Politiet i Nordland informerer om at det i formiddag har vært løsnet det som framstår som et utilsiktet skudd med et av politiets tjenestepistoler.

Skuddet ble avfyrt hos en bilforhandler i Bodø. Polititjenestepersonen som disponerer tjenestepistolen, er ansatt ved Bodø politistasjon.

Politibetjenten var uniformert, i operativ tjeneste og på oppdrag.

– Nå er det midlertidig bevæpning av norsk politi, så alle operative tjenestemenn går med våpen, opplyser politistasjonssjef Robin Johnsen til NRK.

– Men har tjenestemenn nok trening i å gå med våpen når noe slikt skjer?

– Vi har et godt system for å godkjenne og drive med vedlikhodlstrening av operative ferdighet i politiet, inkludert våpen. Men når en slik hendelse skjer, må vi selvfølgelig se på rutinene om dette er godt nok og om alle instrukser er fulgt.

Hendelsen skjedde ved bilforetningen Imaas i Østbyen i Bodø. Daglig leder, Kim Harry Andreasen, bekrefter dette til NRK.

– Det er klart at det er alvorlig. Vi får heller la etterforskningen gå sin gang.

Han ønsker ikke å kommentere hendelsen ytterligere.

Politiet etterforsker hva som har skjedd på bilforretningen. Foto: Sofie Rettestøl Olaisen

Tatt ut av tjeneste

Spesialenheten i politiet er varslet.

Ingen personer ble skadet som følge av det utilsiktede skuddet. Men det skal være snakk om noen materielle skader.

Politiet er på stedet for å sikre bevis, men den videre etterforskningen vil bli overlatt til Spesialenheten for politisaker.

De ansatte ved bilforhandleren blir som følge av hendelsen fulgt opp av egen arbeidsgiver, og politiets tjestepersonen blir fulgt opp av sin arbeidsgiver.

Vådeskuddet får konsekvenser for politibetjenten.

– Jeg har lyst til å si at han varslet nærmeste leder selv umiddelbart etterpå, og tas midlertidig ut av operativ tjeneste inntil videre, sier politistasjonssjefen.

– Hvor alvorlig er dette?

– Jeg syns en sånn hendelse er en for mye, og det er selvfølgelig alvorlig. Og nå er det i denne situasjonen bra at vi ikke har mer skader enn det vi har, men dette er alvorlig og skal ikke skje.

Om politibetjenter trenger mer trening fremover for å gå med våpen, vil han ikke spekulere i.

– Litt tidlig å konkludere, men vi har et godt system for å ivareta bruk av operative våpen, men vi må selvfølgelig se på årsaken til at dette skjedde.