Disse fiskekakene blir laget i Lofoten – uten et eneste gram norsk fisk

Dersom du kjøper et fiskematprodukt i butikken, er sjansen stor for at det er Insula som står bak.

Selskapet, som består av 17 datterselskaper i Norge, Sverige, Finland og Danmark, har i løpet av få år rukket å bli et av Nordens største sjømatkonsern.

Med hovedkontor på Leknes i Lofoten står de bak en rekke fiskeprodukter.

Et av disse produktene er Fiskeriet hjertefiskekaker som du finner i kjøledisken på Rema 1000.

Nå er produksjonen av disse fiskekakene flyttet fra Insula Produksjon sin fabrikk i Kongsvinger til Leknes i Lofoten.

Det betyr at Insula, midt i hjertet av det norske maritime matfatet, lager et fiskeprodukt som ikke inneholder et eneste gram norsk fisk.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen / Pressefoto

Fisken som brukes til å lage hjertefiskekakene, hentes nemlig fra Færøyene og Stillehavet.

Litt som å frakte sand til Sahara, vil kanskje enkelte hevde.

– Sjømatnasjonen Norge, som er så rikt på fiskeressurser, kunne i prinsippet vært selvforsynt med fisk, mener Anja Bakken Riise, som er leder i Framtiden i våre hender.

– Gode grunner

Men det finnes gode grunner til hvorfor det må være sånn, ifølge Insula.

Fiskeriet Hjertefiskekaker blir solgt av Insulas eget salgsselskap Sjøfrisk AS, som kun selger sjømat til Rema 1000 i Norge.

Fiskeinnholdet består av vassild, også kalt hvitlaks, og surimi fra stillehavsfiskene Alaska pollock og pacific whiting.

Førstnevnte importeres fra Færøyene, der man har spesialisert seg på teknologi for å fjerne bein fra farsen.

Alaska pollock og pacific whiting er billige hvitfiskarter som fanges av store fabrikktrålere i Stillehavet utenfor Alaska og Canada.

Surimi er mekanisk separert fiskemasse som er vasket i kaldt ferskvann og deretter tilsatt søtstoff og andre stabilisatorer, for å bedre holdbarheten ved fryselagring.

Det mest kjente produktet som lages av surimi er crabsticks.

Ifølge Insula har surimi en mild og litt søtlig smak, og fiskekaker som inneholder surimi blir ofte en favoritt blant barn.

Hjertefiskekaker lages også i Bergen, ved Insulas produksjonsfabrikk der.

Hjertefiskekakene som lages i Bergen inneholder også vassild og surimi av Alaska pollock og pacific whiting, ifølge hjemmesiden.

Fakta om vassild Foto: Pelagia Ekspandér faktaboks Vassild ble beskrevet i en Fauna Norvegica fra 1775: «Vassild er større end en anden sild med rundere hoved og større Øine, kjødet er ikke så lekker, men smager som en sey.»

Vassild (Argentina silus), også kjent som hvitlaks, stavsild, stokksild og gullaks, er en beinfiskart i vassildfamilien.

Fiskes for det meste nord for 62. breddegrad i februar, mars, april. Den norske kvoten er på ca 13.000 tonn. Alt eksporteres til Afrika. Dette er årsaken til at norske produsenter kjøper fisken fra Færøyene, hvor de har spesialisert seg på å produsere høykvalitets farse til fiskematproduksjon av denne fiskearten.

Fisket er ikke veldig lukrativt, fisken kjøpes for under 30 kroner kiloen som fryst farse.

Vassilda har skjell som er takket i kanten, og en farge som gjør den lik sild, og har en ryggfinne som gjør at den ligner en laksefisk.

Øynene er er store, og lengden kan bli opp til 70 cm, men er vanligvis ikke mer enn en halv meter.

Vassilda vokser svært sent, og en halv meter lang fisk er omlag 20 år gammel. Den lever på dypt vann utenfor Norge og ellers i det nordlege Atlanterhavet.

