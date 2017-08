Stort hasjbeslag på øya innbyggerne mener er «lovløs»

– Dette viser jo at det er behov for politiarbeid på Værøy. Denne saken understreker vårt poeng, sier Værøy-ordfører Dagfinn Arntsen (KrF) til NRK.

I en pressemelding i dag skriver politiet beslaget ble gjort tirsdag denne uken.

Politiet ransaket tre ulike boliger under aksjonen, og i tillegg til narkotikaen fant de et uregistrert våpen.

– Det var et overraskende beslag, sier Knut Waldemar Solli, fungerende seksjonsleder for kriminalseksjonen i Bodø, til NTB.

Værøy kommune har 745 innbyggere, og Solli sier beslaget er uvanlig for den lille øykommunen.

Her er resultatet av politiets aksjon på Værøy. Foto: Politiet

Anmeldte politimesteren

Politiets aksjon kommer kun kort tid etter at Nordland politidistrikt fikk kritikk fra både ordfører og lokalbefolkningen på den lille øya i Lofoten fordi det ikke lenger er en fast stasjonert polititjenestemann på øya.

Daglig leder Arne Mathisen i fiskeribedriften Lofoten Viking AS gikk lengst og anmeldte politimesteren i Nordland for unnfallenhet i tjenesten etter at politiet ikke rykket ut til skadeverk hos bedriften. Den saken er nå til behandling hos etterforskningsavdelingen hos Spesialenheten for politisaker.

– Vi gjør dette for å skape oppmerksomhet rundt at vi mangler politi her ute. Folk er forbanna over det som må betegnes som lovløse tilstander, sa han Mathisen tidligere i august.

Etter at den manglende politidekningen på Værøy ble kjent, reagerte justisminister Per-Willy Amundsen. Han mente politisituasjonen på Værøy var uakseptabel, og forventet at politimesteren ryddet opp.

Fortsatt ikke fast politi på Værøy

Det har bare delvis skjedd, mener ordfører Dagfinn Arntsen.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Vi har, med ujevne mellomrom, besøk av tjenestemannen som har base på Røst, og det er den samme ordningen vi hadde før sommeren. Men det har i tillegg vært tettere oppfølging av Værøy de siste ukene, sier han til NRK.

Arntsen er glad for denne ukens politiaksjon, men understreker at kravet fra Værøy-samfunnet står ved lag.

– Den ordningen vi har nå, er vi ikke fornøyd med. Det må komme en mer stabil løsning på plass. Kravet er fortsatt en fast stasjonert politibetjent, slik vi har hatt det tidligere, sier Arntsen som forteller at det i september er planlagt et møte mellom politiet og politikerne på Værøy for å avklare hva som blir fremtiden for politiets tilstedeværelse på øya.

Arne Mathisen lar seg uansett ikke overbevise av politiets narkotikabeslag på øya.

– Det er brannslukking de driver med nå. Det nytter ikke å rykke ut en gang iblant. Politiet skal drive forebyggende arbeid også, sier han.

– Det er ikke vanskelig å ha oversikt over narkotikamiljøet på Værøy, og det ville vært unødvendig å gjøre sånne aksjoner om de var til stede hele tiden, konkluderer Mathisen.

– Én mann er siktet

– Mengden tilsier at det er til mer enn eget bruk. Hasjen skulle nok omsettes på en eller annen måte, enten på Værøy eller andre steder, det er det liten tvil om, sier Solli.

Én mann er siktet for det største hasjbeslaget, men flere andre er siktet for befatning med mindre mengder narkotika. Den hovedsiktede ble pågrepet og transportert til Bodø der han ble avhørt og så løslatt.