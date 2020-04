E6 over Saltfjellet har vært stengt eller hatt kolonnekjøring hele 141 ganger denne vinteren.

Det gir utfordringer for dem som frakter matvarer, og ikke minst de som skal motta matvarene på andre siden av fjellet.

Øverst i saken ser du en video som Bane NOR har tatt.

De har i likhet med Vegvesenet jobbet på spreng for å brøyte fjellovergangen, og illustrerer hvilke forhold som rådet på fjellet tidligere i uka.

Samtidig visere bildet under situasjonen til en Rema 1000-butikk i Bodø, og altså konsekvensen av at fjellovergangen blir stengt i kortere og lengre perioder:

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Distriktssjef for Rema 1000 i Nordland, Thomas Brede Johansen, har knapt sett en vinter lik den vi er i ferd med å legge bak oss.

– Vinteren har vært over dobbelt så krevende for oss, som en gjennomsnittlig vitner. Fjellet har vært stengt ekstremt mange flere ganger enn vi er vant med. Det har gitt noen utfordringer der vi har vært utsolgt for noen varer i kortere perioder.

Lager på Mo

Johansen forteller at de får levering fem ganger i uka fra et lager i Mo i Rana, og at det er kun frukt og grønt som rammes av stengt fjellovergang.

De har alternative ruter de i vurderer fra gang til gang, forteller han.

– Vi har kystriksveien, tog og Hurtigruta.

Tørr- og ferskvarer kommer med tog til Norge fra Sverige, og distribueres fra et stort lager i Narvik, forteller han videre.

– Det kommer varer jevnt og trutt, hele tida.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Mangel på gjær

Når det kommer til situasjoner med utsolgte varer, har korona spilt liten rolle i det siste. I alle fall for frukt og grønt.

– Det er jo en matvare hele landet etterspør nå, og det er gjær. Det finnes gjær, men ikke de enorme mengdene. Vi har innført begrensninger på hvor mange hver enkelt får kjøpt.

– Hva vil du si til dem som blir bekymret når de møter tomme varehyller?

– Det er ikke grunn til å være bekymret. Vi vet hvor vi bor, og at veiene kan være stengt det er vi jo vant med.

Nå har bilene kommet seg over fjellet, så det er ikke noen utfordringer per nå.