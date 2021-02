– For femte året på rad topper Border Collie listen hos Norsk Kennel Klub (NKK) over de mest populære hunderasene, forteller medierådgiver Kjetil Vataker Johansen.

Border Collie er avlet frem med spesielle egenskaper som gjeterhund

Se listen over de mest populære hunderasene senere i saken.

NKK ser at det er en større økning innenfor noen raser, som for eksempel Jack Russell som har havnet på 9. plass fra 17. plass i fjor. Finsk Lapphund har klatret opp fra 18. plass til 15. plass på listen.

– Vi ser at det har vært en økning på rundt 10 prosent av registrerte hunder i fjor, sier han.

Totalt i fjor ble det registrert 29.260 nye hunder hos Norsk Kennel Klub, en økning på 2507 hunder fra året før.

Flere vil ha hund

Det er ikke mulig å fastslå hvor stor den totale økningen av hunder har vært i Norge, fordi mange avler frem hunder som ikke blir registrert hos Norsk Kennel Klub.

Det er ingen plikt til å registrere hunder i Norge i dag.

– Våre tall er fra registrerte hunder i Norsk Kennel Klub. Men vi skulle veldig gjerne ønske at det var obligatorisk å merke alle hunder. Det er noe vi jobber med politisk for å få gjennomført, at det blir obligatorisk id-merking av hund, sier han.

Det er gjort anslag på at det i dag lever 560.000 hunder i Norge, et estimert tall som myndighetene og NKK bruker.

– Koronapandemien har ført til at flere ønsker å skaffe seg hund. Oppdrettere over hele landet har lange ventelister for mange som ønsker å skaffe seg hund, sier Vataker Johansen.

Han legger til at det er viktig at du, som vil skaffe deg hund, bruker tid på å finne frem til rasen som passer til deg og ditt liv.

ETISK AVL: – Ansvarsfulle oppdretterne avler med hensyn til rasens beste. Det er ikke slik at kaster seg rundt for å fylle etterspørselen, sier medierådgiver hos NKK, Kjetil Vataker Johansen. Foto: CF-Wesenberg / CF-Wesenberg

På nettstedet Finn.no var det i fjor rundt 5000 personer som hadde lagt ut annonse der de ønsket å kjøpe hund. Det er en dobling fra 2019.

Voldsom pågang

Ragnhild Birkeland er oppdretter av Lapsk vallhund og Finsk lapphund. For to uker siden ble det født seks etterlengtede finske lapphundvalper som hun og mannen passer på døgnet rundt.

Alle er solgt.

– Det har vært en voldsom stor pågang etter valper i koronapandemien - kombinert med hjemmekontor. Vi får masse henvendelser daglig, selv om vi har lagt ut på hjemmesiden vår at vi ikke har ledige valper, sier Ragnhild Birkeland.

MYE JOBB: To uker gamle Finske lapphundvalper. Oppdretter Ragnhild Birkelund og mannen sover på skift annenhver natt inne hos valpene. Foto: Ragnhild Birkeland / Håkon Trandum / privat

Hun har merket økt pågang etter rasen de siste tre årene, men spesielt det siste året under pandemien.

Birkeland oppfordrer alle, som vil ha hund, til å ta kontakt med flere oppdrettere for å høre hvilke planer de har. Selv pleier hun å ha to kull i året.

– Noen av dem som får valper fra kullet vi har i dag, har holdt kontakt med meg siden i fjor vår. Så det gjelder å smøre seg med tålmodighet og å holde kontakten med oss, sier hun.

FAMILIEHUND: Finsk lapphund skal være en vennlig og håndterbar hund som ikke en enmannshund, men som blir glad i hele familien. Foto: Ragnhild Birkeland/Håkon Trandum / Privat

Birkeland legger til at det viktig for oppdrettere å bli kjent med de nye potensielle hundeeierne. Det er viktig at de forbereder seg på å gjøre seg kjent med rasen de har valgt.

– De skal kanskje ha 15 år sammen. Så det bør være godt planlagt og gjennomtenkt, sier Birkeland.

BRUKER TID: Ragnhild Birkelund har drevet med oppdrett i ti år, og bruker god tid på å bli kjent med potensielle valpekjøpere. Foto: Håkon Trandum / Privat

Ti på topp 2020

1. Border Collie (1327)

Bordier Collie ble Norges mest populære hunderase i 2020 ifølge NKK. Foto: Rick Bowmer / Ap

2. Staffordshire bull terrier (1026)

Var nummer to på lista også i 2019. Foto: Tina M. Fjellås

3. Golden Retriever (912)

Golden Retriever har flyttet seg ett hakk opp på listen fra året før. Foto: Trude Furuly / NRK

4. Engelsk setter (838)

Engelsk Setter har falt ett hakk ned på årets liste. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

5. Norsk Elghund grå (811)

Norsk elghund grå, var på 6. plass i fjor, deler nå 5. plass med rasen Labrador Retriever. Foto: Vibeke Brath

5. Labrador Retriever (811)

Labrador Retriever har falt fra 3. plass til 5. plass, og deler plassering med Norsk elghund. Foto: Aud Darrud

6. Schæferhund normalhår (710)

Schæferhund normalhår var på samme plassering i 2019. Foto: privat

7. Cocker Spaniel (656)

Var nummer 11. på lista i 2019 og har krøpet opp på 7. plass Foto: Monica Verås / Privat

8. Shetland Sheepdog (608)

Shetland Sheepdog har steget fra 9. til 8. plass. Foto: Knut-Sverre Horn

9. Jack Russel terrier (590)

Jack Russel på 9. plass – var på 17. plass i 2019. Foto: Azad Razaei / NRK

10. Pomeranian (529)

Pomeranian var nummer ti på listen i 2019 også. Foto: Oli Scarff / AFP

De neste 10 på listen er:

11. Dansk-svensk gårdshund

12. Finsk lapphund

13. Gordon setter

14. Irsk setter

15. Bichon havanais

16. Cavalier king charles spaniel

17. Siberian husky

18. Flat coated retriever

19. Stor puddel

20. Whippet

