Koronapandemien har truffet reiselivsnæringen hardt, og mange bedrifter sliter med å betale regninger på grunn av manglende inntekter.

Stortingskandidat for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim (H), mener at han har løsningen.

Han ønsker å åpne slusene for utenlandske turister allerede i juli.

– Jeg vil be regjeringen vurdere å åpne for utenlandske turister med vaksinepass fra midten av sommeren, i juli. Det forutsetter selvfølgelig at smitteutviklingen går i riktig retning.

– Næringen ber om hjelp

Helseminister Bent Høie (H) sa i forrige uke at regjeringen jobber med utviklingen av vaksinesertifikat sammen med EU. Det vil være en kombinasjon av vaksinestatus og teststatus.

FHI skal også være positive til konseptet.

– Man ser på muligheten for å kombinere enkle digitale løsninger for å se om folk er vaksinert, og eventuelt har testa seg, det åpner muligheten for å reise i Europa. Det kan også brukes nasjonalt, med et håp om å holde mest mulig åpent, sa Høie.

Thorheim sier at han har blitt kontaktet av flere aktører i turistnæringen i Nordland, som har sett at dette gjøres på Island og på Færøyene.

Les også: Halvdan Sivertsen: Håper vaksinepass kan få hjulene i gang

Derfor har de bedt ham om å gjøre et forsøk på å få dette gjennomført i Norge.

– Flere har tatt kontakt med meg og bedt meg ta opp saken på vegne av næringen. Jeg ønsker å vise at vi skal gjøre alt vi kan for dem.

Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Hvordan stiller Høyre seg til dette?

– Jeg har diskutert det med kolleger i Høyre, og står fritt til å fronte dette. Jeg tror de fleste partiene også er åpne for tanken. Det må foreligge gode faglige vurderinger, og jeg syns dette er noe vi må ta med oss når vi planlegger åpningen av Norge til sommeren.

NRK har tidligere skrevet om at flere destinasjoner i Nordland er bortimot fulle allerede. Thorheim mener tiltaket bør gjøres uansett.

– Om de forskjellige aktørene får beskjed i god tid, så vil de nok sette pris på et ekstra stort belegg på sensommeren. Mange av disse plassene tilbyr helårsturisme, så dette er en god begynnelse på å komme seg helt tilbake på beina igjen.

Ønsker utlendingene velkommen

Bjørg-Elin Karn er daglig leder på Hemmingodden Lodge på Ballstad i Lofoten.

Sammen med resten av næringen, hadde de forberedt seg på det som skulle være «tidenes turistsesong» i 2020, før alt stengte ned.

Hun er en av dem som tok kontakt med Thorheim med tanke på åpning for utenlandsk turisme i år.

– For vår del ser sommeren kjempebra ut. Vi har en del utenlandske bookinger som vi enda ikke vet om blir noe av. Men det er ikke juli som bekymrer oss. De utenlandske turistene er viktigst for oss på sensommeren og høsten.

Daglig leder i Hemmingodden Lodge, Bjørg-Elin Karn. Foto: Dan Mariner

For utenlandske turister er flinke til å besøke Norge utenfor sommersesongen, ifølge Karn. Nå er det viktigste for dem klarhet i om de får lov til å komme, eller ikke.

– Vi ønsker oss først og fremst en tidlig som mulig avklaring på om de utenlandske turistene kommer eller ikke, slik at vi eventuelt får avbestilt og fylt opp med norske turister.

Karn anerkjenner at temaet er både etisk og juridisk vanskelig. Hun vil først og fremst at dette debatteres og vurderes av fagfolk.

– Jeg syns det er vanskelig, men alle tiltak som fører til mer bevegelse i samfunnet vil være bra for oss.