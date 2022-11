– Jeg vil være der. Kommunen vil ha meg der. Men norsk byråkrati står i veien, sier Rabbitt til NRK.

Han legger til:

– Det skaper utrolig mye angst.

I august fikk han 24-åringen jobb i Bø kommune i Vesterålen.

2. november er det fortsatt uklart om Rabbitt får lov til å flytte til distriktskommunen.

Lang behandlingstid hos UDI gjør nemlig at Rabbitt fortsatt bor i Swindon.

Britiske borgere og deres familiemedlemmer kan ikke lenger søke om en oppholdstillatelse etter brexit-regelverket.

Britiske borgere som ønsker å bosette seg i Norge, må søke om tillatelse etter ordinært regelverk.

Fakta om briter i Norge etter Brexit Ekspandér faktaboks Etter at Storbritannia gikk ut av EU og det britiske EØS-medlemskapet opphørte, mister britiske statsborgere rettigheter de hadde som EU/EØS-borgere.

I en overgangsperiode var det spesielle regler for britiske statsborgere som hadde lovlig opphold i Norge. Overgangsperioden slutter 31. desember 2021.

Britiske borger og deres familiemedlemmer må nå søke om tillatelse gjennom ordinært regelverk for opphold i Norge.

Fra 1. januar 2021 må alle britiske borgere i Norge regnes som tredjelandsborgere.

– Det er ikke engang sikkert han får ja, sier ordfører Sture Pedersen.

Andrew Rabbitt har allerede leilighet klar i Bø. Men behandlingstiden hos UDI skaper usikkerhet rundt ankomsten. Foto: Bø kommune

Livet er satt på pause

24-åringen har drømt om å flytte til Norge i mange, mange år. Opprinnelige prøvde den unge briten å lære seg islandsk, men underveis fattet han mer interesse i norsk.

Åtte år senere snakker han flytende norsk og har vært på utveksling ved Universitetet i Bergen i ett år.

– Jeg har så mange venner i Norge at det ikke er et valg. Norge er stedet jeg må være, sier han til NRK.

Andrew Rabbitt fikk masse venner i Norge under utveksling i Bergen. Blant annet gjennom mannskoret Arme Riddere. Foto: Mannskoret Arme Riddere

Han er utdannet geofysiker og har søkt jobb over store deler av landet.

I Bø fikk han tilslag.

– Nord-Norge er så vakkert. Også er det veldig vennlige folk. Jeg elsker det.

Britiske borgere må nå søke om oppholdstillatelse i Norge.

I september fikk han beskjed om at søknaden hos UDI var mottatt. Han er nå usikker på hvor lang tid det vil ta før han får svar.

– På nettsiden står det at det kan ta opp mot fire måneder. Om det betyr at jeg får svar i februar, eller før, det vet jeg ikke, sier en oppgitt Rabbitt til NRK og legger til:

– Det har gått tre måneder siden jeg takket ja til jobb. Tre måneder uten lønn, tre måneder der alt bare henger i lufta.

UTFORDRENDE: Andrew Rabbitt sier det vanskelig å forholde seg til at søknaden om arbeidstillatelse tar så lang tid. Foto: Mannskoret Arme Riddere

Å være i et slikt limbo gjør livet utfordrende.

– Det er utrolig vanskelig og jeg sliter med min psykiske helse fordi jeg ikke kan leve livet mitt.

– Behandlingstiden må ned

Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune, forteller at de kjemper med nebb og klør for å få tak i kompetanse til kommunen.

At kvalifiserte utlendinger blir bremset av søknadsprosesser frustrerer ordføreren.

– Det offentlige skaper problemer ved å si at det tar fire måneder å behandle saken. Jeg blir oppgitt, sier han til NRK.

Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen. Foto: Øystein Nygård / NRK

Han legger til:

– Alt er jo tilrettelagt for at han skal komme. Vi står på døgnet rundt, men stoppes av byråkrati.

