Mandag ble det satt punktum for den årelange striden om sykehus på Helgeland.

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde at det nye hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen eller omegn. Det vil si maksimalt 20 minutters biltur fra rådhuset.

Nøyaktig plassering for det nye sykehuset er ennå ikke klart. Men det mest realistiske er å bygge sykehuset midt imellom Sandnessjøen og Mosjøen.

I kampens hete, og for å samle de 12 ordførerne sør for Korgfjellet, ga Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) fra seg sitt eget sykehus med 300 arbeidsplasser.

Helseminister Bent Høie og styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen på pressekonferansen i Oslo mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Nå ønsker hun selvsagt å få det nye sykehuset så nært Mosjøen som mulig – som et plaster på såret.

– Skal sykehuset ligge for langt unna våre 20.000 pasienter på indre del av Helgeland, skal vi ha noe tilbake. Da krever vi et distriktsmedisinsk senter.

Langt på vei enige

– Leirfjord har all grunn til å glede seg, sier Vefsn-ordfører Berit Hundåla. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Høie har bedt kommunene spille inn aktuelle tomter som skal vurderes i det videre arbeidet.

Midt mellom Sandnessjøen og Mosjøen ligger kommunen Leirfjord. Her bor vel 2000 innbyggere.

De 12 ordførerne sør for Korgfjellet har allerede spilt inn fem sykehustomter. Tre i Alstahaug og to i Leirfjord.

Tomta som kan seile opp som den mest aktuelle ligger på Tovåsen i Leirfjord.

Den ligger ved utløpet av den 10,7 kilometer lange Toventunnelen, som skiller indre- og ytre del av Helgeland.

– Herfra er det akseptabel reise- og pendleravstand for pasienter og ansatte enten man bor ved svenskegrensen eller ute på ei øy, mener Hundåla.

– Tovåsen mest framtidsretta

Mandag ble det klart at Mosjøen mister sykehuset sitt med om lag 300 arbeidsplasser. Foto: Morten Eriksen

Men det er også en annen grunn til at Tovåsen er et strategisk sted å bygge et nytt sykehus, ifølge Vefsn-ordføreren.

– Nå er det gjort et vedtak om to sykehus. Men er det bærekraftig om 30–40 år? Det er jeg ikke så sikker på. Dersom det blir ett sykehus på Helgeland i framtida, vil Tovåsen være en gunstig plassering, sier Hundåla.

Har tre tomteforslag

I Sandnessjøen sitter Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp). Her ligger sykehuset, som innen fem år skal stenges ned.

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) tror ikke det vil bli noen krangel om hvor det nye sykehuset skal ligge. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han har spilt inn tre mulige tomter i sin kommune.

Talseth er klar over at tegningene hans mest sannsynlig havner i en skuff.

– I en ideell verden hadde det vært supert å plassere det nye sykehuset i vår kommune. Men dette er en mye større sak enn bare oss.

Han avviser at det er duket for en ny krangel om lokalisering sør for Korgfjellet.

– Nei, det kan jeg ikke tenke meg til. Vi skal være åpne og konstruktive i møte med Helgelandssykehuset og Helse Nord.

– Velkommen til Leirfjord

Her er tomta hvor det nye sykehuset kan havne. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

De to øvrige tomtene ligger på nevnte Tovåsen. Mens den andre ligger på Leines, som er nærmere Sandnessjøen.

Ordfører Ivan Haugland (Ap) ønsker et nytt sykehus med 1000 arbeidsplasser hjertelig velkommen til Leirfjord.

Han trekker fram Tovåsen som spesielt gunstig. Ifølge Haugland er det 30 minutter til Mosjøen. 22 minutter til Sandnessjøen. Han trekker også frem at det er vannforsyning og to kraftverk i nærheten.

– Har du prøvekjørt for å måle tida du bruker?

– Ja, opptil flere ganger. Jeg vet at Google maps viser andre tider, men dette er den riktige kjøretida.

Haugland har rett i at Google viser andre kjøretider, enn han selv presenterer. Både fra Sandnessjøen og Mosjøen viser Google fem minutter lengre kjøretid enn ordføreren legger til grunn.

– Tiden får vise

Ennå gjenstår mye arbeid før Helse Nord skal velge tomt.

Kanskje er Ivan Haugland ennå ordfører i 2025. Og kanskje blir det akkurat her.

– Det får tiden vise. Jeg håper uansett at jeg blir invitert til sykehusåpningen dersom det blir en realitet.

Det tar mellom 50 og 55 minutter å kjøre fra Mosjøen til Sandnessjøen, hvor hovedsykehuset på Helgeland skal bygges. Grafikk: Skjermfoto / Google Maps