I dag er det selskapet Hurtigruten ASA som med sine 11 skip står for skipsruten langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes – med gods, post og passasjerer.

Men i framtiden kan det ligge an til endringer. For som Samferdelsepartementet skriver i en kunngjøring ønsker regjeringen å dele anbudet i tre.

Det innebærer at tilbydere kan levere anbud på tre ulike pakker:

Pakke 1: 3 ruter.

Pakke 2: 4 ruter.

Pakke 3: 4 ruter.

Det betyr i praksis at det fra 2021 kan være tre forskjellige rederier som seiler den tradisjonsrike ruten mellom Bergen og Kirkenes.

Anbudet åpner altså for at et rederi med tre båter kan vinne en del av anbudet. Men det er selvfølgelig også slik at en og samme tilbyder kan vinne samtlige «pakker».

– Oppdragsgiver vil tildele kontrakt til én, to eller tre leverandører på grunnlag av laveste tilbudt pris. Hver pakke vil bli evaluert på selvstendig grunnlag, skriver departementet.

Les mer i faktaboks.

Frist i 2018

I dag har Hurtigruten ASA en avtale på strekningen Bergen-Kirkenes som løper ut 31. desember 2019 med mulighet for ett års forlengelse.

Den nye kontrakten starter senest 1. januar 2021 og varer til 31. desember 2030, også denne med mulighet for ett års forlengelse.

Fristen for å levere tilbud er satt til 3. januar 2018, og departementet legger opp til å inngå kontrakt så tidlig som mulig neste år.

Videre heter det at leverandører som blir tildelt kontrakt må sikre et «tilfredsstillende sjøtransporttilbud for distansereisende på strekningen Bergen-Kirkenes tur-retur og for transport av gods på strekningen Tromsø-Kirkenes tur-retur».

Dokumentene knyttet til konkurransen publiseres først fredag klokken 12, og ytterligere detaljer vedrørende krav til skip og lignende er derfor foreløpig ikke kjent.

Ordfører skeptisk

Et av anløpsstedene er Havøysund, en av de minste havnene på ruta. Ordfører Gudleif Kristiansen (Sp) i Måsøy kommune er i utgangspunktet skeptisk.

Ordfører Gudleif Kristiansen (Sp) i Måsøy kommune. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Skal det være tre forskjellige rederi som skal drifte dette om hverandre – så lurer jeg på hvem som skal få hovedansvaret for koordinering av gods og passasjertrafikk. Dette blir veldig oppstykket, sier han.

Han mener det er fint at man opprettholder krav til daglige anløp ved alle 34 havner, men frykter at regulariteten kan gå ned fordi ansvaret blir mer fragmentert.

– Er ikke dette nødvendig for å få reell konkurranse?

– Det er klart at konkurranse kan bety en rimeligere pris. Men jeg er likevel skeptisk til effekten og bekymret for at staten vil gå inn med mindre tilskudd. Som da igjen gir økt pris.

Vil gi en reell konkurranse

Transportforsker Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen på Nord universitet har tidligere pekt på Torghatten, Fjord1 og Norled som tre mulige utfordrere.

Han er ikke overrasket over dagens nyhet.

Transportforsker Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen på Nord universitet. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er en ulempe for Hurtigruten ASA, men det blir lettere for andre å vinne anbudet siden man ikke trenger å stille med 11 båter. Det vil bli en reell konkurranse som vi ikke har hatt tidligere.

At hver pakke blir evaluert på selvstendig grunnlag er gunstig for nye aktører som skal inn - men altså mindre gunstig for selskapet Hurtigrtuen, som vil få tøffere konkurranse.

– De risikerer å tape en eller to pakker, og sitter da igjen med en mindre del enn de har i dag. Hurtigruten kan heller ikke legge inn et anbud på hele pakken.

Samferdselsdepartementet har så langt ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK, men har varslet en pressekonferanse senere i dag.

Heller ikke Hurtigruten ASA vil kommentere før hele konkurransegrunnlaget er kjent.