Slik lærer du hunden eller valpen din nye triks

Noen ganger får man en hund med en dårlig vane som man ønsker å få den til å slutte med.

– Trening er med på å bygge opp og gi hunden et bedre liv, sier sier hundetrener Maren. Foto: Monster

– Det er alltid bedre å lære hunden hva den skal gjøre istedenfor hva den ikke skal gjøre, sier Maren Teien Rørvik som er trener i «Superhundene».

Overdreven ros for å motivere og belønning er derfor gode verktøy for å få hunden til å endre adferd. Maren viser her hvordan du kan få hunden til å slutte å hoppe på folk:

Sliter du med en hoppende hund? Det går fint an å avlære den det! Du trenger javascript for å se video. Sliter du med en hoppende hund? Det går fint an å avlære den det!

Bare for gøy

Andre ganger ønsker vi å lære hunden triks. Det er bra for samholdet mellom hund og eier, og det er med på å holde hunden glad og fornøyd.

Det viktigste er å begynne i det små og sakte, men sikkert få hunden til å forstå hva vi ønsker den skal gjøre.

Maren begynner gjerne med å få inn øvelsen før hun gir den et navn. Kommandoordet kommer derfor først når hunden gjør det riktig. På den måten forvirrer man ikke hunden med hva som er hva.

Et partytriks som vil imponere! «Sitte bamse» kan være krevende å lære bort, så hold hunden motivert. Du trenger javascript for å se video. Et partytriks som vil imponere! «Sitte bamse» kan være krevende å lære bort, så hold hunden motivert.

Andre knep

Etter en stund forstår hunder mer og mer av hva vi sier, og noen hundeeiere snakker gjerne i hele setninger og mener hunden fortsatt forstår.

I trening er der viktig å være stille når hunden gjør noe feil og heller rose veldig når den gjør noe riktig.

Se hvordan Maren jobber med Andreas og Pi:

Hunden vil gjerne forstå, så gjør det så lett som mulig ved å tale i klartekst. Du trenger javascript for å se video. Hunden vil gjerne forstå, så gjør det så lett som mulig ved å tale i klartekst.

Motiver hele veien

De aller fleste hunder kan lære seg nye triks, men i «Superhundene» har det vært viktig å finne de som er ekstra glad i godbiter. Du må finne noe som motiverer din hund for å få til øvelsen.

– De færreste hunder er som TV-stjernen Lassie, som hjelper av egen fri vilje, understreker Maren. Derfor trengs det gjerne motivasjon i form av en pølsesnabb eller noe annet som gjør læringen gøy.

Har du og hunden din stor glede av å jobbe med triks, så er kanskje et mer avansert dressurkurs enn valpekurs neste stopp?