utenlandske gjestene våre. Norske turister skal som regel oppleve hele Nord-Norge på 14 dager. Dette resulterer i at de reiser rundt for å oppleve mest mulig på kortest mulig tid.

I fjor gikk bedriften med 3 millioner i minus. Så langt i år har inntjeningen vært elendig, og Karlsen regner med at resultatet blir det samme i år.

– Vanligvis varer sesongen fra midten av mars og ut oktober. Den er nå borte. Vi har investert 35 millioner kroner i anlegget, og får bare gjester i juli, da blir det vanskelig.

Han understreker at anlegget er veldig glade for at nordmenn vil besøke stedet.

– Men vi skulle gjerne ha utnyttet vår maksimale kapasitet, sier John Kristian Karlsen ved Arnøy brygge.