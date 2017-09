Høy temperatur i partidebatten: – Du er altså så frekk, Margunn!

NRK Nordlands Ole Marius Rørstad var debattleder, og han hadde med seg NRKs Eivind Undrum Jacobsen og ANs Stein Sneve som kommentatorer. Saken er publisert i samarbeid med Avisa Nordland.

På agendaen sto tre tema. Første tema var skattedebatt, og om hvorvidt skattekutt eller skatteøkning er det beste for landet.

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er rake motsetninger, og førstekandidatene Eirik Sivertsen og Kjell-Børge Freiberg innledet debatten.

Ap vil øke skattene med 15 milliarder om de kommer i regjering.

– Dette er et veivalg. Vil man investere i fellesskapet enn fortsette på en kurs der man prioriterer skattekutt til de som har mest fra før? spurte Eirik Sivertsen.

– Det går godt i Nordland nå. Bedriftene eksporterer som aldri før, sa Kjell-Børge Freiberg, før han trakk fram eiendomsskatten som har skapt stor debatt blant annet i Bodø.

– Det er den mest usosiale skatten som er. Denne ønsker vi å endre.

– Ikke alene

– Vi vil også endre eiendomsskatten. Fremskrittspartiet er ikke alene om å ønske dette. Det er hykleri når Frp hyler om eiendomsskatten samtidig som man struper kommunene, sa Rødts førstekandidat, Synne Bjørbæk.

Andre tema ut var forsvar – og vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon var gjenstand for debatt.

Senterpartiet vil ikke legge ned stasjonen, og Arbeiderpartiet har varslet at man vil ta en ny gjennomgang av beslutningen om man kommer i regjering.

– Det er utrolig at Arbeiderpartiet er med på vedtaket, kvalitetssikrer etterpå og så kaller det for regjeringens vedtak. Vi andre partiene vil slåss for å reverse vedtaket, alle som én, sa Venstres Ida G. Johnsen.

– Vi kommer til å følge opp denne saken uavhengig om vi kommer i regjering eller ikke, lovet Aps Eirik Sivertsen.

– Frekk

Til sist ble arbeidsledighet og fraflytting diskutert. Og fra Venstre er svaret på hvordan man skal beholde ungdommen i fylket slik:

– Vi må gjøre det enklere å etablere nye bedrifter, sa Ida Gudding Johnsen.

Andre viste til utdannelsen i fylket:

– Vi må utdanne ungdommen i nord i de næringene vi har her. Da må fylkespolitikere, som mange i panelet har vært, ta ansvar, sa Willfred Nordlund i Senterpartiet.

– Du også, sa Margunn Ebbesen i Høyre.

– Ja, Margunn, også jeg. Du er altså så frekk!