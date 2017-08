Øykommune står uten fast politi: – Akkurat dette vi advarte mot

– I en omstillingsprosess har justisministeren ansvar for å sørge for at innbyggerne får levert de tjenestene de har krav på. Her leverer man ikke, og det er nettopp slike ting Senterpartiet har advart mot, sier førstekandidat for Nordland Senterparti, Willfred Nordlund til NRK.

Førstekandidat for Senterpartiet i Nordland, Willfred Nordlund, mener situasjonen på Værøy er uholdbar. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

De siste dagene har det blitt gjort omfattende skadeverk flere steder på Værøy. Lofoten Viking AS har anmeldt politimesteren i Nordland for unnfallenhet i tjenesten etter at politiet ikke rykket ut til skadeverk hos bedriften, skriver Avisa Nordland.

Daglig leder Arne Mathisen forteller til avisen at anmeldelsen er et resultat av det de kaller «lovløse tilstander» på øya.

– Vi gjør dette for å skape oppmerksomhet rundt at vi mangler politi her ute. Folk er forbanna over det som må betegnes som lovløse tilstander.

Politidirektoratet har vedtatt at det skal være tjenestested på Værøy, men på grunn av usikkerhet knyttet til politireformen har ikke politiet i Nordland fått inn en erstatter etter at polititjenestemannen på øya gikk av med pensjon.

Man kan ikke unnskylde seg med at man er i en omstillingsprosess Willfred Nordlund

– Det har å gjøre med omleggingen av tjenester totalt sett i Nordland, vi vil vite hvilke konsekvenser omorganiseringen får, forteller fungerende politimester i Nordland, Tore Hammer.

– Uholdbart

Politiet i Nordland forteller at de regner med å være ferdig med omstillingen i løpet av våren 2018. I mellomtiden dekker polititjenestemannen på naboøyen Røst også Værøy. Det mener hverken ordfører Dagfinn Arntsen (KrF) eller lokalbefolkningen er en god løsning.

– Ett år høres veldig lenge ut, og jeg tror det kan bli uholdbart å være uten politi her så lenge. Tidsperspektivet høres veldig usikkert ut, sier Arntsen.

Nordlund mener at om ikke politiet i Nordland selv klarer å bemanne kontoret på Værøy, bør justisministeren og politidirektoratet beordre en tjenestemann på øya frem til en permanent løsning er på plass.

– Det er ikke holdbart, enkelt og greit. Her har politiet visst at politimannen skulle pensjonere seg, og så har man ikke klart å forutse dette. Man kan ikke unnskylde seg med at man er i en omstillingsprosess, mener Nordlund.

– Kan føle seg trygg

Tore Hammer i politiet i Nordland mener derimot den midlertidige løsningen er god nok.

– Befolkningen på Værøy og i hele Nordland skal være trygg på at politiet komme om det er noe som skjer. For oss er det viktig å få frem at vi er i en omstillingsprosess, men vi jobber hardt for at publikum skal føle seg trygge, og at det ikke skal være en følelse av lovløse tilstander rundt omkring, sier den fungerende politimesteren.