Fisken regnes ikke for å være en god matfisk, og er ikke i vanlig salg verken som fersk eller fryst. Den har høy næringsverdi, og blir mye brukt i fiskematproduksjonen, som fiskekaker, fiskepudding og fiskebollar.

Selv om den er en av de mest brukte fiskene står den ikke ikke oppført i Sjømatguiden til WWF. Næringsinnholdet i disse fiskeartene står ikke oppført i Helsedirektoratets matvaretabell. Kilde: Wikipedia og NRK

Dette er surimi Ekspandér faktaboks Surimi er betegnelsen på en fiskefarse som kan lages av ulike fiskeslag. Surimi er opprinnelig japansk, og brukes til produksjon av ulike fiskeprodukter i Japan, såvel som i resten av verden.

Crabsticks er det mest kjente surimiproduktet vi har i Norge. Surimi er en proteinrik fiskefarse laget av renskåret hvitfiskfilet, normalt av Allaska Pollock og Pacific Whiting, tilsatt stabilisator og et søtningsmiddel.

Fisken hodekappes og sløyes, fileteres, trimmes for ben, skinnes og prosesseres videre til en stabil fiskefarse, som fryses ned og kan benyttes til fiskematprodukter.

Surimi brukes stadig mindre i fiskematprodukter i Norge, men pga den lett søtlige smaken som verdsettes av mange forbrukere, er det enkelte produkter som har en andel surimi i tillegg til annen hvit fisk. Kilde: insula

– Flere får råd til å spise fisk

Gunvor J. Collier er daglig leder i Sjøfrisk AS. Hun forteller hvorfor hjertefiskekakene i Lofoten lages med importert fisk.

– Sjømatkonsumet i Norge har falt kraftig de siste årene. Fiskeriet Hjertefiskekaker ble derfor utviklet av Sjøfrisk, i samarbeid med REMA 1000, med mål om å tilby en fiskekake som har god kvalitet, men til en lav pris. Dette for å bidra til at flere skal ha råd til å spise mer sjømat, opplyser hun til NRK.

I Norge er nesten 70 prosent av dagligvaremarkedet lavpris, ifølge analysebyrået Nielsen.

Mange nordmenn vil ha billig mat, og Alaska pollock og industrifisken vassild er billigere enn torsk.

I flere år har nordmenns appetitt på fisk og sjømat stupt. Ifølge Helsedirektoratet spiser nordmenn 29 kilo fisk i året. Til sammenligning spiser vi i snitt 75 kilo kjøtt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Opprinnelig ble Fiskeriet Hjertefiskekaker utviklet og produsert ved Insula Produksjon sin fabrikk i Kongsvinger. Like før jul ble imidlertid denne fabrikken lagt ned.

Dermed ble produksjonen av fiskekakene flyttet til selskapets fabrikk på Leknes.

Les mer om hvorfor Insula henter fisk i utlandet lenger ned i saken.

Endrer ikke oppskrift

Oppskriften er nøyaktig den samme, ifølge Gunvor J. Collier.

– Produktet er merket med produsent og produksjonssted i henhold til lovkrav, men knyttes for øvrig ikke opp mot Leknes på noe vis i verken markedsføring eller på emballasje.

Norsk torsk og hyse blir stadig dyrere, og reduserte kvoter de siste årene har forsterket denne trenden.

Hvitlaks er en rimeligere råvare enn hysefilet, og benyttes derfor for å få ned prisen på det ferdige produktet. En annen årsak til at vassild blir brukt i fiskematproduksjon er fordi det har meget god bindeevne.

En annen forklaring er mangel på norsk fisk i deler av året. For å sikre jevn tilgang til fiskeindustrien gjennom hele året, blir det importert fisk fra utlandet.

En unik sjanse til å flagge jobber hjem

Da NRK i 2018 kartla om lag 120 fiskeprodukter i kjøle- og frysediskene på Coop Extra, Rema, Eurospar, Bunnpris, Kiwi og Joker i Bodø fant vi at over halvparten inneholder fisk fra utlandet.