Ordføreren er klar på at en endring må til.

– Behandlingstiden må ned.

Pedersen argumenterer for at han ikke skjønner hvorfor det skal ta så lang tid å behandle søknader fra Storbritannia.

Andrew Rabbitt sier han elsker Nord-Norge. Han har også kompetanse landsdelen trenger. Foto: Kari Skeie / NRK

– Norge har jo et kjempegodt forhold til Storbritannia. Vi trenger kompetanse både i vår og andre kommuner. Landet trenger hender.

– Hadde det vært et land vi er i konflikt med hadde jeg skjønt det. Men her snakker vi om et land vi har hatt et fantastisk samarbeid med over generasjoner.

Foreslår endring

Bård Ludvig Thorheim i Høyre sier til NRK at Norge, og spesielt Nord-Norge, trenger folk som Andrew Rabbitt.

– Det er enorm mangel på arbeidskraft både i privat og offentlig sektor. Og enda verre er det i Nord-Norge. I tillegg er vi avhengig av å spe på med utlendinger om vi skal ha befolkningsvekst i Nord-Norge.

Han mener det er et kjempeproblem at det tar så lang tid å få arbeidstillatelse.

FORESLÅR ENDRING: Bård Ludvig Thorheim og Høyre mener en endring må på plass for å sikre vekst i Norge. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi har foreslått flere konkrete ting i Stortinget for å få raskere saksbehandling. Blant annet digitalisering tidlig i prosessen, forklarer Thorheim og henviser til forslaget:

Stortinget ber regjeringen legge til rette for å ta i bruk ny teknologi for raskere saksbehandling i utlendingsforvaltningen.

Stortinget ber regjeringen vurdere forenklinger i saksbehandling for personer som søker fornyelse av arbeidstillatelse.

Stortinget ber regjeringen utrede og gjennomføre endringer som sikrer at ordningen med tidlig arbeidsstart kan tilgjengeliggjøres og forbedres.

Stortinget ber regjeringen innføre en fast-track-ordning for høykompetent arbeidskraft med inspirasjon fra dansk modell.

Vil oppfylle drømmen

– Hvorfor er det viktig med en endring?

– Ser vi på behovet i arbeidslivet og befolkningsutviklingen i Norge så ser vi at det er helt avgjørende for at vi skal ha positiv vekst, svarer Thorheim.

UDI sier til NRK at etter at søkeren har levert dokumentene sine til politiet eller et VFS søknadssenter, tar det nå mellom tre til fire måneder før UDI behandler søknaden.

Men i noen tilfeller tar det kortere tid. Saksbehandlingstiden avhenger blant annet av om søknaden er komplett og om saken krever ekstra undersøkelser.

– Vi forstår at ventetider kan skape utfordringer. UDIs rolle er å behandle søknadene, og vi tilbyr veiledning gjennom hele søknadsprosessen, sier Paul Skoglund, enhetsleder i UDI Opphold.

– Vi jobber kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstidene våre for å kunne møte arbeidsgiveres behov raskere. I løpet av det siste året har ventetidene blitt kortere.

Målet er å komme ned til 30 dagers ventetid.

Andrew Rabbitt er klar på at den lange behandlingstiden kan medføre at færre vil komme til Norge.

Men for han er det ikke et alternativ å gi opp drømmen om Norge.

Andrew Rabbitt søkte jobber over store deler av Norge. Nå håper han å få arbeidstillatelse slik at han kan flytte til Bø i Vesterålen. Foto: Jan-Helge Andersen

– Jeg er blitt en æresnordmann, sier han og ler.

Rabbitt legger avsluttende til:

– Akkurat nå står jeg fast i en myr av det ukjente, om du skjønner hva jeg mener. Jeg er usikker på hvor lang tid det vil ta, men å flytte til Norge har vært og er en drøm jeg har hatt i mange, mange år.

