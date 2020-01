Mandag presenterte helseminister Bent Høie (H) beslutningen om å legge hovedsykehuset på Helgeland til Sandnessjøen eller omegn.

I kampens hete, og for å samle de 12 ordførerne sør for Korgfjellet, ga Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) fra seg sitt eget sykehus i Mosjøen med 300 arbeidsplasser.

Nå ønsker hun selvsagt å få det nye sykehuset så nært Mosjøen som mulig – som et plaster på såret.

For at alle skal bli fornøyde er det derfor mest realistisk å bygge sykehuset midt imellom Sandnessjøen og Mosjøen.

Men hva er egentlig definisjonen av «omegn»?

I styresaken som kom i desember fra Helse Nord, defineres omegn som «cirka 20 minutter utenfor bysentra», mer spesifikt 20 minutter fra rådhuset.

Ordfører brukte 21,5 minutter

På sosiale medier raser debatten om disse 20 minuttene:

«På 20 minutters kjøretid kommer man ikke til Leland en gang», står i det i en kommentar under ett av NRK Nordlands innlegg på Facebook.

Midt mellom Mosjøen og Sandnessjøen ligger Tovåsen i Leirfjord kommune. Her ligger tomta som kan seile opp som den mest aktuelle plasseringen av det nye hovedsykehuset for Helgeland.

Ifølge Google Maps tar det 27 minutter å kjøre til krysset i Tovåsen hvor sykehuset kan bli lagt.

Ordfører i Leirfjord, Ivan Haugland står ved tomta på Tovåsen som trekkes frem som en attraktiv tomt for det nye hovedsykehuset. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det bestrider Leirfjord-ordfører Ivan Haugland (Ap), som ønsker at det nye sykehuset blir lagt i hans kommune.

– Jeg vet at Google Maps viser andre tider, men dette er den riktige kjøretida, sier Haugland til NRK.

Han har selv testet denne strekningen. Det tok ham ganske nøyaktig 21,5 minutter kjøretid fra rådhuset til krysset på Tovåsen.

Han hadde ingen hindringer på sin kjøretur; ingen røde lys, ingen å stoppe for, ingen treige busser foran seg. Han mener dette fint kan defineres som «cirka 20 minutter».

NRK brukte 26 minutter

Nøyaktig 26:26 minutter tok det med normal trafikk å kjøre fra rådhuset til Tovås-tomta. NRKs reporter møtte busser og røde lys på sin vei, som kan forklare de flere minuttene enn Leirfjord-ordføreren. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Torsdag satte NRKs reporter seg i bilen for å kontrollere ordførerens rute. Han endte på 26 minutter.

Det var riktignok med røde lys, en annen vei ut fra sentrum i tillegg til at han ble liggende bak en buss.

Det er slik en normal kjøretur vil være for de aller fleste – da møter man små hindringer på veien.

Må bli enige

På Facebook er det en støttegruppa for sykehuset i Sandnessjøen. Der har Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) fått pepper for at han er villig til å ofre sitt eget sykehus for å komme naboene på indre Helgeland i møte.

Han avviser at det er duket for en ny krangel om lokalisering sør for Korgfjellet.

– Nei, det kan jeg ikke tenke meg til. Vi skal være åpne og konstruktive i møte med Helgelandssykehuset og Helse Nord, sier han til NRK.

De 12 ordførerne sør for Korgfjellet har allerede spilt inn fem alternative sykehustomter. Tre i Alstahaug og to i Leirfjord.

På et møte i regionrådet torsdag kveld ble de enige om at Tovåsen er et godt alternativ.

– Et par minutter bør ikke ha noen betydning. Vi må sette pasienten i fokus. Det handler om hvordan man når sykehuset som er vesentlig. Om det er via helikopter, med båt eller langs veien, sier Leirfjord-ordfører Ivan Haugland.

Vil ikke kommentere tomtevalg

Leirfjord kommune håper at det nye sykehuset havner hos dem. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Helse Nord vil ikke svare på om det går an å tøye 20-minuttersgrensa, slik at Tovåsen blir innenfor.

– Tomtevalg er spørsmål som skal avklares i konseptfasen, og det er det Helgelandssykehuset skal i gang med nå. De får oppdraget formelt 5. februar, sier kommunikasjonsdirektør Anne May Knutsen i Helse Nord.

Det første Helgelandssykehuset skal i gang med er å lage en plan for hva som skal gjøres i konseptfasen. Det skal lages det er styringsdokument og et mandat.