Flere har tatt til orde for at koronakrisen er en unik sjanse til å hente hjem sjømatjobber.

I dag eksporteres vel 95 prosent av alt vi henter opp av havet i Norge ut av landet.

Ifølge Norges sjømatråd taper Norge 30 milliarder kroner på ikke å bearbeide vår egen fisk.

At sjømatnasjonen Norge importerer fisk, går ut over kystfiskerne, norske arbeidsplasser og vår egen matsikkerhet, mener Framtiden i våre hender. Foto: Atle Markeng / NRK

I tillegg til å sikre flere arbeidsplasser innen fangst og foredling av fisk i Norge, handler ​dette om internasjonal solidaritet, mener Framtiden i våre hender.

– I en verden hvor millioner av mennesker sulter, er det solidarisk å produsere mest mulig av sin egen mat framfor å legge press på andre lands ressurser, sier Anja Bakken Riise.

Et slikt system utkonkurrerer norskprodusert fisk til fordel for et billigst mulig produkt, mener hun.

– Jeg må si jeg også reagerer på næringens argumentasjon. Særlig at de skyver forbrukere fremfor seg og mener at det er forbrukerne som bare er opptatt av billig mat.

Fisken som brukes til å lage hjertefiskekakene, hentes fra Færøyene og Stillehavet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Dette avviser Insula, som mener det er stort fokus blant norske forbrukere på både kvalitet, sunnhet, bærekraftig og kortreist mat.

– Norsk fisk er dyrere

Ifølge Insula er det dessverre sånn at ikke alle har råd til å få norsk fisk på tallerkenen.

– Det aller meste av fisken som dras opp av norske farvann, selges i det internasjonale markedet. Norsk fisk er populær, og prisene blir da deretter. Sjømatkonsumet i Norge har falt kraftig de siste årene, og når du spør forbruker hvorfor dette skjer, er pris en av hovedårsakene, forklarer Kristel Pedersen, direktør for HR og kommunikasjon i Insula.

– Det er derfor dessverre slik at det også finnes forbrukergrupper i Norge som ikke ønsker eller klarer å betale ekstra for å få norsk fisk på tallerkenen, fortsetter hun.

Kristel Pedersen direktør HR og kommunikasjon, Insula. Foto: Pressefoto

Ifølge Pedersen mener Insula det er en viktig samfunnsoppgave å tilby sjømatprodukter også til de forbrukerne som ikke har mulighet til å velge norsk fisk.

– På denne måten hjelper vi dem å få i seg anbefalt mengde fisk i løpet av en uke, samtidig som vi tilfører aktivitet til våre norske fabrikker. Sammen med vårt rikholdige tilbud av fiskeprodukter som er laget utelukkende av norsk råstoff, utgjør dette et sunt og godt sjømattilbud for enhver smak og pengebok.

Pedersen understreker også at hjertefiskekakene til Sjøfrisk er et unntak. Over 95 prosent av all fisken Insula benytter til sin sjømatproduksjon er av norsk opprinnelse, og hvitfisken kjøpes i all hovedsak fra den norske kystflåten.

– Vi jobber kontinuerlig for å påvirke norske myndigheter til å sørge for at det landes mer norsk fisk ferskt året rundt i Norge som vi kan foredle, fremfor eksport ut av landet.

