Hurtigruten jobber for å bli mer miljøvennlig.

I fjor ble selskapet verdens første cruiserederi til å forby all unødvendig engangsplast. Og til sommeren lanseres verdens første hybriddrevne cruiseskip.

I en pressemelding tirsdag forteller Hurtigruten om en ny satsing: Elektriske katamaraner. Farkostene er under bygging i Norge nå.

De får store batteripakker, grønn teknologi og er spesialbygget for å utforske polare farvann. Skipene kan opererer på batterier i 10 timer i 10 knop, står det.

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sier at de har klare ambisjoner om å skape et grønnere og mer bærekraftig reiseliv.

– Vil ønsker å skape opplevelser som er unike og bærekraftige.

Verdi på 100 millioner

Det er det norske gründerselskapet Brim Explorers som står for byggingen.

De spesialbygger en katamaran som skal seile dagsturer til steder som Barentsburg og Pyramiden med Longyearbyen som base.

Ifølge E24 er avtalen slik at Hurtigruten leier katamaranen som får navnet MS Bard i minst fem år. Dette kan forlenges.

Agnes Árnadóttir er daglig leder og gründer i Brim Explorer. Foto: Pressefoto

I tillegg garanterer de at de skal kjøpe en andel av kapasiteten til MS «Brim». Dette er en annen katamaran som er under bygging, og som lanseres i august.

Denne skal Hurtigruten benytte til korte sightseeingturer i Lofoten og områdene rundt Tromsø.

– Med dedikerte samarbeidspartnere som Hurtigruten bygger vi skip ulikt noe annet verden har sett, sier Agnes Árnadóttir.

Hun er daglig leder og gründer i Brim Explorer.

– Vi har lenge jobbet med å designe den ultimate båten for sightseeing. Systemet er hybrid, men 90 prosent av turene vil gå på ren elektrisitet.

Koster 46 millioner

Etter det E24 erfarer har avtalen en verdi på totalt over 100 millioner kroner.

Árnadóttir sier til NRK at summen stemmer, og at nyvinningene koster 46 millioner å bygge.

– Verdien over tid er veldig høy. For oss som gründerselskap er det viktig, for det gir oss forutsigbarhet og en sikker inntekt.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten beskriver skipene som unike.

– Dette er skip det ikke finnes maken til noe sted i verden. Du trenger ikke spesiell infrastruktur for å drive disse katamaranene, og det er spesielt sier han til NRK.

Ege sier at cruisebransjen og reiselivet er ikke flinke nok til å ta ansvar overfor miljø og lokalsamfunn.

– Reiselivet generelt og cruisebransjen spesielt trenger å fornye seg og bli mer miljøvennlig. Det er ingen vei utenom. Med dette håper vi å vise hva som er mulig å få til.