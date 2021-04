Venter sol og varme over hele landet – og noen får nesten 20 grader i helga

13. april ble det klart at de fleste steder i Norge fra og med fredag åpner opp for skjenking.

Men ikke alle kan gå ut på restaurant. De stedene det er åpnet må du også kjøpe mat om du skal få alkohol servert. Om du sitter hjemme, eller er ute på byen, er det uansett for de aller fleste en selvfølge med fint vær om drikken skal nytes ute.

Derfor er det gledelig at det i løpet av helgen er ventet et høytrykk som vil forplante seg nordover – og søndag vil hele Norge bade i sol og varmegrader.

– Det ser ut til at det blir perfekt vær for aktiviteter ute. Finn deg en solvegg og nyt varmen, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved til NRK.

– Dette blir den fineste helgen på lenge.

Bedring utover fredag

Torsdag formiddagen hviler det viktige høytrykket over Sørlandet. Eksempelvis har Kristiansand strålende sol og rundt 10 grader. Været vil i løpet av de neste 24 timene flytte seg sakte, men sikkert nordover.

VÆR VARSOM: Det blir fint vær i helgen, men statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved ber folk sjekke skredfaren hvis de skal ut på tur. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– I dag går grensen for nedbør ved Trøndelag. Nord for Trondheim vil det være en del sludd og snø. På Østlandet henger det også igjen noen skyer torsdag, men både de og Vestlandet får en fin dag i dag, sier Valved.

Utover morgendagen vil høytrykket også bre seg over Nordland, og i løpet av dagen vil skyene forsvinne. Troms og Finnmark må vente litt lengre på godværet.

– I Tromsø blir det sludd på dagtid i morgen, men opphold utover ettermiddagen. For Finnmark gjelder det samme, men også der vil snøgrensen flytte seg høyere og høyere.

FINT VÆR UTOVER HELGEN: Tromsø får opphold utover fredagen, og i løpet av helgen vil også temperaturene stige opp mot seks grader. Foto: Marianne Løvland/NTB scanpix

Varmest på Østlandet

Høytrykket som beveger seg nordover i løpet av helgen vil i løpet av søndag dekke hele landet. Dette gir mye sol og varmere temperaturer.

– På Østlandet, blant annet i Oslo, kan det komme opp i 17-18 grader. Flere steder vil ha over 15 grader, forteller statsmeteorologen.

– På Vestlandet, eksempelvis i Bergen, er det ikke utenkelig at det blir 14 grader. Men det vil være lokale forskjeller.

Hun sier videre at det blir lange perioder med mye sol. Også for kalde føtter i nord vil det være muligheter for å varme seg.

– Det blir stigende temperaturer også i Nord-Norge. I Tromsø vil det kunne bli opp mot seks grader, og i Bodø kan vi faktisk se hele ti grader på søndag, sier Valved før hun legger til:

– Det er verdt å merke seg at det vil være kaldt om natten i store deler av landet. Folk må ikke bli helt bitt av basillen heller, ikke plant alle blomstene denne helgen.

VARMT: I Bergen kan det bli opp mot fjorten grader i helgen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Vær varsom

Den aller fineste dagen blir på søndag. Da har høytrykket rukket å spre seg helt opp til Finnmark og over grensen til Russland.

– Lørdag vil være litt skyet i Finnmark, men på søndag blir det strålende sol mange steder også der. I Kirkenes vil gradestokken nærme seg syv grader.

Det kan bli varmt på dagtid i helgen, men fortsatt vil det være relativt kaldt på natten. Meteorolog Valved sier man ikke bør gå bananas og plante alle blomstene allerede. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Sørlandet, som allerede i dag har fint vær, slipper å pakke ned solbrillene.

– Det blir kanskje ikke så varmt som på Østlandet, og på lørdag vil det være delvis skyet, men været vil være fint også der gjennom helgen.

– Er det noe folk bør være obs på denne helgen?

– Hvis folk skal benytte helgen til å gå på ski er det viktig at de sjekker snøskredvarselet i det aktuelle området. Stigende temperaturer kan påvirke skredfaren. Det vil også bli en del snøsmelting. Selv om det blir fint være må alle ta kloke valg.