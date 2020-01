Guri Ingebrigtsen er død: – Hun var opptatt av å leve livet godt mens hun var syk

Det er Guri Ingebrigtsens datter Helene Kaltenborn som skriver om morens dødsfall på Facebook.

– Mamma døde i natt, fredelig hjemme med de nærmeste rundt henne, skriver datteren i innlegget.

Det var Lofotposten som først meldte om dødsfallet.

Åpen om kreftsykdom

Arbeiderparti-politikeren satt i kommunestyret i Vestvågøy i Nordland i flere perioder. Hun var ordfører i Vestvågøy i periodene 1999–2000 og 2003–2007.

i 1996 ble Ingebrigtsen hentet inn som politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet i Thorbjørn Jaglands regjering i 1996.

I 2000 ble hun minister i samme departement i Jens Stoltenbergs første regjering.

MOR OG DATTER: Guri Ingebrigtsen og datteren Helene Kaltenborn, her fra et intervju med NRK i 2011 hvor de forteller om morens sykdom og datterens opplevelser på Utøya 22. juli. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Hun ble født på Værøy, men bodde store deler av livet på Vestvågøy.

2011 fikk hun en uhelbredelig kreftdiagnose, som hun har vært åpen om. Hun skrev også blogg hvor hun delte sine erfaringer med sykdommen.

– Mye kjærlighet

Datteren skriver at familien i oktober fikk vi beskjed om at Guri Ingebrigtsen ikke ville få leve så veldig mye lenger. Derfor var ikke dødsfallet uventet.

– For oss er det uendelig trist, men vi er så glade for at vi fikk en fin jul og førjulstid sammen. Hun var også veldig sosial og hadde mye besøk de siste ukene, også i dag. Det er fantastisk å se hvor mange som er glad i henne og hvor mye kjærlighet vi har rundt oss, skriver datteren.

I et intervju med NRK Nordland i 2011 snakket hun åpenhjetig om at hun hadde fått konstatert kreft i tykktarmen med spredning.

Her fortalte Ingebrigtsen, som selv var lege, om hvordan det var å få kreftdiagnosen.

– Kreften kom overraskende på meg, og jeg ble veldig redd. Du innser at du har en sykdom som gjør at livet ditt kan bli ganske kort. Livet er en gave. Du bestemmer ikke selv når det er slutt, sa hun til NRK for åtte år siden.

Takknemlig

Datteren Helene Kaltenborn skriver at moren var opptatt av å leve livet godt mens hun var syk og at hun ikke kjempet en kamp mot kreften,

– Vi er kjempetakknemlige for det gode helsevesenet Norge har. Mamma har deltatt i og opplevd mye de siste årene, sykdommen var sjelden et hinder. Vi tar med oss videre de gode minnene og særlig hennes livsglede og sosiale kapasitet, skriver datteren.

Stoltenberg: – Et varmt menneske

Guri Ingebrigtsen var minister i Jens Stoltenbergs første regjering. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

NTB har i kveld snakket med Ingebrigtsens tidligere regjerinmgskollega Jens Stoltenberg. Han betegner henne som et varmt menneske som alltid sto opp for de svakeste.

– Hun brukte all sin politiske kraft og faglige kunnskap som lege til å jobbe for et mer rettferdig og inkluderende samfunn, både som ordfører i Vestvågøy, som politisk rådgiver i Sosialdepartementet og som sosialminister i min regjering. Vi er mange som vil savne Guri, og tankene mine går i dag til familien og vennene hennes, sier han til NTB.

Sorg i Arbeiderpartiet

Nordland Arbeiderparti har mottatt dødsbudskapet med sorg.

– Det er med sorg vi i Nordland Arbeiderparti i dag har mottatt budskapet om at tidligere statsråd og ordfører i Vestvågøy, Guri Ingebrigtsen, døde i natt.