Allan Ellingsen i Fremskrittspartiet mener at Hurtigruten overdriver. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det virker som om Hurtigruten gjør seg vanskelig, sier Ellingsen til NRK.

– Hvorfor det, tror du?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

NRK skriver i dag at Hurtigruten seiler rett forbi den nye kaia i Bodø havn og anløper den gamle kaia lenger inn i havna. Det gjør de, til tross for at kaia er nærmere sentrum av byen og dermed bedre tilrettelagt for turistene.

Men Hurtigruten mener den gamle kaia har bedre vindforhold, bedre forhold for ankring og er det klart beste valget for godshåndtering.

I en evaluering av den nye kaia skriver rederiet:

«Hurtigrutens konklusjon er per dato at vi av operative og sikkerhetsmessige grunner foretrekker å flytte tilbake til Terminalkaia når anleggsarbeidene er ferdige».

Hurtigrutens erfaringer med Bodø havns nye kai Ekspandér faktaboks Flåten har erfart større vindmessige utfordringer ved Terminalkai Sør enn ved Terminalkaia. Spesielt merkes dette på vestlige vinder, med sørvestlig vindretning som det mest markante. Dette skaper tidvis vanskeligheter både for skip og den landbaserte virksomheten knyttet til Hurtigruten.

Dekket på Terminalkai Sør er også høyere enn ved den gamle kaiplasseringen, noe som gir vanskeligere kaiforhold for enkelte skip med tanke på lasting og lossing.

Fenderverket oppleves som generelt godt, men glatt. Dette resulterer i at skipet «jager» uhensiktsmessig mye når det er sjø. At kaien er tett helt ned til bunnen gir også tidvis en del «drag» - altså situasjoner hvor sjøen kommer i retur fra kaifronten, og drar skipet ut fra fenderverket.

Videre opplever navigatørene en forverring av forholdene når det gjelder oppankring. Terminalkai Sør har flatere bunn med dårligere «hold» enn Terminalkaia. Det gjenstår å vurdere forholdene ved Terminalkaia etter mudringsprosjektet for å kunne sammenligne nåsituasjonen ved begge kaiene.

Hurtigrutens konklusjon er per dato at vi av operative og sikkerhetsmessige grunner foretrekker å flytte tilbake til Terminalkaia når anleggsarbeidene er ferdige. Kilde: Hurtigrutens brev til Bodø havn.

Tviler på argumentene

Frp-politiker Allan Ellingsen i Bodø sier at Hurtigruten overdriver og mener altså rederiet gjør seg vanskelig.

Han understreker også at det kun har vært en eneste kansellering på grunn vindforhold så langt i år.

– Jeg er i sterk tvil om argumentasjonen fra Hurtigruten er god nok. Jeg har snakket med andre brukere av havna, og de har ikke samme forståelsen av den nye kaias beskaffenhet med tanke på sikkerhet, værforhold og ankringsforhold, sier Ellingsen.

Politikeren fra Fremskrittspartiet mener saken også har et annet viktig moment.

– Den nye terminalkaia er en del av en sammenhengende havnepromenade som skal rustes opp gjennom hele sentrum. Det betyr at reisende med Hurtigruten vil få en langt mer imøtekommende kai.

– Det kan virke som om bedre tilgjengelighet for passasjerene ikke er en del av vurderingen til Hurtigruten, fortsetter han.

Vil ikke kommentere

NRK har vært i kontakt med Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten, som ikke ønsker å kommentere kritikken fra Frp.

I en SMS skriver Bjørnflaten at hun viser til rederiets tidligere svar, og påpeker at de sikrer bedre regularitet og har de nødvendige fasiliteter for gods på terminalkaia.

Erlend A. Willumsen, som er utviklings- og kommunikasjonssjef i Bodø Havn, vil ikke gå for mye innpå alle anmerkningene fra Hurtigruten.

– Vi har en god dialog med Hurtigruten og vi registrerer at det er en del ting de ikke er helt fornøyd med, sier han til NRK.

– Hvorfor lar dere Hurtigruten seile forbi den nye kaia?

– Grunnen til at vi flytter dem tilbake til den gamle kaia, handler først og fremst om godshåndtering. I dag er det slik at godset må fraktes mellom den gamle og den nye kaia. Dette gjør det naturligvis vanskeligere og dyrere for Hurtigruten, og vi ønsker å legge til rette for mest mulig kostnadseffektive anløp, sier Willumsen.

– Vi gjør altså dette for løse en situasjon knyttet til godshåndteringen på kort sikt, men på lang sikt, det vil si når den nye kystruteavtalen trer i kraft tidligst fra 1. januar 2020, legger vi opp til at den nye kaia skal benyttes til anløp.