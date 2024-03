Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Et malmtog på 8500 tonn sporet av på Ofotbanen mellom Narvik og Sverige i mars 2023 på grunn av en kjent sporfeil.

Ofotbanen er jernbanestrekningen mellom Narvik og grensen til Sverige.

Det er Norges tyngst trafikkerte jernbane, hvor togene med jernmalm fra Kiruna i Sverige utgjør mesteparten av trafikken.

Den 12. mars 2023 sporet et malmtog på rundt 8500 tonn av på jernbanen i Narvik.

Det skjedde på grunn av en sporfeil som allerede var kjent.

Ofotbanen har sporet av flere ganger siden i fjor. I februar tapte et gruveselskapet rundt 100 millioner svenske kroner hver dag Ofotbanen var stengt.

Visste om feilen

Statens havarikommisjon har undersøkt avsporingen.

I rapporten skriver de at Bane Nor SF, som har ansvar for drift, vedlikehold og bygging av jernbane i hele landet, faktisk visste om sporfeilen.

Bane NOR hadde i lengre tid vært kjent med at det befant seg en sporfeil på grunn av dårlige grunnforhold i avsporingsområdet. Havarikommisjonens rapport

Sporfeilen hadde blitt meldt inn av togførere flere ganger, og Bane Nor hadde lenge forsøkt å forbedre sporfeilen.

Et lastet malmtog er over 8000 tonn tunge. Sporet skal tåle det, men akkurat der avsporingen skjedde var ikke sporet i god nok kvalitet til å tåle det, ifølge Bane Nor Foto: Kjetil Moe

På høsten 2022 hadde sporfeilen blitt verre. Da fikk den førsteprioritet.

Men siden Narvik stasjon snart skulle bygges ned ble den justert ned til prioritet tre.

Rundt ett halvt år senere sporet 24 av malmtogets 68 vogner av togbanen.

Dette førte til en tolv dagers stans på Ofotbanen, og kostet mellom 16 og 20 millioner kroner å reparere. Det er ikke beregnet hvor mye stengingen kostet.

LKAB: – Forutsetter at banen er i stand

Togeierene sier at de forholder seg til Bane Nor som en kunde.

– Da forutsetter vi at de holder banen i den stand som skal være, sier daglig leder i LKAB Norge, Marit Waleniussen.

– Vi må forholde oss til Bane Nor som en tilrettelegger på banen også er vi en kunde som kjører på banen deres.

Sporet skulle egentlig byttes ut i forbindelse med et prosjekt om å bygge ut Narvik stasjon. Derfor ventet Bane Nor med de store utbedringene for lenge. Foto: Kjetil Moe

– Mener du det var fare for menneskeliv når et så svært tog sporer av?

– Akkurat der det skjedde, men den hastigheten som er der, tror jeg ikke det er en overhengende fare. Men det er klart, vi ønsker ikke at dette skal skje.

I år har togselskapet også hatt utfordringer med flere togavsporinger. I over 80 dager gikk det ingen tog på banen.

Sporfeilen som førte til avsporinga var knyttet til dårlig grunn på stedet, sier Regiondirektør for Nord-Norge i Bane Nor Thor Brækkan. Foto: SHK

De vet ikke ennå om det er sporfeil som var skyld i togstansene i år, men Waleniussen sier det har vært krevende for dem.

Likevel vil ikke den daglige lederen kritisere. Det mener hun får bli opp til Havarikommisjonen og Bane Nor.

Bane Nor: – Absolutt en lærdom

Regiondirektør for Nord-Norge i Bane Nor Thor Brækkan forteller at sporfeilen skyldes en kombinasjon av flere feil i sporet som førte til at toget fikk en sleng.

– Har Bane Nord gode nok rutiner på når dere skal stanse togtrafikken?

– Ja det har vi. Det er ganske klare regler på når det går utover grensen som gjør at det sikkerhetsmessig blir for stort avvik.

– I ettertid burde avsporinga ha blitt fulgt bedre opp, og vi burde ha gjort en mer omfattende utbedring av feilen, sier Regiondirektør for Nord-Norge i Bane Nor Thor Brækkan. Foto: Bane NOR

Han sier det har vært problemer med sporet i noen år. Selv om de har rettet opp feilen flere ganger, har den likevel har kommet tilbake.

– Når vi mener at det ikke er sikkerhetsforsvarlig å kjøre tog så stenger vi banen. I akkurat dette tilfellet ble det en avsporing og det skal ikke skje.

– Er det kritikkverdig at Banen Nor visste om sporfeilen, men at avsporingen likevel skjedde?

– I dette tilfellet burde vi ha fulgt opp feilen bedre. I ettertid skulle man gå inn med større tiltak enn de tiltakene som var gjort, for å sikre at feilen ikke kom tilbake, sier han og legger til:

– Det er absolutt en lærdom at vi sørger for å gjøre utbedringer så omfattende at vi er sikre på at feilen ikke kommer tilbake, og i hvert fall ikke kommer ut av kontroll.