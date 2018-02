Helsetopp krever at helseministeren omgjør direktøravtale

– Jeg mener avtalen er uakseptabel. Det er uforståelig at man skal få beholde en millionlønn i årevis fremover, når man mister jobben, som i realiteten er det som har skjedd.

Den kraftige reaksjonen fra Kjersti Toppe (Sp), som er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, kommer etter at NRK tirsdag kveld offentliggjorde arbeidsavtalen til avgått sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

I avtalen kommer det frem at 54 år gamle Ingebrigtsen beholder lønna si på nesten 1,9 millioner kroner ut året, hvor han også har studiepermisjon.

Etter det betaler Universitetssykehuset 85 prosent av lønnen via en forskerstilling, frem til han velger å pensjonere seg.

Avtalen forutsetter at han må jobbe enten på sykehuset i Tromsø som rådgiver eller på universitetet som professor.

– Avtalen må omgjøres

Sluttavtalen ble behandlet i et ekstraordinært styremøte 9. februar. Samme dag som Tor Ingebrigtsen gikk av etter å ha kommet med det Helse Nord oppfatter som trusler mot styreleder Marianne Telle.

– Jeg er sterkt kritisk til vedtaket fra styret. Jeg vil at helseministeren griper inn og gir andre signal, slik at dette eventuelt kan omgjøres, og i hvert fall hindre at lignende situasjoner kan oppstå i fremtiden, sier Toppe til NRK.

– Men tror du det kan omgjøres?

– Klart det kan omgjøres. Det handler om politisk vilje.

UNNs kommentarer til avtalen Ekspandér faktaboks Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge skriver følgende tileggsinformasjon til Tor Ingebrigtsens Arbeids- og sluttavtale som administrerende direktør: Arbeidsavtalen er gjeldende som utgangspunkt, med sluttavtalen som et supplerende tillegg.

Tor Ingebrigtsen var fast ansatt som avdelingsoverlege og avdelingsleder på nevrokirurgisk avdeling i UNN da han tiltrådte stillingen som direktør i 2007. Han hadde på tiltredelsestidspunkt hatt permisjon i knapt to år for å arbeide som fagdirektør i Helse Nord RHF. Ingebrigtsen var i tillegg fast ansatt som professor II i nevrokirurgi ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette ansettelsesforholdet har vært videreført som en 10 % bistilling gjennom hele direktørperioden, og Ingebrigtsen har i direktørperioden veiledet PhD-studenter og bidratt til om lag 40 vitenskapelige publikasjoner.

Da Ingebrigtsen tiltrådte stillingen som administrerende direktør, sa han opp stillingen som avdelingsleder, men det faste ansettelsesforholdet i UNN ble videreført. Det er viktig for UNNs lederrekruttering å sikre jobbtrygghet for ledere. Derfor er det vanlig praksis å inngå arbeidsavtaler som sikrer ledere overgang til tidligere helsefaglig stilling eller annen omforent stilling når oppdraget som leder avsluttes.

Tor Ingebrigtsens arbeidsavtale slår fast at styret har rett til å beslutte fratredelse i direktørstillingen, og at Ingebrigtsen i så fall har rett til å fortsette i rådgiverstilling eller annen omforent stilling frem til ordinær pensjonsalder.

Det ble som et alternativ avtalt at Ingebrigtsen etter nærmere avtale med UiT kan tiltre en UNN-finansiert stilling som professor I ved det Helsevitenskapelige fakultet. En slik avtale er så langt ikke inngått, men Tor Ingebrigtsen ønsker primært å benytte seg av dette alternativet.

Arbeidsavtalen regulerer i begge alternativene lønnen til 85 % av lønnen som administrerende direktør på fratredelsestidspunktet.

Begge alternativene medfører normal arbeidsplikt frem til pensjonsalder.

Det foreligger ingen pensjonsavtale utover vanlig offentlig tjenestepensjon.

Ber helseministeren gripe inn

Også helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, krever at helseministeren gransker hvor mange slike avtaler som finnes i helsevesenet.

Nicholas Wilkinson (SV) sier til NRK at de vil fremme forslag i Stortinget, dersom helseministeren ikke følger opp. Foto: Privat

– Det er ikke lov med etterlønn i mange år. Dette høres ut som et bevisst forsøk på å tikse med regelverket. Helseministeren må sjekke lovligheten og om mulig stoppe sluttavtalen som den er ulovlig, sier Wilkinson til NRK.

– Ikke aktuelt i Helse Vest

I Helse Vest er situasjonen en helt annen. Her får administrerende direktører som blir avskjediget kun en etterlønn på 12 måneder.

Det sier Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi ved Helse Vest RHF til NRK.

Hun vil ikke uttale seg spesifikt om UNN-direktør Tor Ingebrigtsens avtale, men fastslår at ingen av direktørene i Helse Vest og deres helseforetak ville fått lignende betingelser som det han har fått.

Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi ved Helse Vest RHF. Foto: Helse Vest RHF

– Det ville vi aldri vurdert. Arbeidsavtalene er innenfor rammene for føringene fra de ulike regjeringene og det som normalt gjelder for slike avtaler. Helt siden jeg begynte i min jobb i 2002 har det vært klart at vi skal ha avgrensninger på dette.

Christiansen sier at arbeidsavtalene til lederstillingene i Helse-Norge er spesielle, siden styret kan gi dem avskjed uten forvarsel og spesielt grunnlag.

Utilgjengelig for kommentar

Helse Nord sin styreleder Marianne Telle ville ikke snakke med NRK onsdag, men gjennom kommunikasjonsavdelingen viser hun til regjeringens eget vedtak fra 2015 om retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i foretak med statlig egenandel.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsen onsdag, uten hell.

NRK har også gjentatte ganger forsøkt å få svar fra konstituert styreleder ved UNN, Eivind Mikalsen, men han hadde ikke anledning til å kommentere saken i dag.

Det samme svarer Helsedepartementet på NRKs henvendelser onsdag.

Nestleder i UNN-styret, Helga Marie Bjerke, forsvarte avtalen overfor NRK tirsdag kveld.

Da understreket Bjerke at hun ikke ønsker å kommentere avtalen med Ingebrigtsen nærmere, men at dersom stortingspolitikerne mener slike sluttavtaler ikke er ønskelig, må de gjøre noe med foretaksmodellen.

– Jeg mener styret ved UNN har kommet frem til de beste løsningene ut fra det samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre.