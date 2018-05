Kunstneren om kritikken: – Håper de som er skeptisk ender opp med å delta

– Mange av prosjektene mine er støttet av lokale myndigheter. Det er ikke enorme summer det er snakk om her, sier Spencer Tunick på telefon fra New York.

Helt siden Tunick besøkte Svolvær i Lofoten på 1990-tallet, har han hatt planer om å få til en stor kunstinstallasjon nord for Polarsirkelen.

20 år senere blir drømmen en realitet. I august skal nakne nordlendinger avbildes i prosjektet som har fått navn «Bodø Bodyscape».

Men at offentlige penger, totalt 600.000, skal brukes på en amerikansk kunstner, har fått flere til å reagere. Mens lokale musikere og teaterinstruktører knapt klarer å holde hodet over vannet, brukes altså hundretusener på å realisere visjonen til Tunick.

Kunstneren selv understreker at pengene han får, går til kunsten. Til å dekke nødvendige utgifter til studioet hans, og til å lønne crew og hjelpere. Det er et positiv initiativ, hvor lokalbefolkningen står i fokus, fremholder han.

– Jeg kommer ikke til Norge og gjør et prosjekt for meg selv. Dette baserer seg på en kollaborasjon mellom meg, lokale artister og privatbefolkning der vi alle bidrar til å skape kunst sammen, sier Tunick.

– Det er mange aspekter ved den nakne menneskekroppen, som jeg vil vise gjennom kunsten. De som deltar vil få en opplevelse, og skape nye bekjentskaper, sier Spencer Tunick. Foto: Spencer Tunick

Har lokalitetene klare

Motstand har han skjønt opplevd før.

Da Tunick skulle gjennomføre et nakenprosjekt i Santiago, Chile, i 2002, troppet 200 sinte protestanter opp utenfor hotellet hans. Det hele endte opp med at 5000 stilte opp for å la seg avbilde i Adams drakt.

Og i 2000 forsøkte lokale myndigheter å stanse Tunick fra å sette opp en fotograferingsseanse under Williamsburg Bridge i New York, ved å stevne ham for Høyesterett. Men retten avviste kravet, og shooten ble gjennomført som planlagt.

Han opplever generelt at de som er kritiske til det han gjør, ofte ikke forstår hva det handler om.

– For meg er det viktig å formidle at dette er prosjekt som ikke overseksualiserer kroppen, men som baserer seg på forståelsen av kroppen som noe vakkert og respektfullt. Gjennom kunsten tas viktige temaer opp, som sikkerhet og miljø.

Trenger flere hundre frivillige

For skal visjonen bli virkelighet, trenger han over 300 frivillige.

– Jeg har valgt meg ut mange gode lokaliteter, både i sentrum av Bodø og utenfor byen. Landskapet er fantastisk, og jeg ser mange muligheter.

Nå oppfordrer han lokalpolitikere og andre til å spre ordet, og til å melde seg på.

Rødt-politiker Andreas Tymi, som i går uttalte seg i svært kritiske ordelag (da med utgangspunkt i prosessen bak tildelingen av de finansielle midlene fra Bodø kommune, journ.anm.), kommenterer oppfordringen slik:

– Jeg sier ikke nei, i alle fall. Vi får ta det som en utfordring. Det kan godt hende vi stiller opp.