En politibetjent ble tirsdag tatt ut av tjeneste etter at det ble avfyrt et vådeskudd i en bilforretning i Bodø.

Spesialenheten har besluttet etterforsking for å avklare omstendighetene rundt skuddet.

Et ekspertutvalg har siden februar i år sett på politiets bruk av maktmidler.

Tidligere i november gikk et splitta utvalg ut med anbefaling om generell bevæpning av politiet til justisministeren.

Men blant politikerne er det stor splittelse knyttet til en slik endring.

Kan endre forholdet til politiet

Høyres landsmøte stemte mot generell bevæpning av politiet i mai 2021. Stortingsrepresentant, Heidi Nordby Lunde, var blant motstanderne.

– Jeg tror egentlig at det norske publikum føler seg vel så trygge med ubevæpna politi, fordi det finnes positiv tilstedeværelse uten at man trenger å være redde for at noe spesielt skal kunne skje.

– Det er politiets ansvar og sørge for at deres personelle er godt nok trent til både å bære våpen og håndtere situasjoner hvor de kommer til å bli brukt. Foto: Camilla Helen Heiervang / Camilla Helen Heiervang

Slik dagens situasjon er mener Lundby at dagens lovverk, som tillater framskutt lagring i bil, er godt nok.

– Vi har noen områder hvor det er generell bevæpning av politiet fordi det er en risikotrussel som er hele tiden. Det mener vi egentlig ivaretar det behovet som vi har i Norge.

Høyre er derimot villig til å ta stilling til spørsmålet dersom det kommer frem at trusselbildet tilsier at det er behov for full bevæpning.

Lundby tror at en generell væpning vil føre til et skift i folks forhold til politiet.

– Jeg må innrømme at når jeg kommer til utlandet og ser politi med automatgevær på flyplassen, så føler ikke jeg meg automatisk betrygget av det.

Videre mener Lundby at en opptrapping kan føre til at enkelte situasjoner vil eskalere og at kriminelle vil bevæpne seg i møte med politiet.

– Dagens lovverk som tillater framskutt lagring i bil er tilstrekkelig. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Også Rødts justispolitiske talsperson, Tobias Drevland Lund, mener at generell bevæpning kan føre til at kriminelle miljø bevæpner seg tyngre.

– Når både Høyre og Rødt er enig om noe, så viser det at den generelle holdningen i Norge til bevæpning av politiet er nettopp at det har fungert ganske godt som det er i dag.

I en undersøkelse som Norstat gjorde på vegne av NRK, viser at et folk flest ikke føler seg tryggere når politiet er bevæpnet.

– Det er en naiv påstand

Den siste medlemsundersøkelsen til Politiets fellesforbund i november viser at politiansatte i stor grad ønsker generell bevæpning.

– Faglig sett kan det ikke være noen tvil om at vi trenger et bevæpna politi. Alt annet er ønsketenkning.

Det sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp). Amundsen har kjempa i flere år for at politiet skal bære våpen på hofta fast.

– Det handler om å verge publikum, uskyldige utenforstående, men også at politiet skal kunne verge seg selv.

– På mange måter kan man si at uskyldens tid er forbi og den kommer nok dessverre ikke tilbake Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– De står stadig vekk i tøffere situasjoner. Det siste vi ønsker er at det blir så tøft å være politi at vi mister rekruttering.

Amundsen avfeier Lundby og Lund sitt argument knyttet til våpenkappløpet mellom politiet og de kriminelle miljøene.

– Det er en naiv påstand fordi det har eskalert. Det er politiet som henger etter. Det er politiet som må følge eskaleringen. Det er rett og slett en misforståelse.

Per-Willy Amundsen vil fremme et forslag om generell væpning av politiet på Stortinget før den nåværende perioden med midlertidig bevæpning går ut 1. desember.

– Trusselbildet har endret seg, kriminaliteten har endret karakter og politiet står oftere i tøffere situasjoner enn de gjorde tidligere.

– Det er ikke Olsenbanden de skal fange og putte i karsotten. Det er knallharde kriminelle som er utfordringen til politiet i dag.

Kan gjøre politiet utrygge

Rødt er på sin side sterke motstandere av en generell bevæpning. Tobias Drevland Lund, mener at dagens lovverk er godt nok.

– Det er kanskje en viss sammenheng med den midlertidige bevæpningen som har funnet sted de siste årene og antall vådeskudd. Foto: NRK

– Jeg tror politiet i Norge nyter veldig stor tillit i befolkningen blant annet fordi man klarer å få respekt og tillit av folk uten å gå med skytevåpen.

– Vi må heller se på hvordan vi kan styrke responstiden til beredskapstroppen og andre viktige deler av politiet.

Lund har respekt for at politiet ønsker å gå med våpen, men er redd det kan virke mot sin hensikt.

– Jeg er redd for at det kan gjøre politiet mer utrygge når de kanskje møter på kriminelle som er tyngre bevæpnet enn hva de er i dag, fordi hovedregelen i dag er at politiet ikke er tungt bevæpnet.