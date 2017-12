Hurtigruten vil ikke bruke ny kai til 121 millioner kroner

Den nye hurtigrutekaia i Bodø skulle etter planen ha stått klar i juni 2014 og koste 75 millioner kroner.

Men prosjektet har vært forfulgt av uhell og krangler som måtte behandles i rettsapparatet før Skanska til slutt fullførte arbeidet.

Til tross problemene sto kaia ferdig i fjor, men da til en langt høyere pris enn beregnet.

Men Hurtigruten, som seiler til Bodø to ganger hver dag hele året, har fått lov til å slippe å bruke kaia som delvis ble bygget til dem.

Hurtigruten har aldri bedt om at kaia skal bygges og rederiet har hele tiden trivdes godt på den gamle Terminalkaia lenger inn i Bodø havn. Det er også denne de skal bruke i tiden fremover.

– Vi er godt fornøyd med at vi er enige med Bodø havn om at vi får velge hvilken kai vi skal bruke. Da velger vi den kaia som sikrer flest anløp og best regularitet for Bodø by. Terminalkaia er det helt klart det beste valget for godshåndtering, Terminalkaia har bedre vindforhold og bedre forhold for ankring. Rent operasjonelt er det ikke tvil hva som er best, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NRK.

Hurtigrutens erfaringer med Bodø havns nye kai Ekspandér faktaboks Flåten har erfart større vindmessige utfordringer ved Terminalkai Sør enn ved Terminalkaia. Spesielt merkes dette på vestlige vinder, med sørvestlig vindretning som det mest markante. Dette skaper tidvis vanskeligheter både for skip og den landbaserte virksomheten knyttet til Hurtigruten.

Dekket på Terminalkai Sør er også høyere enn ved den gamle kaiplasseringen, noe som gir vanskeligere kaiforhold for enkelte skip med tanke på lasting og lossing.

Fenderverket oppleves som generelt godt, men glatt. Dette resulterer i at skipet «jager» uhensiktsmessig mye når det er sjø. At kaien er tett helt ned til bunnen gir også tidvis en del «drag» - altså situasjoner hvor sjøen kommer i retur fra kaifronten, og drar skipet ut fra fenderverket.

Videre opplever navigatørene en forverring av forholdene når det gjelder oppankring. Terminalkai Sør har flatere bunn med dårligere «hold» enn Terminalkaia. Det gjenstår å vurdere forholdene ved Terminalkaia etter mudringsprosjektet for å kunne sammenligne nåsituasjonen ved begge kaiene.

Hurtigrutens konklusjon er per dato at vi av operative og sikkerhetsmessige grunner foretrekker å flytte tilbake til Terminalkaia når anleggsarbeidene er ferdige. Kilde: Hurtigrutens brev til Bodø havn.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Den nye kaia (Terminalkai sør) ligger nærmest sentrum nederst i bildet. Den gamle kaia (Terminalkaia) ligger lenger inn i havna.

– Foretrekker å flytte tilbake

Fra 12. februar og frem til november brukte Hurtigruten den nye kaia, mens den gamle ble utbedret. Bodø havn ba Hurtigruten om å evaluere. I et brev ramser rederiet opp en rekke forhold som er problematiske med den nye kaia og konkluderer på følgende vis:

«Hurtigrutens konklusjon er per dato at vi av operative og sikkerhetsmessige grunner foretrekker å flytte tilbake til Terminalkaia når anleggsarbeidene er ferdige».

Det er bystyret og Bodø kommune som bestemte at kaia skulle brukes. En av grunnen var at man ville ha Hurtigruten nærmere sentrum.

– En praktfull kai

På grunn av alle problemene underveis ble til slutt sluttsummen på den nye kaia 121,5 millioner kroner.

Bodø kommune måtte punge ut med 53,5 millioner kroner totalt, noe som er cirka 15 millioner mer enn planlagt.

Rådmann Rolf Kåre Jensen innrømmer at han heller ville brukt de ekstra pengene på noe annet.

– Det var vel anvendte penger i den forstand at vi fikk fullført en veldig flott og god havn. Men det er ingen hemmelighet at jeg helst hadde sett at vi slapp å bruke de ekstra millionene. De hadde vært gode å ha, men sånn ble det ikke, sier han.

– Hva tenker du om at Hurtigruten ikke vil bruke kaia?

– Det er ingen hemmelighet at vi primært ønsker at Hurtigruten skal ligge til kai her. Men vi tar til etterretning at Hurtigruten har tatt det valget de har tatt. Vi ønsker fortsatt å videreutvikle området med blant annet et terminalbygg og håper Hurtigruten snart er tilbake, sier rådmannen.

Jensen understreker at han både håper og regner med at det er den nye kaia vil bli anløp når den nye kystruteavtalen trer i kraft om tre til fire år.

– Når vi får fullført havnepromenaden vil alle se at dette blir veldig flott. Dette er en praktfull kai som jeg tror blir tatt i bruk på en god måte.

– Hva skjer hvis Hurtigruten vinner anbudet og fortsatt foretrekker den gamle kaia?

– Det skal ikke jeg foregripe. Men jeg tror vi vil løse alle eventuelle snubletråder fremover.

– Vil ikke stå tom

Uansett vil ikke den nye kaia bli stående tom, lover Erlend A. Willumsen, som er utviklings- og kommunikasjonssjef i Bodø Havn.

– Kaia kommer til å bli brukt til å ta i mot deler av den store økningen av cruiseskip som er meldt inn til Bodø. Den kommer også til brukt som liggekai for fiskebåter og for offshorefartøy i fremtiden.