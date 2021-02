Malte sjarken rosa: – Det er artig å utfordre fordommene litt

21 år gamle Charlotte Henrikø er vel på plass i Lofoten under årets vinterfiske.

Med seg har hun samboeren, og «Brisen» – sjarken, som hun har valgt å male rosa.

Dette er tredje gangen hun deltar på Lofotfisket.

– Jeg har likt fiske fra den første gangen jeg var med. Det er så spennende å dra opp fisken og å se hvordan ting egentlig blir gjort. Det er en opplevelse for livet, sier Henrikø.

Selv om hun er én av stadig flere kvinner som velger å bli fiskere, møter hun stadig kommentarer og fordommer.

– Nylig ble jeg fortalt at jeg bare er ei selskapsdame som koker kaffe, og at det ikke var noe vits i at jeg skulle være på sjøen, når jeg bare var der som pynt.

Fiskeryrket er blant Norges mest mannsdominerte yrker. Ved utgangen av 2020 var det ifølge Fiskeridirektoratet 360 kvinner og 9144 menn med fiske som hovednæring.

Rosa sjark

Henrikø som er fra Vikna i Trøndelag har selv vokst opp med en far som er fisker. Hun måtte likevel bli 17 år før hun selv tok fatt på fisket.

Noen år har gått siden den gang. I Lofoten ligger nå Henrikøs helt egen sjark «Brisen», nymalt i fargen rosa.

Charlotte Henrikø med sjarken «Brisen» i bakgrunnen. Foto: Privat

– Det er skikkelig tøft, og det er artig å vise seg frem. Det er artig å få utfordre fordommene litt, sier Henrikø, og legger til:

– Jeg bruker selvbruning, har fillers i trynet. Jeg skjønner jo at fordommene er der, men det er morsomt å kunne motbevise dem. For det gjør jeg jo. Ingen sier noe stygt når de ser meg arbeide, da blir de overraska.

Mange fordommer

Selv ble 21-åringen noe overrasket over hvor tøft og tungt det var å være fisker. Fra avstand har hun observert faren, men da hun først fikk prøve selv fikk hun seg en overraskelse.

– Jeg trodde dette var et enkelt yrke, men når jeg ble med så jeg hvor mye jobb dette var. Når det er dårlig vær, hvor tøft det faktisk er, og spesielt for meg som blir sjøsyk. Jeg har fått en veldig overraskelse, humrer Henrikø.

Denne sesongen blir hun for første gang skipper på egen båt. Samboeren skal da være mannskap.

– Det er tungt fysisk, men også møtet med en del fordommer er tøft på et vis det òg. Det å vite hva man skal svare, og det å bli satt i en situasjon der man blir et slags offer.

Henrikø sier hun møter mange fordommer som kvinnelig fisker, men at mange ombestemmer seg når de ser henne jobbe. Foto: Privat

På fiskemottakene kommer det ofte noen kommentarer.

– Folk spør om jeg er der bare for haill. Og selv om jeg har egen båt, så tror alle at det er samboeren min som gjør alt.

Vil ha mer likestilling i næringen

Hva sier du da, når folk kommer med slike kommentarer?

– Jeg blir ganske målløs. Jeg prøver å forklare at jeg gjør en like god jobb selv om jeg er jente. Men det blir ofte bare tullet bort, og de hører ikke på meg uansett, så da er det ingen vits å si noe.

13. januar i år møtte fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, sammen med flere offentlige instanser et knippe utvalgte fiskere.

Temaet for møtet var likestillingsstrategi for næringen.

Etter møtet uttalte Ingebrigtsen til NRK at de sammen skal finne gode løsninger.

– I tillegg til ordningene, handler det nok også om holdninger og gamle vaner. Man har vel en tendens til rekruttere noen lik seg selv. Men jeg tror at enhver bedrift, uavhengig av bransje, blir bedre med mangfold.

Selv sier Henrikø at de fleste hun møter i jobben er greie, og at en del har blitt bedre siden hun startet som fisker. Blant annet på fiskemottaket tar de henne for den hun er:

– Første året fikk jeg høre mye rart. Da var jeg en «skårunge». Men nå er de vant til meg, så det er mindre av slike kommentarer der.