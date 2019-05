Høie møtte ordførere: – Må utrede om to sykehus er løsningen

Dette er den største saken på Helgeland noensinne, mener ordfører Bård Anders Langø (Ap) i Alstahaug kommune.

– Engasjementet er kjempestort. Det er folkeaksjoner, Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog. Det er en stor bevegelse, sier Langø til NTB.

Han var mandag i Oslo sammen med kollegene Jann-Arne Løvdahl (Ap) fra Vefsn og Johnny Hanssen (Ap) fra Brønnøy kommune. De tre møtte helseminister Bent Høie for å argumentere for sitt syn på sykehusstrukturen på Helgeland.

Striden har pågått i årevis og har to kjerner: Skal det være ett eller to sykehus på Helgeland, og hvor skal dette eller disse i så fall plasseres?

Det er steile fronter og skillet mellom de ulike synspunktene går langs Korgfjellet, som ligger mellom Vefsn og Hemnes kommune.

Sør for Korgfjellet er ønsket ett stort sykehus sør i regionen. Nord for Korgfjellet er ønsket ett stort sykehus i Mo i Rana, eller et større og ett mindre sykehus, hvorav det store sykehuset legges til Mo i Rana.

– Må utrede om to sykehus er løsningen

Høie understreker at det skal utredes om to sykehus kan være løsningen.

Dette vil i så fall dreie seg om det helseministeren kaller «ett akuttsykehus og ett stort akuttsykehus» som plasseres to ulike steder på Helgeland.

Bent Høie understreker viktigheten av å utrede saken på en god måte.

– Jeg ser at en enighet om ett stort akuttsykehus avhenger av plasseringen. Det betyr at saken må utredes på en god måte, sier Høie til NTB.

Senterpartiet har nylig tatt til orde for å utrede muligheten for «to likeverdige og fullverdige sykehus», ifølge Rana Blad.

Det kaller Brønnøy-ordfører Johnny Hanssen for en «utopi».

– Det sier også helseministeren selv. Det er ikke rom for to store sykehus, da blir det et stort og et mindre. Spørsmålet da er hvem som skal få de ulike tjenestene, sier han til NTB.

Ulike syn

De tre ordførerne representerte til sammen tolv kommuner på Helgeland som vil ha ett stort sykehus sør for Korgfjellet. De foreslår Leirfjord kommune som en mulig plassering.

Ordførerne i kommunene Rana, Lurøy, Nesna og Rødøy har også bedt om et møte med Høie for å argumentere for et stort sykehus i Rana.

I dag har Helgeland tre sykehus, i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det er bred enighet både politisk og blant fagmiljøer at denne strukturen ikke fungerer.

To uavhengige ekspertgrupper har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett stort sykehus på Helgeland, men ordførerne i tolv av de 19 kommunene i regionen mener altså at dette blir feil.

– Det er ikke sånn at enkelte er mer verdt enn andre fordi de bor sentralt. Man må ta med øyer, innlandet, alt som er. Dette handler om trygghet for alle på Helgeland, sier Hanssen.

I Sandnessjøen (bildet) frykter man å miste sykehuset sitt. Foto: Magne Myrvold

Lokal bunadsgerilja

Dersom det blir ett sykehus i Mo i Rana, kan det bety at fødeavdelingen i Sandnessjøen i Alstahaug legges ned.

I Kristiansund startet Anja Solvik aksjonistgruppa bunadsgeriljaen i protest mot at Helse Møre og Romsdal vil legge ned fødeavdelingen i Kristiansund. Facebookgruppen for protestbevegelsen har nå over 88.000 medlemmer og har strukket seg langt utenfor fylkesgrensa på Nordvestlandet.

Også i nord pusses bunadssøljene til protester. I Sandnessjøen har aksjonister startet en lokal bunadsgerilja.

Solvik reiste til Sandnessjøen for å støtte protestene her da statsminister Erna Solberg var på besøk i begynnelsen av mai.

Aktivistene i Møre og Romsdal vant nylig en delseier da sammenslåingen av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund ble utsatt.