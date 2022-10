Det er mangel på kompetanse både i barnehager og skoler i Norge.

Spesielt utenfor de store byene er det vanskelig å få tak i kvalifiserte folk.

– Vi må gjøre noe, og vi må gjøre det nå, sier Hanne Gravrok.

Hun er prosjektleder i Lærerinord, et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet og kommunene i regionen.

Målet er å informere potensielle studenter om hvilke muligheter som finnes.

Noen kommuner gjør nemlig mye for å sikre seg kompetanse.

Likevel vet få om mulighetene.

I Bø i Vesterålen går de så langt at de gir en yrkesgruppe full lønn mens de studerer.

Får full lønn mens de studerer

Bø kommune er en av Norges mest omtalt kommuner de siste årene.

Først fikk stedet kallenavnet «Norges Monaco» da de kuttet i formuesskatten. Deretter fristet de unge par med både penger og gratis barnehageplass.

I 2011 var kommunen på vei inn på Robek-lista, men tidligere i år ble det kjent at Bø er den tredje beste styrte kommunen i landet.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, har gjort mange grep for å gjøre kommunens situasjon bedre. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Noe gjør de rett, men fortsatt mangler de noe kompetanse.

Blant annet i barnehager:

– Vi mangler barnehagelærere og det må vi gjøre noe med sier skole og barnehagesjef i Bø kommune, Hans Pettersen.

Bø har nemlig en kommunal rekrutteringsordning for barnehagelærere. Ordningen gir studentene 25.000 kroner hvert semester hvis studenten binder seg i to år til kommunen etter utdanningen.

Totalt: 150.000 kroner i løpet av tre år.

Nord universitet skal gjennom det nye prosjektet Lærerinord gjøre utdannelsene mer populære. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Men det er ikke alle som har mulighet til å være fulltidsstudent. Også dem har Bø kommune tenkt på.

– Hvis du jobber og tar studiene på deltid kan studentene velge om de vil ha 25.000 kroner hvert semester eller om de vil ha permisjon med lønn mens de er på samlinger.

Pettersen legger til:

– De fleste velger det siste. Da har de full lønn og går på samlinger.

Ikke mulig uten støtten

Jeanett Pedersen jobber i Straume barnehage i Bø.

Samtidig studerer hun barnehagelærer. Avtalen med kommunen gjør at det ikke smerter økonomisk å dra på samlinger.

– Med hus og familie er dette veldig viktig. Det er noen uker i løpet av året så det merkes på økonomien om jeg ikke hadde fått lønn, sier hun til NRK.

– Jeg er veldig glad for at denne løsningen finnes slik at jeg får tatt utdanningen.

Jeanett Pedersen studerer barnehagelærer ved siden av jobben. Samlingene gjør ikke at hun får dårligere råd. Foto: Privat

Jeanett Pedersen forteller at hun også har halv pris på barnehage i Bø.

– Hadde det vært mulig for deg å være student uten denne løsningen?

– Ikke siden min samboer også er fulltidsstudent. Da hadde det blitt veldig trangt økonomisk, svarer Pedersen.

Hun mener det er viktig at kommunene i distriktene legger til rette for at folk får utdannet seg.

– Hvis de mangler folk i ulike yrker bør det legges opp til at folk får fullført. Jeg synes det er veldig bra med et tilskudd som dette slik at trykket blir lettet litt.

Begynner i Lofoten

Bø kommune er bare en av kommunene som nå skal samarbeide med Nord universitet.

Gravrok, prosjektlederen for Lærerinord, sier de skal kontakte alle oppvekstsjefene i regionen.

I samråd med kommunene skal de arrangere informasjonsmøter der de forsøker å nå ut til potensielle studenter.

Prosjektet Lærerinord starter med informasjonsmøter i Lofoten. Bildet er fra Svolvær i Vågan kommune. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Allerede denne uken blir det arrangert informasjonsmøter i både Vågan og Vestvågøy i Lofoten.

Målet er å nettopp få ut informasjon om hvilke muligheter kommunene kan gi studentene.

Vågan kommune gir eksempelvis lærerstudenter muligheten om å søke på ekstra stipend.

– De kan få innvilget 60.000 over to år mot at de binder seg i to år.

Det sier Veslemøy Drangvåg. Hun er kommunaldirektør for oppvekst i Vågan kommune.

Rekrutteringsarbeidet har neppe blitt mindre viktig etter at lærerstreiken ble avsluttet. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Om vi klarer å nå ut til fem stykker er det veldig bra. Det er fem personer som vi sannsynligvis beholder eller får tilbake til kommunen.

Hun tror et samarbeid med universitetet blir spennende – og håper det kan bære frukter.

