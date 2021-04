Pubeier om at ølkranene åpnes: – Tror dette kan gjøre mer skade enn godt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag ble det kjent at regjeringen starter gjenåpningen av Norge.

Det betyr blant annet at du fra fredag kan dra på byen og ta deg en øl eller et glass vin.

Det blir nemlig tillatt med skjenking frem til klokken 22 med krav om matservering.

Et forbehold er det riktig nok: Du må sjekke hvilke regler som gjelder lokalt. I områder med høyt smittetrykk, vil det fortsatt være stengt.

I Bodø, hvor man i det siste har hatt en lav og stabil smittesituasjon, gjør pubeier Kevin Kildal seg klar til å hente fram toastjernet nok en gang.

Han tar imot nyheten i dag med blandede følelser.

– Vi har våre meninger om at vi må hive alle ut klokka 22, sier Kildal, som ved siden av å drive bar også er standup-komiker.

Har selv blitt invitert

I november 2019 overtok han og kompanjongen Dan Robin Kristensen puben «Sku Bare» på Mørkved i Bodø.

De ligger strategisk til ved universitet og studentboliger, og er derfor stedet mange av studentene oppsøker etter en lang dag i lesesalen.

Kildal har lite fint å si om erfaringene med å stenge dørene tidlig:

– Slik jeg har opplevd mine egne gjester på baren vår, så drar de ikke hjem når de blir jaget ut 22. De drar rett på nachspiel.

– Jeg ser helst at vi får ha åpent til midnatt. Og så i neste steg til klokken 3, sier Kildal. Foto: Privat

Det er «som regel en større gjeng som går hånd i hånd og albue til albue til samme sted», sier Kildal. Og viser til at studenter ikke er velsignet med mange kvadratmeter.

– Folk drikker. Så enkelt er det. Det man må ta stilling til er hvorvidt vi vil ha en viss kontroll på det, når de gjør det. Det er det dette kommer ned til.

– Hos oss er det smittevern og vakthold. Det er det ikke på nachspielene. Det er ikke noe antibac-stasjon der i gården.

– Hva bygger du inntrykket på, at det er mye nachspiel?

– Jeg er aktiv på sosiale medier. Gjestene våre er glade i oss, og vi har fått tilbud om å delta på nachspiel selv. Vi har takket høflig nei. Men det betyr ikke at de avlyser sitt nachspiel fordi vi ikke blir med.

Frykter oppblussing

Han husker med gru tilbake til det siste smitteutbruddet i Bodø.

I slutten av februar innførte kommunen full skjenkestopp,

– Vi er jo i det tjukkeste studentstrøket med vår uteplass. Det er klart at jeg frykter at en større gjeng samler seg etter at vi har kasta dem ut. Som de har gjort flere ganger tidligere. Og så bryter det ut ett eller annet som gjør at vi er i gang igjen.

Dette er trinn 1 i gjenåpningsplanen Ekspandér faktaboks I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for: Inntil 5 gjester i private hjem.

Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.

Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter (grupper) hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Han sier de skal ha prøveåpent til helga, men antyder at man burde drøyd åpninga til det er mulig å holde åpent til midnatt.

– Jeg tror dette kan gjøre mer skade enn godt.

– I første omgang ville jeg ha åpnet til 12. Vi har sett at flere folk, de kommer gjerne ut tidligere og drar hjem når vi stenger.

– Det er jo fagfolk som utformer retningslinjene. Har du ikke tiltro til at det er gode vurderinger bak?

– Det er som et pyramidespill. Det ser bra ut på papiret. Men i praksis er det ikke slik det funker bestandig. I dette tilfellet tror jeg de rett og slett har gjort en blunder.

Tror det blir mer kontakt mellom mennesker

Trinn 1 av myndighetenes gjenåpningsplan innebærer blant annet at skjenkeforbudet oppheves nasjonalt, at man kan ha inntil fem gjester hjemme, og at avstandsanbefalingen går tilbake til én meter.

Fra trinn to kan bareiere droppe kravet om matservering til gjester som kun vil ha et glass alkohol, fram til skjenkingen stopper ved midnatt.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet skriver i en e-post til NRK at de tror en lysere årstid og økt tilbud til skjenking vil øke kontakten mellom mennesker.

– Både på private fester og på utesteder. Siden formålet med lettelsene som kom i dag er å kunne servere alkohol til maten, er nok den største målgruppen andre enn russ og ungdommer som går ut for å feste. Men det er selvsagt usikkerhet rundt hvordan dette vil slå ut.

– Spørsmålet om når man skal åpne for skjenking er vanskelig og det er politikerne som bestemmer dette. Det kan være mange gode grunner til å utsette skjenkeåpningen, men samtidig er smittesituasjonen svært ulik i landets fylker. I Oslo og Viken er det fortsatt skjenkestopp selv om det åpnes opp noe i resten av landet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge