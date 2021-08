– Jeg frykter at vi er i ferd med å få en underproduksjon av språklærere, og da særlig i norsk.

Det sier Renate Nordnes. Hun er lærer på lærerutdanningen i Nesna. I tillegg er hun hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Nordland.

NRK har tidligere skrevet om lærermangel i distriktene.

Nå mener flere partier at firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen har skylden for nedgangen av søkere.

Mener å se en begynnende språkkrise

Kravet ble innført av Høyre i 2016. Siden den gang har Renate Nordnes sett noen klare tendenser ved lærerutdanningen.

Flere velger matematikk som fordypningsfag. Langt færre velger norsk. Generelt er søkertallet gått ned på utdanningen.

Ifølge Nordnes sliter de med å rekruttere lærere med norsk som hovedfag i regionen.

Hun mener realfag er blitt så fremsnakket over flere år, at det har gått utover norskfaget.

– Karakterkravet fører til et statustap for norskfaget, påstår hun.

Nå er karakterkravet i norsk på lærerutdanningen 3.

Nordnes mener å se konturene av en språkkrise i skolen hvis ikke firerkravet endres.

– Enten stiller man likt krav på norsk og matematikk, eller så fjerner man firerkravet i matte. Så få søkere som vi har nå, syns jeg vi bør fjerne det.

– Har fungert etter intensjonen

Kent Gudmundsen (H) i Utdannings -og forskningskomiteen på Stortinget, er godt fornøyd med mattekravet innført av egen regjering.

Høyre har ikke intensjoner om å endre kravet.

– Vi ser jo at firerkravet har medført at studentene er bedre forberedt til studiet og gjennomfører i høyere grad, så det er et krav som har fungert helt etter intensjonen.

Til tross for at søkertallet på utdanningene har gått ned, avblåser han at vi står overfor en lærermangel i Norge.

– Det er ikke antall søkere, men faktisk antall lærere som gjennomfører og fullfører studiet som har betydning for tilgangen på antall kvalifiserte lærere i Norge.

Han forteller at lærermangel i distriktene henger sammen med rekrutteringen i de ulike kommunene.

Høyre er godt kjent med problemstillingen, forteller han.

– Det er nettopp derfor vi har innført ekstra stipend for dem som jobber i Nord-Norge, og oppfordrer kommunene til å jobbe aktivt i rekrutteringsarbeidet.

Interesse for realfag øker

– Kan det bli et problem at vi får en overvekt av realfagsstudenter som søker seg inn på utdanningen, og at det går utover andre fag?

– Nå hadde vi jo en problemstilling med at det var for få med kunnskap i realfag, så det at vi har fått flere med interesse i realfag er av stor betydning for at vi skal greie å sikre rekruttering for nettopp de fagene i skolen.

Der har Norge fortsatt mye å gå på, mener Gudmundsen.

Videre forteller han at bredden i antall fag som tas i lærerutdanningen er godt bevart.

– Så langt vil jeg si at vi har klart å forene to ulike hensyn i nettopp det å utdanne flere lærere i en bred utdanning.

Arbeiderpartiet vil fjerne firerkrav

Torstein Tvedt Solberg (Ap) sitter også i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og er av en helt annen oppfatning.

Han mener at mattekravet gjør at vi går glipp av kompetanse som trengs i skolen.

– Det rigide firerkravet i matematikk som høyreregjeringen har innført, er en av grunnene til at søknadstallet går så drastisk ned på lærerutdanningen.

– Men er det ikke bra at vi får økt kompetanse på matematikk og realfag i skolene, bør man ikke stille noen krav?

– Arbeiderpartiet er veldig opptatt av å stille krav til de som skal utdanne seg til å bli lærere, men et rigid krav for matematikk gjør at vi går glipp av hundrevis av flinke og motiverte ungdommer som kanskje vil bli norsk- eller engelsklærer. Vi trenger også dem i skolen.

– Høyre sier det ikke er lærermangel, men bare vanskelig å rekruttere til distriktene. Hva sier du til det?

– Der er jeg hundre prosent uenig med regjeringen. Norge har en økende lærermangel. Det synes nå i både byene og distriktene. Det er vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere, og det er rekordmange ukvalifiserte som underviser i norske klasserom.

Får støtte fra SV

Mona Fagerås er Sosialistisk Venstreparti (SV) sin stortingsrepresentant i Nordland. Hun er utdannet lærer selv, og har lenge vært bekymret over det hun ser som en økende lærermangel i landet.

– Dette her må tas på største alvor, sier hun.

Hun mener karakterkravet står i veien for mange motiverte søkere, og deler oppfatningen om at kravet rammer pågangen av studenter som ønsker å fordype seg i språk.

– Problemet er blitt stort nettopp på grunn av at det legges for stor vekt på firerkravet i matte.

De som ønsker å fordype seg i andre fag, men som ikke oppfyller mattekravet, bør få slippe til, mener hun.

– La nå disse få en sjanse til å slippe inn på lærerutdanningen.