Les hele svaret fra Kristel Pedersen i Insula Ekspandér faktaboks Insula har 13 selskaper med til sammen rundt 500 ansatte i Norge som hver dag arbeider med foredling og salg av sjømat. Våre bedrifter er lokalisert på steder som Vardø, Båtsfjord, Havøysund, Leknes, Gjerdsvika, Trondheim og i Oslo, og flere av disse er viktige hjørnesteinsbedrifter i sine distriktskommuner. En av våre viktigste målsetninger er derfor å øke foredlingsgraden og verdiskapningen som skjer i nettopp disse kommunene, noe som gjenspeiler seg i hvordan vi arbeider med både innkjøp, produktutvikling, markedsføring og også i vår dialog mot myndighetene. Til eksempel jobber vi kontinuerlig for å påvirke norske myndigheter til å sørge for at det landes mer norsk fisk ferskt året rundt i Norge som vi kan foredle, fremfor eksport ut av landet. Norge har en fantastisk tilgang til gode fiskeråvarer, og vi er enig i at mange forbrukere er villige til å betale litt ekstra for å få norsk fisk. Over 95 % av all fisken vi benytter til vår sjømatproduksjon, er derfor av norsk opprinnelse, og hvitfisken kjøpes i all hovedsak fra den norske kystflåten. Det aller meste av fisken som dras opp av norske farvann, selges i det internasjonale markedet. Norsk fisk er populær, og prisene blir da deretter. Sjømatkonsumet i Norge har falt kraftig de siste årene, og når du spør forbruker hvorfor dette skjer, er pris en av hovedårsakene. Det er derfor dessverre slik at det også finnes forbrukergrupper i Norge som ikke ønsker eller klarer å betale ekstra for å få norsk fisk på tallerkenen. Dette er årsaken til at våre kunder, dagligvarekjedene, også ønsker seg noen produkter som er rimeligere enn det vi klarer å lage av norsk råstoff. Skal vi kunne være en komplett sjømatleverandør, for derigjennom å sikre norske arbeidsplasser i foredlingsindustrien, må vi kunne tilby også denne typen produkter. Samtidig mener vi det er en viktig samfunnsoppgave å tilby sjømatprodukter også til de forbrukerne som ikke har mulighet til å velge norsk fisk. På denne måten hjelper vi dem å få i seg anbefalt mengde fisk i løpet av en uke, samtidig som vi tilfører aktivitet til våre norske fabrikker. Sammen med vårt rikholdige tilbud av fiskeprodukter som er laget utelukkende av norsk råstoff, utgjør dette et sunt og godt sjømattilbud for enhver smak og pengebok.

– Et stort paradoks

I tillegg koster det så lite å frakte fisken at det faktisk lønner seg å hente den i Stillehavet på store cargoskip og kjøre den Europa rundt på motorveiene.

– Det er et paradoks. Men det er også verdt å nevne at det andre faktorer å ta hensyn til, spesielt med tanke på overfiske og ødeleggelser av leveområder. Selv om mye av norsk sjømat er bra forvaltet er det dessverre sånn at en rekke arter også her hjemme sliter – som for eksempel hummer, kysttorsk og vanlige uer. Uavhengig hvor sjømaten blir hentet fra er det derfor helt avgjørende med 100 prosent sporbarhet og krav til miljømessige gode fiskerier, mener Fredrik Myhre, som er marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond.

Fredrik Myhre er marinbiolog og seniorrådgiver i WWF. Foto: WWF Verdens naturfond

Villfanget fisk som importeres eller eksporteres har ofte et lavere klimaavtrykk sammenliknet med andre kjøttprodukter, ifølge WWF.

Det er noe Framtiden i Våre hender også er opptatt av.

– Vi vil gjerne at nordmenn skal spise mindre kjøtt og mer fisk. Men vi har jo en levende kystnær fiskeriflåte i Norge. Ved å bruke den kunne næringen ha kuttet ut store cargoskip og lastebiler på Europas veier. La oss ikke late som om dette er et spørsmål om bærekraft, dette handler om at næringen først og fremst bryr seg om lavest mulig pris, sier Anja Bakken Riise.

Hun mener betalingsviljen hos folk er til stede. Vel å merke dersom de vet at de betaler for kvalitet og bærekraft. Og vet at store deler av betalingen faktisk går til de som fisker og produserer maten.

– Det ser vi for eksempel i den enorme økningen i REKO-ringer, hvor folk gjerne betaler litt mer for varene når det går rett til bonden.