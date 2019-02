Fylkesmannen snur – gir likevel grønt lys for uthenting av isbiter fra Svartisen

Det har vært en fire år lang kamp for selskapet Svaice, men nå kan et av de største hindrene se ut til å være passert.

Isbiter fra Svartisen skulle bli et eksklusivt tilskudd til gourmetrestauranter over hele verden.

Prosjektet har derimot møtt mye motstand fra flere hold. Spesielt støyen fra helikoptre og den potensielle ødeleggelsen av turistnæringen ved Norges nest største isbre ble trukket frem.

Nå har Fylkesmannen i Nordland gjort helomvending etter to innsigelser og vil ikke stå i veien for at isbiteventyret skal bli realitet – men det er på visse betingelser.

Usikker på vilkårene

NRK har fått tilgang til brevet som ble sendt fra Fylkesmannen i Nordland til Nordland fylkeskommune, Miljødirektoratet og Svaice AS.

Her står det følgende:

Brev fra Fylkesmannen til Svaice AS

Frafall av innsigelse til detaljreguleringsplan for uttak av is fra Svartisen – Meløy



Fylkesmannen viser til tidligere høring av planforslag om uttak av is fra Svartisen, og vår innsigelse og opprettholdelse av denne i brev datert hhv. 27.08.18 og 26.11.18.



Etter møte 13. februar med Svaice og Meløy kommune v/rådmannen, velger Fylkesmannen å frafalle inngitt innsigelse på gitte vilkår. Det forutsettes i første omgang at kommunen tar nærmere stilling til hvordan dette nasjonalt viktige fjellområdet skal forvaltes gjennom vern og bruk, og hvor man blant annet ser helhetlig på Svartisen og hvordan dette området på best måte kan danne grunnlag for lokal verdiskapning gjennom turisme.



Videre er det en forutsetning for frafallet av innsigelsen at det for driftssesongen fastsettes følgende bestemmelser om driften: Uttak og uttransport av ismasser kan kun foregå i perioden 1. september–1. april. Uttak av is skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag mellom klokken 07.00- 17.00. Uttransport ved hjelp av helikopter eller tråkkemaskin skal kun foregå mellom klokken 16.00- 20.00. Det er ikke tillatt med drift og uttransport i helger eller helligdager. Helikopter er kun tillatt benyttet for uttransport av ismasser i september og oktober. Eventuell benyttelse av tråkkemaskin vil kun være tillatt på vinterføre.



Rådmann i Meløy kommune, Adelheid Buschmann Kristiansen, sier at hun syns det er positivt at Fylkesmannen nå har trukket sin innsigelse.

– Det er veldig positivt at fylkesmannen velger å tre til side. Nå må vi snakke med Fylkesmannen om hva de faktiske vilkårene er, ettersom det ikke er helt klart akkurat nå, sier hun og legger til:

– Og ikke minst fylkeskommunen, som også har hatt innsigelser til prosjektet to ganger.

En som ikke er like positivt innstilt til utviklingen er Cecilie Hegge i Meløy Venstre. Hun sier at en slik utvikling kan være svært skadelig for isbreen.

– Det er sjokkerende at Fylkesmannen nå har snudd i en så grundig utredet sak som is-uttak fra Svartisen. Man kan gjerne si fylkesmannen har godkjent aktiv dødshjelp for isbreen.

Hun får støtte av nestleder i Meløy Venstre, Ken Henry Solhaug.

– Ut ifra måten det skal driftes i et så sårbart område, så er jeg skuffet over at Fylkesmannen flyttet beslutningen over til lokalpolitikken. Samtidig trenger vi arbeidsplasser i Meløy, så vi får ta en debatt på det når den tid kommer.

Skylder på misforståelser

Geir Ludvik Olsen er daglig leder i Svaice AS og er naturlig nok glad for at det nå ser ut til å være fremdrift i saken.

– Ja, jeg er selvfølgelig glad for dette. Vi har hatt en dialog med kommunen og Fylkesmannen og har fått gehør.

Nå ser Olsen fram til å få rettet opp misforståelser han mener flere har hatt om intensjonene til selskapet.

Geir Ludvik Olsen, daglig leder i Svaice. Foto: Privat

– Vi venter nå på den politiske behandlingen. I mellomtiden må vi informere de sentrale partene og gi folk en bedre forståelse for hva vi skal gjøre her. Det har vært misforståelser tidligere, og det er viktig at alle sitter med riktig informasjon.

– Cecilie Hegge sier at dette er aktiv dødshjelp for Svartisen, hva tenker du om det?

– Ingen kommentar, det blir for dumt.

NRK har ikke lykkes i forsøkene på å få tak i fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen, for kommentar torsdag kveld.