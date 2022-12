Slaget om Narvik var det største på norsk jord.

Likevel er det få som kjenner til det.

– Krigshendelsene i det nordnorske felttoget skal ha samme plass i vår nasjonale bevissthet som toppluer, gutta på skauen og illegale aviser.

Det sier produsent Live Bonnevie.

Med et interaktivt undervisningsopplegg håper de å få filmens kraft inn i norske klasserom.

Carl Martin Eggesbø spiller Gunnar Tofte i Kampen om Narvik. Foto: Eirik Linder Aspelund / Nordisk film

En rekke fartsdumper

Kampen om Narvik har kostet rundt 80 millioner kroner.

Det er en av norgeshistoriens dyreste filmer.

Men til tross for stort budsjett har ikke alt gått på skinner.

– Det var en periode jeg ble redd for at hele filmen skulle avlyses, sier hovedrolleinnehaver Kristine Hartgen.

Kristine Hartgen og Carl Martin Eggesbø i Kampen om Narvik. Førstnevnte var tidvis redd filmen aldri skulle bli noe av. Foto: Eirik Linder Aspelund / Nordisk Film

Premieren ble forsinket en rekke ganger på grunn av korona. Da krigen i Ukraina brøt ut bestemte filmskaperne seg for å utsette premieren nok en gang.

Lørdag ruller den endelig over norske lerret for første gang.

Filmen har premiere på Narvik kino lørdag. Den skal også vises på storskjerm i sentrum av Narvik lørdag kveld

Hartgen sier det er surrealistisk at dagen endelig har kommet.

– Det er en del av meg som ikke helt skjønner at det faktisk skal være premiere nå.

Slaget om Narvik Ekspandér faktaboks Filmen tar utgangspunkt i kamphandlingene som fant sted i Narvik og omegn i 1940.

Narvik ble erobret av tyske tropper om morgenen 9. april 1940.

Målet var kontroll med jernmalmen som ble skipet ut her fra gruvene i Kiruna – en viktig ressurs for tysk våpenindustri.

Norges 6. divisjon tok opp kampen under ledelse av general Carl Gustav Fleischer, og etter hvert fikk de støtte fra den britiske marinen og tropper fra Frankrike og Polen.

Den 28. mai klarte de å gjenerobre Narvik.

Slaget om Narvik var første gang britiske, franske, polske og norske styrker kjempet sammen. Og de vant. Gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940 var Nazi-Tysklands første store nederlag.

Men situasjonen i Frankrike var prekær, og de allierte besluttet å overføre sine tropper dit. Uten alliert støtte var det ikke lenger mulig å fortsette militær kamp i Norge. Les mer i artikkel på Kongehuset sine nettsider.

Historien trenger plass

Produsent Live Bonnevie kjenner på en følelse av lettelse nå som filmen endelig skal vises.

Prosjektet har vært utfordrende, forteller hun.

– Hadde vi ikke vært så glad i historien som vi er, og hatt så sterke ambisjoner om hvorfor denne filmen skal på kino, så tror jeg kanskje ikke vi hadde holdt ut.

– Vi mener denne historien trenger plass.

Produsent Live Bonnevie mener den viktige kampen om Narvik fortjener mer oppmerksomhet. Det får den trolig med storfilmen. Foto: Privat

Bonnevie har selv kjent på et kunnskapshull om Norges krigshistorie. Hun en bestefar fra Bodø, likevel kunne hun lite om den nordnorske historien.

– Jeg er vant til illegale avviser, røde toppluer og binders i knapphullet. Men jeg var ikke like klar over krigshistoriene fra nord.

Derfor er hun også glad for at filmen blir del av et undervisningsopplegg.

– Vi ser viktigheten av at den oppvoksende generasjonen har et forhold til vår egen krigshistorie.

Hun trekker også fram krigen i Ukraina.

