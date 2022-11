Et ekspertutvalg har siden februar i år sett på politiets bruk av maktmidler.

Klokken 14 i dag overleverte de den 241 sider lange rapporten til justisminister Emilie Enger Mehl.

Utvalget har blant annet sett på bevæpning av politiet.

Utvalgsleder Pål Arild Lagestad sier på en pressekonferanse at et flertall i utvalget er for generell bevæpning av politiet i Norge.

– Flertallet begrunner sitt syn med at dagens bevæpningsmodell ikke er tilstrekkelig til å møte trusselbildet slik dette er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget, sier Lagestad.

Flertallet utgjør fem av åtte utvalgsmedlemmer.

Mindretallet på tre er ikke enig i anbefalingen. De ønsker å videreføre dagens modell, der skytevåpen lagres i kjøretøy.

Medlemmer av ekspertutvalg om politiets bruk av maktmidler Ekspandér faktaboks Medlemmene som anbefaler generell bevæpning står i uthevet skrift. Utvalgsleder: Pål Arild Lagestad , professor ved Nord Universitet Medlemmer: Marius Dietrichson, advokat og leder av forsvarerforeningen Brede Aasen, klinikkdirektør ved Haukeland Universitetssykehus Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt Merete Løkkebakken, avsnittsleder i Oslo politidistrikt Kjetil Lussand, politiinspektør i Sørvest politidistrikt Jahn Erik Solheim, politioverbetjent i Troms politidistrikt Åse Langballe, pensjonert forsker II, dr.polit og spesialpedagog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiskstress (NKTVS)

– Tilbakevendende debatt

Politiets maktmidler ble sist utredet i 2017. Utviklingen siden den gang la grunnlag for justisministerens ønske om oppdatert kunnskap på feltet.

De senere årene har det vært endringer i trusselbildet i Norge. Politiet har hatt perioder med midlertidig bevæpning av politiet. Det har også blitt prøvd ut bruk av elektrosjokkvåpen.

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan det brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på det området, sa justisministeren i februar.

Justisminister Emilie Enger Mehl ønsket oppdaterte faglige vurderinger av politiets bruk av maktmidler. Foto: William Jobling / NRK

Utvalget ble da satt ned for å se på politiets bruk av maktmidler.

– Det er viktig at dette ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også om hva som er best for samfunnet som helhet, sa Mehl.