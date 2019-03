«Søringen» fikk torsk på 42 kilo

Skipperen på snurrevadbåten Roholmen fra Ballstad i Lofoten kunne slippe jubelen løs denne uka da en torsk på over 42 kilo ble tatt om bord.

– Det var veldig artig, særlig når det var såpass brukbar størrelse på den, sier skipper Jan-Ivar Pettersen, som deltar under årets skreifiske utenfor Lofoten og Vesterålen.

Det er en årlig begivenhet når skreien kommer svømmende fra Barentshavet for å gyte utenfor nordlandskysten.

For fiskerne er det ekstra stas å dra opp torsk som er over 30 kilo og dermed få fangsten karakterisert som «kaffetorsk». Betegnelsen har sitt opphav hos lokalavisa Lofotposten, som i over 40 år har premiert torsk over 30 kilo med én kilo kaffe.

– Godt «haill» på alle

Even Berg Farstad er 1,93 meter høy, men likevel ser fisken nesten like lang ut som han. Foto: Privat

Da fiskerne om bord på Roholmen så torsken skjønte de med en gang at de hadde fanga nettopp dét.

– Det første vi sa var at den må være tung nok til å sende bilde til avisa, sier fisker Christoffer Pedersen.

Og det var den med god margin, for vekta viste 42 kilo. Til sammenligning var det som betraktes som verdens største torskefangst på 55.5 kilo.

– Det må være godt «haill» på hele mannskapet, siden vi fikk dratt den der over bord, sier Pedersen og humrer.

Jane Aanestad Godiksen forsker på bunnfisk for Havforskningsinstituttet. Hun sier at det er vanskelig å stadfeste alderen til fisken kun av vekt og størrelse alene.

Den eldste torsken de har registrert var 24 år, 40 kilo og ble fanget i 1940.

Jane Aanestad Godiksen, Havforskningsinstituttet. Foto: Privat

– Vi fastsetter alderen ut ifra otolittene, altså øresteinene. Det er derimot ingen tvil om at dette er en fisk godt oppe i alderen. Den er også fullt spiselig, selv om den kan være litt mer grov i kjøttet enn mindre fisk, sier hun.

Søringen

Bildet av Even Berg Farstad som holder ruggen foran seg er blant annet delt offentlig på Facebook av Geir-Helge Kjosnes, som har sett bildet i lokalavisa. I teksten skriver han:

– Dåkker søringa som ikke har sett annet en feskpinna. Sånn ser en torsk på 42 kilo ut.

Innlegget er delt av over 2000 personer. Men det Kjosnes kanskje ikke vet er at mannen på bildet er fra Nittedal i Akershus.

– Jeg har fått en del kommentarer på akkurat det der, for jeg er jo egentlig søring. Flere av kameratene mine har flirt litt av det, sier Even Berg Farstad.

Han har jobbet som fisker i Lofoten i fem år, og dette er tredje året at han er en del av mannskapet på Roholmen.

– Dette er den største torsken jeg har fått noen gang, så det er veldig artig. Men jeg er ikke alene om det, alle på båten har sin del av æren, sier Farstad.

– Hvor er 42-kilostorsken nå, tror du?

– Den ligger nok på en finere restaurant et sted i verden. Forhåpentligvis smaker den godt også.