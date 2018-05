Hardt ut mot tildelingen av midler til nakenkunst: – Voldsomt uprofesjonelt

Bakgrunnen er at den amerikanske kunstneren Spencer Tunick i august skal til Nordland for å lage «Bodø Bodyscape». Nakne nordlendinger skal avbildes i to kunstinstallasjoner. Det hele finner sted i august, og det letes nå etter frivillige.

Tunick er kjent for sine prosjekter der han fotograferer grupper av mennesker nakne. Han har gjennomført over 75 større prosjekter rundt om i verden. Det blir første gang han tar turen til Norge.

Ifølge en pressemelding vil Bodø Bodyscape bli vist i form av fotografier under en festival for visuell kunst og dansekunst i september.

NRK får opplyst at Bodø kommune og Nordland fylkeskommune går inn med cirka 300.000 kroner hver til prosjektet, som gjøres som en del av arbeidet med å få Bodø inn som europeisk kulturhovedstad.

– Dette er en internasjonal kunstner som gjør få installasjoner per år. At han har valgt Bodø som et sted å jobbe, er veldig spennende, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV), til NRK.

Nå kommer Spencer Tunick til Norge for første gang. Her er et tidligere prosjekt i Irland. Foto: Spencer Tunick

– Flott med nakne nordlendinger, men ...

Men det som av fylkesråden beskrives i positive ordelag, får Andreas Tymi til å se rødt. Han sitter i oppvekst- og kulturkomiteen i Bodø bystyre for Rødt.

– Nakne nordlendinger er alltid flott, men her har man bevilget penger uten at det ligger noe politisk vedtak bak. Det er gitt penger som ingen har visst at man kunne søke om, sier Tymi.

Andreas Tymi er ikke begeistret for prosessen. Foto: Privat

Han bruker sterke ord: «Voldsomt uprofesjonelt», «idiotisk», «fullstendig udemokratisk», og «på grensen til korrupt».

– Problemet er ikke kunstprosjektet. Det kan bli kjempekult. Problemet er måten det gjøres på. I Bodø kommune sier retningslinjene at pengene skal gå til lokale prosjekter. Det er ikke tilfelle her, sier Tymi.

Partikollega og varaordfører Synne Bjørbæk har ikke vært tilgjengelig for kommentar i dag, men skriver på Facebook at hun synes det er «veldig rart at kommunen og fylket går sammen om å sponse en amerikansk kunstner for å styrke Bodø kommune som kulturhovedstad».

– Det er så vidt meg bekjent ikke politisk behandla eller i tråd med kommunens kriterier for tilskudd, skriver hun.

Musikere i Bodø reagerer

Videre skriver varaordføreren i en kommentar under innlegget sitt, at «det smaker litt dårlig når metallklubben får avslag på skarve 10.000».

Det er leder for Bodø Metallklubb, Linn Stemland, helt enig i.

Norsk metall er et internasjonalt fenomen, men i Bodø opplever musikerne å få lite støtte fra kommunen, ifølge klubbleder Linn Stemland. Foto: Privat

– Vi har flere ganger prøvd å søke om relativt beskjedne beløp, men fått nei hver gang. Bodø ønsker å bli en europeisk kulturhovedstad, men jeg opplever at kommunen er lite villig til å støtte opp om egen kulturproduksjon.

Stemland, som for ordens skyld også Rødt-politiker, reagerer på at det gis flere hundre tusen til en amerikansk kunstner, mens de selv så vidt klarer å holde hodet over vannet.

– Det er helt på trynet. Vi bruker de siste pengene vi har til en konsert 9. juni. Går vi ikke i overskudd med billettinntektene da, kan det bli det siste vi gjør. Vi har hatt flere lovende musikere som allerede har lagt musikken å hylla, sier Stemland.

Også Maiken Vembre reagerer. Hun har i mange år jobbet for kulturlivet i Bodø. Blant annet gjennom festivalen Kjerringråkk, som ble stiftet for å løfte fram kvinner i musikkbransjen.

Maiken Vembre opplever at det er stor interesse for et levende teatermiljø i Bodø, men at det er vanskelig å få økonomisk støtte. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Nå jobber hun fulltid med teater, og opplever at det for mange unge arrangører er vanskelig å få det til å gå rundt.

– Mange prøver å etablere teatergrupper, men her er hverken teaterhus eller lokaler for øving. Mange jobber beinhardt. Jeg har selv vært nær ved å gi opp.

– Uten at jeg kjenner så veldig til akkurat dette prosjektet, kan jeg si at 600.000 hadde gjort ufattelig mye for det lokale frivillige miljøet, og kunne generert aktivitet i lang tid. Et kunstprosjekt som foregår over kort tid, hvilke effekter gir det for Bodø, spør hun.

Mener det er vel anvendte penger

Fylkesråd Aase Refsnes sier det er viktig å bruke penger på lokale aktører, men at det også må være rom til å bruke penger på nasjonale og internasjonale aktører som kan bidra til å sette Nordland på kartet.

Fylkesråd Aase Refsnes ser frem til å få besøk av en internasjonal kunster.

– Det brukes millionbeløp på kunst og kultur lokalt i Nordland, og fylkeskommunen er en stor aktør på å støtte om lokale initiativ, sier hun.

Rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune mener pengene er vel anvendt, og bemerker at midlene går fra en pott som er satt av til satsing på Bodø som fremtidig europeisk kulturhovedstad.

– Tildelingen er behandlet i styringsgruppa, i henhold til gjeldende reglement og rammer. Alt har gått riktig for seg.

– Men skjønner du at en tildeling i hundretusener-klassen kan gi en dårlig smak i munnen, når lokale aktører knapt klarer å holde hjulene i gang?

– Det blir som å sammenligne epler med pærer. Dette er en helt annen bevilgning, som går fra en øremerket pott, sier han.

– Politikerne kan ikke orienteres om alt

Han sier samtidig at det kan være aktuelt til å gi penger til andre, lokale prosjekt i fremtiden, som et ledd i arbeidet med å promotere Bodø som europeisk kulturhovedstad.

– Det være seg heavy metal, gammeljazz, pop eller andre sjangre. Det er mange som kunne trengt midler, det er det ingen tvil om.

– I neste bystyremøte skal det deles ut en god del penger til aktører i Bodø-kulturen. Det vil uansett alltid være snakk prioriteringer. Noen får, og andre ikke.

Rådmannen reagerer for øvrig på ordbruken til Rødt-politiker Andreas Tymi.

– Det gjøres beslutninger i søkk og kav. Politikerne kan ikke orienteres om alt. Disse midlene står ikke i konkurranse med de ordinære kulturmidlene. Det er bred enighet om å bruke penger på dette, sier Rolf Kåre Jensen.