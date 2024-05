Glimt-trener ut mot media: – Langt over alle grenser

– For å være helt ærlig må journalister i avisa iTromsø se seg selv i speilet. De er supportere som drar frem journalist-kortet sitt og gjør denne fotballkampen til noe helt annet enn det den skal være.

Det sier Kjetil Knutsen. Etter 4-0-seieren mot Tromsø på Aspmyra i dag var Glimt-treneren nådeløs i intervjusonen.

Det tradisjonsrike «Slaget om Nord-Norge» har båret preg av litt ekstra spenning, ettersom flere nøkkelpersoner har tatt overgang fra Tromsø til Bodø/Glimt siden sist lagene møttes 16. mai i fjor.

Det mener Knutsen har skapt en unødvendig uro.

– Det er gått langt over alle grenser. Jeg trodde ikke vi skulle komme på et slikt lavmål. Jeg skjønner at det er følelser involvert, men det er en uverdighet i det som jeg håper både Bodø og Tromsø kan lære av.

Roser eget lag

Knutsen viser i hovedsak til journalister av avisa iTromsø, som han påstår lekker informasjon seg imellom.

Det mener han både er uetisk og umoralsk.

– Som journalister må dere forstå rollen deres, og påvirkningen dere har. Hvis vi nærmer oss et nivå med det vi ser på sosiale medier, så kan vi ikke det.

Knutsen roser sitt eget lag for håndteringen av mediestormen de siste dagene.

– Jeg synes vi har holdt hodet kaldt, og ikke kastet oss på en bølge av usakligheter. Vår inngang i denne kampen var å gjøre en god prestasjon.

Glimt seiret 4–0 over Tromsø hjemme på Aspmyra i Bodø. I forkant av oppgjøret har det vært litt ekstra temperatur. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Svarer på kritikken

Til stede på Aspmyra var også sportsredaktør Rune Robertsen iTromsø.

Han forstår ikke kritikken fra Knutsen.

Rune Robertsen, iTromsø Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg tenker at Kjetil Knutsen får gjøre sin jobb, så skal vi gjøre vår. Like lite som jeg vet alt om hva han gjør i sin jobb så kan ikke han vite hva vi holder på med.

Robertsen sier han blir overrasket over at Knutsen benytter denne anledningen for en tirade.

– Han ønsker å ta bort fokuset, merkelig nok, fra sin egen seier. Det står han helt fritt til å gjøre.

– Han sier at journalister i Tromsø opptrer som supportere for TIL, hva tenker du om det?

– Da må han nevne hvem det gjelder, vi kan jo begynne med det. Jeg tenker at han kan ta seg et lite mediekurs hos sin egen ganske store medieavdeling så kan vi snakkes etter det, avslutter Robertsen.

Stengte treninga

Knutsen og Glimt valgte tidligere denne uken å stenge deres siste trening for medier og andre tilskuere.

Blant de som stusset over avgjørelsen var Avisa Nordlands Freddy Toresen.

Knutsen sier at den siste ukes uønskede oppmerksomhet rundt Glimt-spillere var noe av årsaken.

– Vi vet at lekkasjene er store, og vi ønsket fred og ro for å kunne gjøre noen trekk og forandringer rundt kampen mot Tromsø. I tillegg har vi skjermet de med en fortid i Tromsø, nettopp på grunn av det nivået som har vært.