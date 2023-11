Torsdag la Norges største parti, Høyre, frem sitt alternative statsbudsjett.

Her forteller de hvordan partiet ville prioritert pengene annerledes dersom de hadde sittet med makten.

For andre året på rad foreslår de å fjerne gratis ferger langs kysten.

På dette vil Høyre spare 235 millioner kroner, som de vil bruke på andre ting.

– Dette er et målerettet angrep på kysten, tordner stortingspolitiker Bjørnar Skjæran (Ap).

Bjørnar Skjæran (Ap) er stortingspolitiker for Nordland, og bor i Lurøy kommune. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Han bor selv på Stokkvågen i Lurøy kommune i Nordland – det fylket med flest fergesamband i Norge.

Gratisfergene har blitt gradvis innført av den sittende rødgrønne regjeringen.

I august i år ble 16 nye fergesamband gratis, og gjør at tallet nå har bikket 70 samband hvor man slipper å betale.

– Verdiskapingen på kysten er veldig stor, og Norge kommer til å være avhengig av kyst – og havnæringen i tiden fremover. Da må det være attraktivt å bo på kysten.

I Nordland er 21 fergesamband blitt gratis under den rødgrønne regjeringen. Dette foreslår Høyre å fjerne i sitt alternative statsbudsjett. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRk

– Er det ikke rett og rimelig at de som faktisk reiser med fergen skal betale?

– I mange år har det også vært sånn at staten har tatt 50 prosent av kostnadene ved de store kollektivutbyggingene i byene, sier han og legger til:

– Vi har gjort gratis ferger til en del av det store spleiselaget, og da er folk på kysten med å betale sånn som alle andre, sier han.

Les også Mener turistene bør betale for å unngå fergekaos

Høyreordføreren skeptisk til gratisferger

Ordføreren i Lurøy kommune, Håkon Lund (H), er ikke like positiv til ordningen med gratis ferge.

– Det er vel og bra med gratis ferge, men konsekvensen er at det blir en betydelig trafikkøkning. Det fører til at de som skal reise til og fra jobb, samt næringstrafikk, blir stående igjen. Det er et uheldig utslag.

Håkon Lund (H) er ordfører i Lurøy. Halvparten av kommunen er fastland og halvparten er øyer.

– Har man sett det i praksis?

– Man har sett det i noen tilfeller at trafikken øker, og at biler blir stående igjen på noen avganger. Så sier jeg ikke at det ene og alene skyldes gratisfergene, men det kan være en faktor som har påvirket det.

– Hvis du måtte velge mellom gratis ferge eller ikke, hva ville du ha prioritert da?

– Jeg tror lurøyfjæringen kan leve med å betale litt på fergen, men ikke nødvendigvis fullpris. Jeg vil heller komme på fergen og betale litt, enn å stå igjen og se på at de går gratis.

Den uttalelsen får Skjæran til å riste på hodet.

– I dette tilfellet så velger dessverre høyreordføreren i Lurøy å være mer høyremann enn ordføreren for lurøyfjæringene. Du må nesten være høyreordfører for å prestere en sånn uttalelse.

Fylkesråd fra Høyre vil ha flere gratisferger

Marianne Dobak Kvensjø (H) er fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Hun sier det har vært kjent at Høyre har kuttet gratisfergene i sine nasjonale budsjetter og heller prioritere pengene annerledes.

– Det er veldig sjelden at noe er helt gratis. Det betyr jo også at man må øke skatter og avgifter for å kunne betale for gratisfergene.

Marianne Dobak Kvensjø (H) er fylkesråd for samferdsel i Nordland. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Likevel erkjenner hun at Nordland har hatt god nytte ordningen.

– Hvordan tror du det hadde blitt mottatt hvis fylkesrådet hadde fjernet gratisfergene i morgen?

– Det hadde vel blitt dårlig mottatt, tror jeg. Det har vi i fylkesrådet ingen intensjon om å gjøre. Vi har en intensjon om å jobbe for at de siste fylkesfergene våre blir gratis.