– Mange spør om filmen har blitt mer eller mindre aktualisert etter Russland gikk inn i Ukraina. Jeg vil si mer, fordi folk har blitt mer klar over hvor nært krig kan være.

Adolf Hitler og det tredje riket gikk på sitt første tap i Narvik.

Bonnevie legger til:

– Også tenker jeg denne filmen først og fremst skal minne oss om håp; vi har slått diktatorer før.

Kunnskapshull

Nordisk Film i samarbeid med selskapet Sant og Usant har laget et tverrfaglig undervisningsopplegg som åpner for dybdelæring og rause samtaler i klasserommet.

Opplegget vil ha en rød trå med demokrati og medborgerskap, opplyser produsenten.

– Vi ønsker å ta elevene på en kunnskapsreise i form av et digitalt verktøy som da vil gjøre dem i stand til å ta med den energien en stor film gir tilbake til klasserommet og et annet og tettere forhold til vår egen historie.

Nordisk Film har i samarbeid med selskapet Sant og Usant, laget en eget digital undervisningsplattform om 2. verdenskrig basert på filmen. Blant annet intervju med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Du trenger javascript for å se video. Nordisk Film har i samarbeid med selskapet Sant og Usant, laget en eget digital undervisningsplattform om 2. verdenskrig basert på filmen. Blant annet intervju med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Video: Educational storytelling / Nordisk Film

Også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er engasjert over at det nå rettes søkelys mot hva som skjedde i nord under andre verdenskrig.

– Jeg er glad Nord-Norge får en film som handler spesielt om Narvik og den nordligste delen av landet vårt, sier kunnskapsminister Brenna.

– Innsikt i historiske hendelser kan bidra til å se dagens utfordringer i en historisk sammenheng, og styrke elevenes forståelse av samfunnet vi lever i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Hun legger til:

– Jeg håper den vil inspirere til å lese og lære mer om hvordan krigen preget Norge, og Nord-Norge spesielt.

Kunnskapsministeren sier det var annerledes å bo i Oslo, Narvik og Alta i krigsårene.

– Film kan på en sterk måte formidle historier som vi kan leve oss inn i. Jeg tror det gjør stort inntrykk på elevene å kunne se en fremstilling av hvordan det kan ha vært i Narvik under andre verdenskrig.

Bonnevie mener historien fra Narvik er kommet i skyggen av andre historier fra andre verdenskrig, som gutta på skauen. Foto: NTB / NT

Det er likevel ikke en nasjonal regulering om hvilket pensum som brukes i norske skoler.

Derfor er det opp til den enkelte læreren å bestemme innholdet i undervisningen.

Men elevene skal lære om andre verdenskrig.

– Med denne filmen og mange andre kilder, er det mange gode kilder til både opplæring og diskusjoner om hvordan krigen rammet Norge.

Åpen og mottakelig

Michael Brekke har vært med på å lage undervisningsplattformen.

Han mener en film av slik karakter kan skape rom for gode diskusjoner.

– Når man ser film blir man emosjonelt mer åpen for å diskutere problemstillinger. Man blir mer mottakelig for å behandle informasjon, sier han og legger til:

– Og vi håper at å tilby undervisning på denne måten kan bidra til at unge får en nærhet til hva krig er.

Ved å bruke den nye filmen vil Brekke skape gode rom for diskusjon om vanskelig tematikk i skolen. Foto: Eirik Linder Aspelund / Nordisk film

Ifølge Brekke forenkler plattformen vanskelige begreper, lærer unge om etiske dilemmaer og regler i krig.

– Vi tenker at denne måten å lære på kan utfylle de vanlige læringsplattformene. Vi håper at alle som gjennomfører lærer noe og at de sitter igjen med en følelse av at alle har en rolle her i verden for å sikre fred, tilføyer plattformskaperen.

Filmen «Kampen om Narvik» vises i første omgang på utvalgte lerret. 25. desember lanseres den for allmennheten.

