Hurtigruten nekter å dele på navnet: – Er verdt mer enn 1,7 milliarder kroner

Forrige uke offentliggjorde Samferdselsdepartementet at de vil dele driften av kystruten mellom Bergen og Kirkenes opp i tre «pakker».

Selve innholdet blir identisk som i dag, med 34 havner og samme frekvens, men kystruten kan nå altså bli delt mellom tre forskjellige rederier.

I 2011 viste NRK maratonsendingen Hurtigruten minutt for minutt, som ble en internasjonal TV-suksess.

Men hva skjer egentlig dersom det ikke lenger kun er Hurtigruten AS som skal seile kystruten mellom Bergen og Kirkenes, også kjent som Hurtigruten? Er Hurtigruten navnet på en skipsrute langs norgeskysten? Eller er Hurtigruten navnet på et rederi?

– En juridisk nøtt

Dersom en annen aktør kommer inn, kan navnebruken bli en juridisk nøtt, tror transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet.

– Det må nok gjøres en juridisk avklaring. Hurtigruten er innarbeidet som et navn på denne kystruten, men det er også samme navnet som på rederiet som driver den. Det er en litt kinkig sak og det blir interessant å se hva som kommer ut av en sånn diskusjon.

– Bare Hurtigruten som er Hurtigruten

Hurtigruten er et registrert varemerke som eies av Hurtigruten AS, og som har et evigvarende vern, ifølge kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten.

– Ingen kan norskekysten som Hurtigruten, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten. Foto: Pressefoto

– Navnet er derfor beskyttet mot å benyttes av andre, til evig tid. Det er bare Hurtigruten som er Hurtigruten. Skulle vi havne i en situasjon der vi enten ikke får anbudet, eller ikke søker, vil vi likevel satse knallhardt på norskekysten. Vi vil derfor ikke åpne for å la andre benytte seg av vårt varemerke, sier hun til NRK.

– Et av Norges sterkeste merkenavn

Professor i markedsføring ved NHH, Helge Thorbjørnsen. Foto: Marit Hommedal

Professor i markedsføring ved NHH, Helge Thorbjørnsen, sier at Hurtigruten uten tvil er et av Norges sterkeste merkenavn.

– Navnet står også sterkt internasjonalt, på linje med Jarlsberg.

For to år siden møtte snackprodusenten Orkla konkurrenten Maarud i retten for å skaffe seg rettslig ryggdekning til å bruke begrepet potetgull om sine egne potetprodukter. Det tok over 70 år før varemerket «Potetgull» ble registrert. Men da var begrepet allerede en gjengs betegnelse på sprøstekte potetflak, mente Orkla, som vant i to rettsrunder.

Det tok minst like lenge før Hurtigruten ble registrert som varemerke.

– Både potetgull og Hurtigruten har gått inn i dagligtalen. Men Hurtigruten har en sterkere sak enn Maarud. Hurtigruten AS har vedlikeholdt, utviklet og bygd opp en særegen identitet rundt denne merkevaren, som er verdt mye penger i dag.

Milliardverdier

Ifølge årsregnskapet til Hurtigrutens nye eier, Silk Bidco AS, er merkevaren Hurtigruten anslått å ha en verdi på 1,7 milliarder kroner.

Denne verdien ble ifølge Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten satt i 2014, og er mye høyere i dag.

– Hurtigruten har styrket sin posisjon globalt betydelig siden dette, og verdien av merkevaren vår er uavhengig av Kystruteavtalen.