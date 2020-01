Aviser: Fagermo har takket ja til Vålerenga

Varden henviser til ikke navngitte kilder som opplyser at Fagermo takker ja til å bli hovedtrener for Oslo-klubben.

Lokalavisen skriver videre at det nå er opp til VIF og Odd om å bli enige om en kompensasjon for Fagermo.

Også andre aviser, som VG, skriver at Vålerenga går for Fagermo som ny hovedtrener etter et styremøte torsdag kveld. Avisen hevder at han var en av to kandidater.

Ingenting er bekreftet fra klubbene ennå.

Sterke resultater med Odd

Heller ikke Fagermo har kommentert opplysningene. Fagermo, som har trent Skien-klubben i 12 år (siden 2008-sesongen), har ett år igjen av kontrakten.

Fagermo har flere sterke sesonger med Odd bak seg. Både i 2014 og 2016 tok laget bronse i Eliteserien. Også i 2019 var Odd med i kampen om en medaljeplass.

Presenteres i dag

Jobben som ny hovedtrener i Vålerenga ble ledig i januar da Ronny Deila forlot klubben og ble trener for New York City FC.

Det er ventet at Vålerenga vil presentere sin nye trener i dag. Da er det mest sannsynlig 53-åringen som blir presentert som VIF-trener.