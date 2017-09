Halvt år uten fast politi: – Endelig kan vi legge saken bak oss

– Vi er glade for at det løser seg, men samtidig har vi en forventning om at det burde være sånn når man ser på geografien. Vi er der vi bør være, sier en fornøyd ordfører Dagfinn Arntsen.

Gjennom en rekke saker har NRK dokumentert hærverk, innbrudd og narkotikabeslag som minnet om «lovløse tilstander» på Værøy, etter at øykommunen mistet den fast stasjonerte politibetjenten i mars i år. Nå er løsningen klar.

– I går hadde vi besøk fra Nordland politidistrikt. Vi får fast bemanning og fast bosted for en betjent på Værøy. Det er vi kjempefornøyde med. Vi avsluttet møtet klokken 16 i går, og så måtte jeg roe meg ned litt, sier Arntsen.

– Vondt i magen

Ordfører Dagfinn Arntsen (KrF) på Værøy. Foto: Andreas Trygstad / NRK

I sommer slo ordføreren sammen med lokalbefolkningen alarm, og på et tidspunkt ble det snakket om borgervern på Værøy. I august troppet blant annet politiet mannsterke opp på øya i en operasjon som endte med et beslag av 2,7 kilo hasj.

– Hadde du trodd at dette ville bli løsningen?

– Jeg hadde trodd at det skulle ta lengre tid, og at vi kanskje måtte finne en samarbeidsløsning. Jeg hadde litt vondt-i-magen-følelse i en periode. Men, jeg må si at jeg har hatt en god dialog med politiet og vi følte oss trygge på at vi ville finne en annen løsning.

Flere engasjerte i saken

Politidirektoratet har vedtatt at det skal være tjenestested på Værøy, men på grunn av usikkerhet knyttet til politireformen hadde ikke politiet i Nordland fått inn en erstatter etter at polititjenestemannen på øya gikk av med pensjon.

Flere politikere involverte seg i saken. Til tross for at det lenge var knyttet stor usikkerhet til strakstiltakene på øya, lovte blant annet justisministere Per-Willy Amundsen at en permanent løsning skulle være på plass før 2018.

I mellomtiden har polititjenestemannen på naboøya Røst også dekket Værøy. Ifølge ordføreren har dette fungert som en god reserveløsning.

2,8 kilo hasj ble beslaglagt på øya i august. Foto: Politiet

– Snart på plass

– Det har ikke bare vært lett å være ordfører de siste månedene?

– Nei. Det har ikke det. Den psykiske delen, at folk har følt usikkerhet og utrygghet, det er ikke noe artig. Det er en klam hand som ligger over oss.

Ordføreren ser fram til å legge saken bak seg.

– Beskjeden i går var at den nye løsningen kunne komme kjapt på plass, for det var flere navn på blokka. Så snart får vi nok betjenten ut hit til Værøy, og det ser vi fram til. Men vi ser også at vi må ha et annet forhold til politiet. Det er ikke nødvendigvis så nært og lokalt som det en gang var, avslutter Dagfinn Arntsen til NRK.